2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Két emberi kéz tartja a kardot szembekerülés közben. vívás, sport
Sport

Megszólalt a legidősebb olimpiai bajnok: így él most a 98 éves Benedek Gábor

MTI
2025. november 24. 15:52

Először elhárította az érdeklődést, egy újságírótól tudta meg, hogy immár ő a legidősebb olimpiai bajnok a világon.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, vasárnap meghalt a világ eddigi legidősebb olimpiai bajnoka, az egykori labdarúgó Nyikita Szimonjan. Az ő elhunyta egyben azt is jelenti, hogy ismét magyar olimpiai bajnok viseli  ezt a címet, mégpedig a 98 éves Benedek Gábor, aki 1952-ben, Helsinkiben győzött öttusában.

Az MTI ebéd után, még a pihenő előtt érte utol telefonon németországi otthonában Benedek Gábort, az első olimpiai aranyérmes csapat (1952) tagját, a magyar öttusázás első egyéni világbajnokát (1953), aki csak ekkor értesült róla, hogy mostantól ő a korelnök. Az üdvözlésre, amely a világ legidősebb élő olimpiai bajnokának szólt, ugyanis azt felelte: "nem én vagyok a legidősebb, egy orosz az".

Majd, amikor megtudta, hogy Szimonjan vasárnap elhunyt, úgy reagált: "Igen? Ilyen is van, én is meg fogok halni egyszer".

Szerencsére nem panaszkodhatok, a koromnak megfelelően, nagyon jól vagyok. A fiam éppen Budapesten van néhány napot, egyébként ő gondoskodik rólam, meg az unokáim, ha itt vannak

- tette hozzá.

Benedek Gábor néhány éve még arról számolt be, hogy rendszeresen fut:

Igen, négy éve még futottam, igaz, lassú futás volt. Most gyalogolok. Kétórás a délelőtti gyalogos túrám, ebéd után lepihenek, most éppen a pihenő előtt vagyok, aztán késő délután, estefelé újabb másfél órát gyalogolok

- árulta el.

A hazalátogatására vonatkozó elképzelését illetően azt mondta: "Fázósabb lettem, úgyhogy ilyenkor nem utazom, majd a nyáron. Pilismaróton van a nyaralónk, ott szeretem tölteni a nyarakat."
Címlapkép: Getty Images
#egészség #olimpia #sport #németország #oroszország #idős #rekord #magyar válogatott #futás #aranyérem #világbajnok #öttusa

