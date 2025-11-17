Az UEFA szavazása szerint a Fradi támadójának bombája lett a játéknap legnagyobb gólja.
Még egy nagy lemaradó: Nigéria sem lesz ott a vébén jövő nyáron
A Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja 1-1-es döntetlen után tizenegyespárbajban legyőzte Nigériát, így biztosította helyét a jövő évi labdarúgó-világbajnokság márciusi, hatcsapatos interkontinentális pótselejtező tornáján.
A Rabatban rendezett találkozón a nigériaiak gyorsan, már a harmadik percben vezetést szereztek, de a rivális félóra után egyenlített.
A kevés helyzetet hozó meccs folytatásában több gól már nem esett, így végül a büntetőpárbaj döntött, melyben a kongóiak cserekapusa, a 120. percben pályára lépett Timothy Fayulu két lövést is védett. A mindent eldöntő 11-est Chancel Mbemba értékesítette, aki múlt szerdán a hosszabbításban talált be Kamerun ellen és juttatta ezzel tovább csapatát a vasárnapi meccsbe.
Afrikából Algéria, a Dél-afrikai Köztársaság, Elefántcsontpart, Egyiptom, Ghána, Marokkó, Szenegál, Tunézia és a Zöld-foki Köztársaság válogatottja biztosította helyét a vb-n, Kongónak pedig a hatcsapatos pótselejtezőről lesz erre esélye. Innen két együttes jut ki a világbajnokságra, melyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek.
A portugál labdarúgó-bírók tiltakozásba kezdtek a klubok és tisztviselők részéről tapasztalt megfélemlítés ellen, miután több súlyos incidens is történt az elmúlt időszakban.
Az olimpiai és világbajnoki tornasport bírói rendszerét forradalmasíthatja a mesterséges intelligencia.
Győzelem és portugál segítség esetén mennybe menne Marco Rossi csapata, egy vereség viszont egy szívfacsaró kiesést jelentene a további kvalifikációs küzdelemből.
Az MLS-klubok tulajdonosai jóváhagyták a bajnokság versenynaptárának átalakítását, amely 2027-től az európai topligákhoz igazodik.
Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya megvédte Florian Wirtzet a Liverpool csapatánál nyújtott lassú kezdése miatt érkező kritikákkal szemben.
Hatalmas bajba került a profiboksz egyik csillaga: egész karrierje tönkremehet egy pozitív teszt miatt
Az új-zélandi bokszoló még október végén adott mintát, amelynek az eredménye most érkezett meg.
Továbbra is a 2008 óta világbajnoki cím nélkül álló Ferrari a legértékesebb csapat a Forma-1-ben - derült ki egy sportgazdasági szaklap elemzéséből.
Heimir Hallgrímsson szerint az ír labdarúgó-válogatottnak van esélye a győzelemre vasárnap délután a Puskás Arénában
Luis Rubiales, a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) korábbi, kegyvesztett elnökére tojásokat dobtak új könyvének madridi bemutatóján.
Több mint 9700 dollár értékű baseball- és Pokémon-kártyát loptak el Tom Brady new york-i üzletéből, ahol a tolvaj egy fizetési trükkel játszotta ki a rendszert.
Hihetetlen tettre készül két aprócska ország: Curacao és Suriname is hamarabb juthat vb-re, mint a magyarok
Suriname és Curacao válogatottja is újabb lépést tett a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra való kijutás felé, korábban egyikük sem jutott ki soha.
A magyar labdarúgó-válogatottnak több mint 80 százaléka esélye van arra, hogy megszerezze a világbajnoki selejtezők F csoportjában a pótselejtezőt érő második helyet.
Egy Washington Commanders-szurkolót örökre kitiltottak a Northwest Stadionból, miután a pályára rohant a Detroit Lions elleni mérkőzés során
Bukayo Saka kulcsszereplővé vált Anglia világbajnoki reményeiben, és ez azon a tegnapi meccsen is jól látszott, ahol a csapat 2-0-ra legyőzte Szerbiát
Cristiano Ronaldo piros lapot kapott a csütörtök esti selejtezőn, miután összetűzésbe került Dara O'Shea ír védővel.
A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra győzött csütörtökön az örmény csapat vendégeként a jereváni világbajnoki selejtezőmérkőzésen. A gólt Varga Barnabás szerezte.
A Manchester United ellen jogi eljárás indult, miután egy egykori alkalmazottját, Billy Wattsot gyermekkori szexuális visszaélésekkel vádolták meg.
A fehérorosz világelső Arina Szabalenka kereste a legtöbb pénzt a női teniszezők közül 2025-ben 15 millió 8519 dollárt összeütve.
