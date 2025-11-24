Kilencvenkét éves korában vasárnap elhunyt Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kardvívó.
Újra magyar a legidősebb olimpiai bajnok: meghalt az eddigi "rangidős", Nyikita Szimonjan
A volt szovjet-orosz labdarúgó 99 évet élt, halálával Benedek Gáborra szállt a rangidősség.
Kilencvenkilenc éves korában elhunyt Nyikita Szimonjan, a legidősebb olimpiai aranyérmes, így mostantól Benedek Gábor öttusázó a rangidős.
Az egykori labdarúgó a szovjet válogatottal a melbourne-i ötkarikás játékokon nyert aranyérmet, október 12-én töltötte be 99. életévét és nem sokkal később, annak a hónapnak a végén, a kerékpáros francia Charles Coste halálával vált a legidősebb olimpiai bajnokká. Az orosz szövetség közlése szerint csütörtökön rosszul lett, kórházba szállították, ahol vasárnap hunyt el.
Az egykori csatár négyszeres szovjet bajnok, a Szpartak Moszkvában 160 góllal máig csúcstartó és háromszor volt a szovjet bajnokság legeredményesebb játékosa. Az 1927. március 23-án született Benedek Gábor Helsinkiben az öttusacsapattal arany-, egyéniben pedig ezüstérmet nyert.
Szöllősi György, a Puskás-örökség hivatalos nagykövete Facebook-oldalán emlékezett meg arról, hogy Szimonjan gólt lőtt a régi Népstadion nyitómeccsén, 1953. augusztus 20-án, a Honvéd-Szpartak Moszkva (3-2) mérkőzésen. Csapatkapitányként ő indította útjára a labdát, ahogy 66 ével később, az új Puskás Aréna avató mérkőzésén is, ahol díszvendégként kérték fel a kezdőrúgásra.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A mindenkori legidősebb olimpiai bajnok Keleti Ágnes volt, az ötszörös ötkarikás győztes tornász január 2-án tegy héttel a 104. születésnapja előtt távozott az élők sorából.
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke.
A FIFA kénytelen volt visszavonni a 2026-os világbajnokság első promóciós anyagát, miután a szurkolók felháborodtak Cristiano Ronaldo kihagyása miatt.
A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták, így Verstappen a nagydíj győztese.
A magyar sportélet jelentős mértékben támaszkodik a taorendszerre, ám a szakértő szerint nincs forgatókönyv arra az esetre, ha ez a finanszírozási forma megszűnne.
A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest.
Szurkolói segítségét kéri az NB II-es focicsapat: pályát kell takarítani, másképp nem lesz holnap meccs
Ha nem takarítják le a több centis hóréteget, akkor elmarad a bajnoki - ezt mindenképpen elkerülnék Kozármislenyben.
Samira Asghari, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legfiatalabb tagja a tálibok uralta Afganisztánban küzd a nők sportolási lehetőségeiért.
A Premier League klubjai elutasították a fizetési plafon bevezetését, viszont más, jelentős változtatásokat elfogadtak a liga pénzügyi szabályozásával kapcsolatban.
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Liverpool a Nottingham Forest együttesét fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati mérkőzésén.
Spanyol focistalegenda vette meg a botrányoktól hangos kerékpárcsapatot: vajon miért most szállt be?
Az Andres Iniesta spanyol világbajnok futball-legenda által társalapított branding cég vette át a korábbi Israel-Premier Tech kerékpárcsapatot.
Kylian Mbappé 75 mérkőzés után: most összeszedték, hogyan teljesít a Real Madrid sztárja a klub korábban játszott legendáihoz képest.
Otthonában elszenvedett baleset következtében eltört az egyik lábujja Cole Palmernek, a Chelsea angol válogatott labdarúgójának.
Alex Ovechkin, a 40 éves orosz hokilegenda újabb mérföldkövet ért el, amikor csütörtök este mesterhármast szerzett a Montreal Canadiens ellen.
Toto Wolff eladta a Mercedes Formula 1 csapatában lévő részesedésének 15%-át George Kurtz amerikai milliárdosnak, ez pedig rekordértékű, 6 milliárd dolláros csapatértékelést jelent.
Visszatalálnak a győztes útra Szoboszlaiék? Folytatódik a Premier League, lassan össze kell szedniük magukat
Az Arne Slot által irányított Liverpool súlyos formahanyatlással küzd: az elmúlt hat bajnoki mérkőzésen mindössze három pontot szereztek.
A wimbledoni teniszbajnokságra tervezett, 39 új füves pálya építési terve újabb akadályba ütközött, miután a helyi lakosok fellebbezési jogot kaptak az ügyben
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.