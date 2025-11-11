Megint betörtek a Chelsea sztárjához: gyermekei is otthon voltak, kevésen múlott a súlyos baj

Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont otthon tartózkodott gyermekeivel. A támadók meglepődhettek azon, hogy a ház nem üres, így értéktárgyak nélkül menekültek el - számolt be a Daily Mail.

A betörési kísérlet szombat este körülbelül 7 órakor történt, egy órával azelőtt, hogy a Chelsea a Wolverhampton Wanderers ellen játszott volna a Premier League-ben. Sterling és családja sértetlenül megúszta a megrázkódtatást, és rendőrségi feljelentést tettek az ügyben. A jelentések szerint maszkos férfiak próbáltak betörni a házukba.

Úgy tudni, a betörők nem tudtak értéktárgyakat elvinni, mivel meglepte őket, hogy a ház nem volt üres. Sterling szóvivője megerősítette az incidenst: "Megerősíthetjük, hogy Raheem Sterling otthoni betörés áldozata lett ezen a hétvégén. Azt is megerősíthetjük, hogy ő és gyermekei otthon tartózkodtak az eset idején. Hálásak vagyunk, hogy megerősíthetjük: ő és szerettei is biztonságban vannak."

A Thames Valley-i rendőrség közleményben jelezte, hogy alapos nyomozást folytatnak, és kérik, hogy aki információval rendelkezik vagy gyanús személyeket látott a környéken, jelentkezzen a rendőrségen. A Chelsea tud az incidensről és támogatást nyújt a játékosnak.

Anglia Chelsea Piaci érték: 1 140M Edző: Enzo Maresca Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #3 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 2. Manchester City 11 7 1 3 23 8 15 22 3. Chelsea 11 6 2 3 21 11 10 20 4. Sunderland 11 5 4 2 14 10 4 19 Adatlap létrehozva: 2025.11.11.

A 30 éves, 82-szeres angol válogatott labdarúgó nem először szenved el hasonló támadást. A 2022-es katari világbajnokság alatt Sterling kénytelen volt elhagyni az angol válogatott táborát, miután otthonát kirabolták, és körülbelül 300 000 font értékű ékszert és órát loptak el. 2023-ban három albán állampolgárt neveztek meg gyanúsítottként a rablással kapcsolatban, akiket további 32 betöréssel is összefüggésbe hoztak.

Sterling ebben a szezonban még nem lépett pályára a Chelsea színeiben, és jelenleg nem szerepel a csapat keretében sem. A labdarúgó hosszú ideje együtt él partnerével, Paige Miliannel és gyermekeikkel.