Döbbenet: 14 éves tini oktatta snookerben a hatszoros vb-döntőst, megfagyott a levegő a teremben

A 63 éves, hatszoros vb-döntős Jimmy White 6-2-es vereséget szenvedett a mindössze 14 éves lengyel játékos, Michal Szubarczyk ellen a UK Championship selejtezőjének első fordulójában - írta a BBC.

White, aki 1992-ben megnyerte a UK Championship-et, Wiganben maradt alul a fiatal lengyel tehetséggel szemben, aki jelenleg a legfiatalabb profi játékos a World Snooker Tour-on.

Az angol veterán a második frame-ben egy 92 pontos break-kel egyenlített, ezt követően azonban a lengyel tinédzser négy frame-et nyert zsinórban, ezzel biztosítva továbbjutását. Szubarczyk a következő körben az északír Jordan Brownnal, a 2021-es Welsh Open bajnokával mérkőzik meg.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A szombati selejtezők során a világranglistán 86. helyen álló Liam Pullen 147-es maximum break-et ért el a Kaylan Patel elleni 6-1-es győzelme során. Ez volt a 2025-26-os szezon 15. maximum break-je, amivel beállították az egy szezonban elért maximumok rekordját.

A női világbajnok, a kínai Bai Yulu és a 12-szeres női világbajnok angol Reanne Evans szintén továbbjutott a selejtező második fordulójába. A torna négy selejtezőkör után november 30-án kezdődik Yorkban. A címvédő a világelső Judd Trump.