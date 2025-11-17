Luke Littler 18 évesen a világranglista élére került, ezután megnyerte a Grand Slam of Darts tornát.
Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"
Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.
Daniel Wright, aki korábban a Bradford City hírhedt „The Ointment” nevű szurkolói csoportjának tagja volt, elárulta, hogy egy váratlan technikai malőr majdnem megfosztotta az életét megváltoztató nyereménytől. Amikor megtudta, hogy nyert, épp szabadságon volt és nem is sejtette, mekkora összegről van szó – először csupán egy kisebb pénznyereményre gondolt. Kiderült azonban, hogy 1 millió fontot, átszámítva mintegy 436 millió forintnyi pénzt nyert a szerencsés egykori huligán.
Wright azt is elmondta, hogy nyereményét egy heti rendszerességű állandó megbízás (standing order) szerzett jegy biztosította – ami azt jelentette, hogy akkor is ott volt az esélye az EuroMillions-nyerésre, amikor éppen külföldön tartózkodott. Épp ezért komoly aggályok merültek fel, amikor az ügynökség megkérdezte: „hol vásárolta a jegyet?” – ugyanis ha az ember nyaralás alatt vesz jegyet külföldön, az kizáró ok lehet a díj kifizetéséből.
Végül szerencséje volt: a jegyet mégis engedélyezték, mert a rendszeres, brit alapú befizetés érvényes maradt. Wright most arra hívja fel a figyelmet, hogy más játékosok is legyenek óvatosak: különösen azok, akik nyaralás közben vásárolnak lottószelvényt.
Hogy megérdemeltem-e ennyi pénzt? Valószínűleg nem, de az élet nem igazságos. Ha az lenne, akkor mindig, mindenki megkapná, amire vágyik. De ez megváltoztatta az életemet, és most ebből élunk
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
- fogalmazott az egykori huligán.
Formula-1 las vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
Jövő héten rendezik a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság egyik utolsó versenyhétvégéjét, a Forma 1 mezőnye ezúttal a kaszinók fővárosában, Las Vegasban feszül egymásnak.
Az MLSZ elnökét láthatóan megviselte a vereség, könnyek közt nyilatkozott az újságíróknak a fájdalmas eredmény után.
2026-ban sem lesz ott a magyar válogatott a világbajnokságon, miután az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól, így a pótselejtezőn sem lehet ott márciusban.
A portugál labdarúgó-bírók tiltakozásba kezdtek a klubok és tisztviselők részéről tapasztalt megfélemlítés ellen, miután több súlyos incidens is történt az elmúlt időszakban.
Az olimpiai és világbajnoki tornasport bírói rendszerét forradalmasíthatja a mesterséges intelligencia.
Győzelem és portugál segítség esetén mennybe menne Marco Rossi csapata, egy vereség viszont egy szívfacsaró kiesést jelentene a további kvalifikációs küzdelemből.
Az MLS-klubok tulajdonosai jóváhagyták a bajnokság versenynaptárának átalakítását, amely 2027-től az európai topligákhoz igazodik.
Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya megvédte Florian Wirtzet a Liverpool csapatánál nyújtott lassú kezdése miatt érkező kritikákkal szemben.
Hatalmas bajba került a profiboksz egyik csillaga: egész karrierje tönkremehet egy pozitív teszt miatt
Az új-zélandi bokszoló még október végén adott mintát, amelynek az eredménye most érkezett meg.
Továbbra is a 2008 óta világbajnoki cím nélkül álló Ferrari a legértékesebb csapat a Forma-1-ben - derült ki egy sportgazdasági szaklap elemzéséből.
Heimir Hallgrímsson szerint az ír labdarúgó-válogatottnak van esélye a győzelemre vasárnap délután a Puskás Arénában
Luis Rubiales, a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) korábbi, kegyvesztett elnökére tojásokat dobtak új könyvének madridi bemutatóján.
Több mint 9700 dollár értékű baseball- és Pokémon-kártyát loptak el Tom Brady new york-i üzletéből, ahol a tolvaj egy fizetési trükkel játszotta ki a rendszert.
Hihetetlen tettre készül két aprócska ország: Curacao és Suriname is hamarabb juthat vb-re, mint a magyarok
Suriname és Curacao válogatottja is újabb lépést tett a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra való kijutás felé, korábban egyikük sem jutott ki soha.
A magyar labdarúgó-válogatottnak több mint 80 százaléka esélye van arra, hogy megszerezze a világbajnoki selejtezők F csoportjában a pótselejtezőt érő második helyet.
Egy Washington Commanders-szurkolót örökre kitiltottak a Northwest Stadionból, miután a pályára rohant a Detroit Lions elleni mérkőzés során
Bukayo Saka kulcsszereplővé vált Anglia világbajnoki reményeiben, és ez azon a tegnapi meccsen is jól látszott, ahol a csapat 2-0-ra legyőzte Szerbiát
Cristiano Ronaldo piros lapot kapott a csütörtök esti selejtezőn, miután összetűzésbe került Dara O'Shea ír védővel.
