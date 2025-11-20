Hatalmas változást jelentettek be az olimpiára: ezt már rengetegen várták

A 2026-os téli olimpián kötelező lesz a nyakvédő használata a jégkorongozók számára, elkerülendő a brutális baleseteket - közölte az ESPN.

Az Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) döntéséről egy NHL-forrás tájékoztatta az ESPN-t szerdán. A döntés Adam Johnson 2023 októberi tragikus halála miatt született, aki egy angliai mérkőzésen szenvedett halálos nyaki sérülést, amikor Matt Petgrave korcsolyája eltalálta a nyakát.

Az IIHF már 2023 decemberében bejelentette, hogy a nyakvédők használata kötelező lesz a sportág minden szintjén, de a felnőtt mezőnyben eddig nem határoztak meg konkrét bevezetési dátumot, részben a felszerelések beszerzési nehézségei miatt. Most, három hónappal az olaszországi olimpia kezdete előtt véglegesítették a szabályozást.

A téli játékokon 2014 óta először vesznek részt NHL-játékosok. Bár az NHL-ben jelenleg nem kötelező a nyakvédő használata, Johnson balesete után több játékos önként kezdte el viselni a védőfelszerelést. Az új kollektív szerződés értelmében a 2026-27-es szezontól minden újonnan érkező NHL-játékos számára kötelező lesz a nyakvédő, míg a korábban már legalább egy NHL-mérkőzésen szereplő játékosok továbbra is szabadon dönthetnek annak viseléséről. Az olimpiai jégkorongtorna február 5-én kezdődik.