Sheffield, Yorkshire. Egyesült Királyság. Sheffield Wednesday Football Club, Hillsborough Stadium. Légi felvétel. 2024. január 26.
Sport

Ettől teljesen kiakadtak a szurkolók: az ősi rivális vásárolhatja fel a sheffieldi csapatot?

Pénzcentrum
2025. november 26. 16:54

A Sheffield United amerikai tulajdonosai nem cáfolták, hogy kapcsolatba léptek a rivális Sheffield Wednesday eladását intéző felszámolókkal, miközben saját klubjukba is további befektetőket keresnek - számolt be a Daily Mail.

A lap információi szerint a COH Sports, amely egy éve irányítja a Bramall Lane-en található klubot, felvette a kapcsolatot a Begbies Traynor felszámolóbiztosokkal, akik a Sheffield Wednesday eladásával foglalkoznak. A felszámolók korábban öt ajánlatot kaptak, valamint egy megkeresést a két dél-yorkshire-i klub esetleges összeolvadásáról, amit azonnal elutasítottak.

A fejlemény mindkét szurkolótábor körében felháborodást váltott ki. A COH Sports ma reggel levelet intézett a United szurkolóihoz, amelyben azonban nem reagáltak közvetlenül az ügyre, ehelyett a vasárnapi 3-0-s  győzelemre koncentráltak, és megerősítették elkötelezettségüket a Blades iránt.

Championship 16. forduló
Sheffield Wednesday
0
3
Sheffield United
Félidő: 0-1
2025. november 23. vasárnap 13:00
|
Hillsborough Stadium, Sheffield
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
11' Tyrese Campbell, 48' Tyrese Campbell, 91' Thomas Cannon
38
Labdabirtoklási arány
62
119
Támadások
79
37
Veszélyes támadások
32
0
Kaput eltaláló lövések
7
3
Kaput elkerülő lövések
3
4
Szögletek
7
3
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
2
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2025.11.26.

Források szerint a Wednesday folyamatban lévő eladása miatt több megkeresés is érkezett a Unitedhez. Ennek következtében a COH felbérelte a Penwick sportszakértő céget, hogy felmérje az érdeklődés szintjét. Úgy tudni, az amerikaiak nyitottak lennének arra, hogy akár 20 százalékos részesedést értékesítsenek a megfelelő tapasztalattal rendelkező befektetőknek.

Közleményükben a csoport, amely nemrég menesztette, majd visszahelyezte pozíciójába Chris Wilder menedzsert a Ruben Seles irányítása alatt történt katasztrofális szezonkezdet után, elismerte, hogy csalódottak az eddigi teljesítménnyel, de hozzátették, hogy eltökéltek a Premier League-be való visszajutás mellett.

A Sheffield Wednesday reményei szerint december 5-ig kizárólagos tárgyalási időszakba léphetnek egy potenciális vevővel. Arról, hogy mekkora bajba került a klub, korábban mi is beszámoltunk ebben a cikkben: 

Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #csőd #felszámolás #foci #sport #tulajdonos #eladás #egyesülés #befektető #premier league #sportgazdaság #angol foci #szurkolók #angol bajnokság

