Sport
Még egy nagy lemaradó: Nigéria sem lesz ott a vébén jövő nyáron

MTI
2025. november 17. 11:09

A Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja 1-1-es döntetlen után tizenegyespárbajban legyőzte Nigériát, így biztosította helyét a jövő évi labdarúgó-világbajnokság márciusi, hatcsapatos interkontinentális pótselejtező tornáján.

A Rabatban rendezett találkozón a nigériaiak gyorsan, már a harmadik percben vezetést szereztek, de a rivális félóra után egyenlített.

A kevés helyzetet hozó meccs folytatásában több gól már nem esett, így végül a büntetőpárbaj döntött, melyben a kongóiak cserekapusa, a 120. percben pályára lépett Timothy Fayulu két lövést is védett. A mindent eldöntő 11-est Chancel Mbemba értékesítette, aki múlt szerdán a hosszabbításban talált be Kamerun ellen és juttatta ezzel tovább csapatát a vasárnapi meccsbe.

VB selejtezők (Afrika)
Nigéria
1
1
Kongói Demokratikus Köztársaság
Félidő: 1-1
2025. november 16. vasárnap 20:00
|
Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat
Hazai gólszerzők
3' Frank Onyeka
Vendég gólszerzők
32' Meschack Elia
45
Labdabirtoklási arány
55
133
Támadások
112
101
Veszélyes támadások
118
2
Kaput eltaláló lövések
6
5
Kaput elkerülő lövések
6
2
Szögletek
6
0
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
Adatlap létrehozva: 2025.11.17.

Afrikából Algéria, a Dél-afrikai Köztársaság, Elefántcsontpart, Egyiptom, Ghána, Marokkó, Szenegál, Tunézia és a Zöld-foki Köztársaság válogatottja biztosította helyét a vb-n, Kongónak pedig a hatcsapatos pótselejtezőről lesz erre esélye. Innen két együttes jut ki a világbajnokságra, melyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek.
