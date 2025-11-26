Az Nvidia cáfolja a beszállítói finanszírozással kapcsolatos vádakat, miközben neves befektetők kételkednek az AI-piac fenntarthatóságában.
Ettől teljesen kiakadtak a szurkolók: az ősi rivális vásárolhatja fel a sheffieldi csapatot?
A Sheffield United amerikai tulajdonosai nem cáfolták, hogy kapcsolatba léptek a rivális Sheffield Wednesday eladását intéző felszámolókkal, miközben saját klubjukba is további befektetőket keresnek - számolt be a Daily Mail.
A lap információi szerint a COH Sports, amely egy éve irányítja a Bramall Lane-en található klubot, felvette a kapcsolatot a Begbies Traynor felszámolóbiztosokkal, akik a Sheffield Wednesday eladásával foglalkoznak. A felszámolók korábban öt ajánlatot kaptak, valamint egy megkeresést a két dél-yorkshire-i klub esetleges összeolvadásáról, amit azonnal elutasítottak.
A fejlemény mindkét szurkolótábor körében felháborodást váltott ki. A COH Sports ma reggel levelet intézett a United szurkolóihoz, amelyben azonban nem reagáltak közvetlenül az ügyre, ehelyett a vasárnapi 3-0-s győzelemre koncentráltak, és megerősítették elkötelezettségüket a Blades iránt.
Források szerint a Wednesday folyamatban lévő eladása miatt több megkeresés is érkezett a Unitedhez. Ennek következtében a COH felbérelte a Penwick sportszakértő céget, hogy felmérje az érdeklődés szintjét. Úgy tudni, az amerikaiak nyitottak lennének arra, hogy akár 20 százalékos részesedést értékesítsenek a megfelelő tapasztalattal rendelkező befektetőknek.
Közleményükben a csoport, amely nemrég menesztette, majd visszahelyezte pozíciójába Chris Wilder menedzsert a Ruben Seles irányítása alatt történt katasztrofális szezonkezdet után, elismerte, hogy csalódottak az eddigi teljesítménnyel, de hozzátették, hogy eltökéltek a Premier League-be való visszajutás mellett.
A Sheffield Wednesday reményei szerint december 5-ig kizárólagos tárgyalási időszakba léphetnek egy potenciális vevővel. Arról, hogy mekkora bajba került a klub, korábban mi is beszámoltunk ebben a cikkben:
Mikel Arteta szerint az Arsenal még mindig "más univerzumban" van a Real Madridhoz és a Bayern Münchenhez képest, mivel a londoni klub még sosem nyert...
Cristiano Ronaldo felfüggesztett eltiltást kapott a dublini kiállítása után, így játszhat Portugália világbajnoki nyitómeccsein.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kedden elkészítette a jövő évi labdarúgó-világbajnokság jövő pénteki sorsolásának kalapbeosztását.
Rafael Nadal tanácsokkal látta el a Barcelona fiatal tehetségét, Lamine Yamalt, hangsúlyozva a megfelelő környezet fontosságát a sikeres karrierhez.
Csányi Sándor azt mondta: nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat az eredményeket, melyeket Rossi irányítása alatt ért el a magyar válogatott.
A Rangers FC azonnali hatállyal menesztette Patrick Stewart vezérigazgatót és Kevin Thelwell sportigazgatót, mivel a klub szerint nem illeszkednek a jövőbeli elképzeléseikhez.
A Liverpool nyári transzferpiaci költekezése ellenére a csapat formája jelentősen visszaesett, ami felveti a kérdést: mennyire sikeresek a Premier League legdrágább igazolásai?
Ha az év végig nem jön össze a támogatás, akkor nem tudják folytatni szereplésüket az NB I-ben.
A FIFA és a Szaúd-arábiai Fejlesztési Alap 1 milliárd dolláros együttműködést jelentett be a globális futball-infrastruktúra fejlesztésére, elsősorban a fejlődő országok számára.
A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel a fejlődéssel kapcsolatban.
A háromszoros olimpiai bajnok brit tornász, Max Whitlock bejelentette, hogy visszatér a visszavonulásból, és célba veszi a 2028-as olimpiát.
A törökországi futball bundabotrány nyomán elfogytak a játékosok a negyedosztályú Agri Spor csapatánál.
Bocsánatot kért a szombati balhé után Pep Guardiola: ezzel indokolta, miért lökte el az operatőrt a meccs után
Guardiola bocsánatot kért a Newcastle elleni mérkőzés utáni viselkedéséért: csapata a negyedik bajnoki vereségét szenvedte el a szezonban
A Liverpool meccsén újabb vitatható bírói döntés született: a vendégek gólja érvényben maradt annak ellenére, hogy a les helyzetben lévő játékos befolyásolhatta a kapus látómezejét.
A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.
Először elhárította az érdeklődést, egy újságírótól tudta meg, hogy immár ő a legidősebb olimpiai bajnok a világon.
Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre.
A volt szovjet-orosz labdarúgó 99 évet élt, halálával Benedek Gáborra szállt a rangidősség.
