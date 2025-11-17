Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"

Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.

Daniel Wright, aki korábban a Bradford City hírhedt „The Ointment” nevű szurkolói csoportjának tagja volt, elárulta, hogy egy váratlan technikai malőr majdnem megfosztotta az életét megváltoztató nyereménytől. Amikor megtudta, hogy nyert, épp szabadságon volt és nem is sejtette, mekkora összegről van szó – először csupán egy kisebb pénznyereményre gondolt. Kiderült azonban, hogy 1 millió fontot, átszámítva mintegy 436 millió forintnyi pénzt nyert a szerencsés egykori huligán.

Wright azt is elmondta, hogy nyereményét egy heti rendszerességű állandó megbízás (standing order) szerzett jegy biztosította – ami azt jelentette, hogy akkor is ott volt az esélye az EuroMillions-nyerésre, amikor éppen külföldön tartózkodott. Épp ezért komoly aggályok merültek fel, amikor az ügynökség megkérdezte: „hol vásárolta a jegyet?” – ugyanis ha az ember nyaralás alatt vesz jegyet külföldön, az kizáró ok lehet a díj kifizetéséből.

Végül szerencséje volt: a jegyet mégis engedélyezték, mert a rendszeres, brit alapú befizetés érvényes maradt. Wright most arra hívja fel a figyelmet, hogy más játékosok is legyenek óvatosak: különösen azok, akik nyaralás közben vásárolnak lottószelvényt.

Hogy megérdemeltem-e ennyi pénzt? Valószínűleg nem, de az élet nem igazságos. Ha az lenne, akkor mindig, mindenki megkapná, amire vágyik. De ez megváltoztatta az életemet, és most ebből élunk

- fogalmazott az egykori huligán.