Egy előrehozott döntéssel 20 év alatt akár több százezer forintot lehet spórolni.
Megint betörtek a Chelsea sztárjához: gyermekei is otthon voltak, kevésen múlott a súlyos baj
Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont otthon tartózkodott gyermekeivel. A támadók meglepődhettek azon, hogy a ház nem üres, így értéktárgyak nélkül menekültek el - számolt be a Daily Mail.
A betörési kísérlet szombat este körülbelül 7 órakor történt, egy órával azelőtt, hogy a Chelsea a Wolverhampton Wanderers ellen játszott volna a Premier League-ben. Sterling és családja sértetlenül megúszta a megrázkódtatást, és rendőrségi feljelentést tettek az ügyben. A jelentések szerint maszkos férfiak próbáltak betörni a házukba.
Úgy tudni, a betörők nem tudtak értéktárgyakat elvinni, mivel meglepte őket, hogy a ház nem volt üres. Sterling szóvivője megerősítette az incidenst: "Megerősíthetjük, hogy Raheem Sterling otthoni betörés áldozata lett ezen a hétvégén. Azt is megerősíthetjük, hogy ő és gyermekei otthon tartózkodtak az eset idején. Hálásak vagyunk, hogy megerősíthetjük: ő és szerettei is biztonságban vannak."
A Thames Valley-i rendőrség közleményben jelezte, hogy alapos nyomozást folytatnak, és kérik, hogy aki információval rendelkezik vagy gyanús személyeket látott a környéken, jelentkezzen a rendőrségen. A Chelsea tud az incidensről és támogatást nyújt a játékosnak.
A 30 éves, 82-szeres angol válogatott labdarúgó nem először szenved el hasonló támadást. A 2022-es katari világbajnokság alatt Sterling kénytelen volt elhagyni az angol válogatott táborát, miután otthonát kirabolták, és körülbelül 300 000 font értékű ékszert és órát loptak el. 2023-ban három albán állampolgárt neveztek meg gyanúsítottként a rablással kapcsolatban, akiket további 32 betöréssel is összefüggésbe hoztak.
Sterling ebben a szezonban még nem lépett pályára a Chelsea színeiben, és jelenleg nem szerepel a csapat keretében sem. A labdarúgó hosszú ideje együtt él partnerével, Paige Miliannel és gyermekeikkel.
