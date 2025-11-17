Még egy nagy lemaradó: Nigéria sem lesz ott a vébén jövő nyáron

A Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja 1-1-es döntetlen után tizenegyespárbajban legyőzte Nigériát, így biztosította helyét a jövő évi labdarúgó-világbajnokság márciusi, hatcsapatos interkontinentális pótselejtező tornáján.

A Rabatban rendezett találkozón a nigériaiak gyorsan, már a harmadik percben vezetést szereztek, de a rivális félóra után egyenlített.

A kevés helyzetet hozó meccs folytatásában több gól már nem esett, így végül a büntetőpárbaj döntött, melyben a kongóiak cserekapusa, a 120. percben pályára lépett Timothy Fayulu két lövést is védett. A mindent eldöntő 11-est Chancel Mbemba értékesítette, aki múlt szerdán a hosszabbításban talált be Kamerun ellen és juttatta ezzel tovább csapatát a vasárnapi meccsbe.

VB selejtezők (Afrika) Nigéria 1 1 Kongói Demokratikus Köztársaság Félidő: 1-1 2025. november 16. vasárnap 20:00 | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat Hazai gólszerzők 3' Frank Onyeka Vendég gólszerzők 32' Meschack Elia 45 Labdabirtoklási arány 55 133 Támadások 112 101 Veszélyes támadások 118 2 Kaput eltaláló lövések 6 5 Kaput elkerülő lövések 6 2 Szögletek 6 0 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 Adatlap létrehozva: 2025.11.17.

Afrikából Algéria, a Dél-afrikai Köztársaság, Elefántcsontpart, Egyiptom, Ghána, Marokkó, Szenegál, Tunézia és a Zöld-foki Köztársaság válogatottja biztosította helyét a vb-n, Kongónak pedig a hatcsapatos pótselejtezőről lesz erre esélye. Innen két együttes jut ki a világbajnokságra, melyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek.