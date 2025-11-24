2025. november 24. hétfő Emma
gyászhír
Sport

Újra magyar a legidősebb olimpiai bajnok: meghalt az eddigi "rangidős", Nyikita Szimonjan

MTI
2025. november 24. 13:53

A volt szovjet-orosz labdarúgó 99 évet élt, halálával Benedek Gáborra szállt a rangidősség.

Kilencvenkilenc éves korában elhunyt Nyikita Szimonjan, a legidősebb olimpiai aranyérmes, így mostantól Benedek Gábor öttusázó a rangidős.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egykori labdarúgó a szovjet válogatottal a melbourne-i ötkarikás játékokon nyert aranyérmet, október 12-én töltötte be 99. életévét és nem sokkal később, annak a hónapnak a végén, a kerékpáros francia Charles Coste halálával vált a legidősebb olimpiai bajnokká. Az orosz szövetség közlése szerint csütörtökön rosszul lett, kórházba szállították, ahol vasárnap hunyt el.

Az egykori csatár négyszeres szovjet bajnok, a Szpartak Moszkvában 160 góllal máig csúcstartó és háromszor volt a szovjet bajnokság legeredményesebb játékosa. Az 1927. március 23-án született Benedek Gábor Helsinkiben az öttusacsapattal arany-, egyéniben pedig ezüstérmet nyert.

Szöllősi György, a Puskás-örökség hivatalos nagykövete Facebook-oldalán emlékezett meg arról, hogy Szimonjan gólt lőtt a régi Népstadion nyitómeccsén, 1953. augusztus 20-án, a Honvéd-Szpartak Moszkva (3-2) mérkőzésen. Csapatkapitányként ő indította útjára a labdát, ahogy 66 ével később, az új Puskás Aréna avató mérkőzésén is, ahol díszvendégként kérték fel a kezdőrúgásra.

A mindenkori legidősebb olimpiai bajnok Keleti Ágnes volt, az ötszörös ötkarikás győztes tornász január 2-án tegy héttel a 104. születésnapja előtt távozott az élők sorából.

Meghalt Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász, a Nemzet Sportolója
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #labdarúgás #orosz #halálhír #puskás aréna #népstadion #aranyérem #melbourne #szovjet #válogatott #tornász #öttusa #csatár

