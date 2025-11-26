Ettől teljesen kiakadtak a szurkolók: az ősi rivális vásárolhatja fel a sheffieldi csapatot?

A Sheffield United amerikai tulajdonosai nem cáfolták, hogy kapcsolatba léptek a rivális Sheffield Wednesday eladását intéző felszámolókkal, miközben saját klubjukba is további befektetőket keresnek - számolt be a Daily Mail.

A lap információi szerint a COH Sports, amely egy éve irányítja a Bramall Lane-en található klubot, felvette a kapcsolatot a Begbies Traynor felszámolóbiztosokkal, akik a Sheffield Wednesday eladásával foglalkoznak. A felszámolók korábban öt ajánlatot kaptak, valamint egy megkeresést a két dél-yorkshire-i klub esetleges összeolvadásáról, amit azonnal elutasítottak.

A fejlemény mindkét szurkolótábor körében felháborodást váltott ki. A COH Sports ma reggel levelet intézett a United szurkolóihoz, amelyben azonban nem reagáltak közvetlenül az ügyre, ehelyett a vasárnapi 3-0-s győzelemre koncentráltak, és megerősítették elkötelezettségüket a Blades iránt.

Championship 16. forduló Sheffield Wednesday 0 3 Sheffield United Félidő: 0-1 2025. november 23. vasárnap 13:00 | Hillsborough Stadium, Sheffield Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 11' Tyrese Campbell, 48' Tyrese Campbell, 91' Thomas Cannon 38 Labdabirtoklási arány 62 119 Támadások 79 37 Veszélyes támadások 32 0 Kaput eltaláló lövések 7 3 Kaput elkerülő lövések 3 4 Szögletek 7 3 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 2 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2025.11.26.

Források szerint a Wednesday folyamatban lévő eladása miatt több megkeresés is érkezett a Unitedhez. Ennek következtében a COH felbérelte a Penwick sportszakértő céget, hogy felmérje az érdeklődés szintjét. Úgy tudni, az amerikaiak nyitottak lennének arra, hogy akár 20 százalékos részesedést értékesítsenek a megfelelő tapasztalattal rendelkező befektetőknek.

Közleményükben a csoport, amely nemrég menesztette, majd visszahelyezte pozíciójába Chris Wilder menedzsert a Ruben Seles irányítása alatt történt katasztrofális szezonkezdet után, elismerte, hogy csalódottak az eddigi teljesítménnyel, de hozzátették, hogy eltökéltek a Premier League-be való visszajutás mellett.

