A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.
Döbbenet: 14 éves tini oktatta snookerben a hatszoros vb-döntőst, megfagyott a levegő a teremben
A 63 éves, hatszoros vb-döntős Jimmy White 6-2-es vereséget szenvedett a mindössze 14 éves lengyel játékos, Michal Szubarczyk ellen a UK Championship selejtezőjének első fordulójában - írta a BBC.
White, aki 1992-ben megnyerte a UK Championship-et, Wiganben maradt alul a fiatal lengyel tehetséggel szemben, aki jelenleg a legfiatalabb profi játékos a World Snooker Tour-on.
Az angol veterán a második frame-ben egy 92 pontos break-kel egyenlített, ezt követően azonban a lengyel tinédzser négy frame-et nyert zsinórban, ezzel biztosítva továbbjutását. Szubarczyk a következő körben az északír Jordan Brownnal, a 2021-es Welsh Open bajnokával mérkőzik meg.
A szombati selejtezők során a világranglistán 86. helyen álló Liam Pullen 147-es maximum break-et ért el a Kaylan Patel elleni 6-1-es győzelme során. Ez volt a 2025-26-os szezon 15. maximum break-je, amivel beállították az egy szezonban elért maximumok rekordját.
A női világbajnok, a kínai Bai Yulu és a 12-szeres női világbajnok angol Reanne Evans szintén továbbjutott a selejtező második fordulójába. A torna négy selejtezőkör után november 30-án kezdődik Yorkban. A címvédő a világelső Judd Trump.
Kilencvenkét éves korában vasárnap elhunyt Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kardvívó.
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke.
A FIFA kénytelen volt visszavonni a 2026-os világbajnokság első promóciós anyagát, miután a szurkolók felháborodtak Cristiano Ronaldo kihagyása miatt.
A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták, így Verstappen a nagydíj győztese.
A magyar sportélet jelentős mértékben támaszkodik a taorendszerre, ám a szakértő szerint nincs forgatókönyv arra az esetre, ha ez a finanszírozási forma megszűnne.
A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest.
Szurkolói segítségét kéri az NB II-es focicsapat: pályát kell takarítani, másképp nem lesz holnap meccs
Ha nem takarítják le a több centis hóréteget, akkor elmarad a bajnoki - ezt mindenképpen elkerülnék Kozármislenyben.
Samira Asghari, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legfiatalabb tagja a tálibok uralta Afganisztánban küzd a nők sportolási lehetőségeiért.
A Premier League klubjai elutasították a fizetési plafon bevezetését, viszont más, jelentős változtatásokat elfogadtak a liga pénzügyi szabályozásával kapcsolatban.
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Liverpool a Nottingham Forest együttesét fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati mérkőzésén.
Spanyol focistalegenda vette meg a botrányoktól hangos kerékpárcsapatot: vajon miért most szállt be?
Az Andres Iniesta spanyol világbajnok futball-legenda által társalapított branding cég vette át a korábbi Israel-Premier Tech kerékpárcsapatot.
Kylian Mbappé 75 mérkőzés után: most összeszedték, hogyan teljesít a Real Madrid sztárja a klub korábban játszott legendáihoz képest.
Otthonában elszenvedett baleset következtében eltört az egyik lábujja Cole Palmernek, a Chelsea angol válogatott labdarúgójának.
Alex Ovechkin, a 40 éves orosz hokilegenda újabb mérföldkövet ért el, amikor csütörtök este mesterhármast szerzett a Montreal Canadiens ellen.
Toto Wolff eladta a Mercedes Formula 1 csapatában lévő részesedésének 15%-át George Kurtz amerikai milliárdosnak, ez pedig rekordértékű, 6 milliárd dolláros csapatértékelést jelent.
Visszatalálnak a győztes útra Szoboszlaiék? Folytatódik a Premier League, lassan össze kell szedniük magukat
Az Arne Slot által irányított Liverpool súlyos formahanyatlással küzd: az elmúlt hat bajnoki mérkőzésen mindössze három pontot szereztek.
