Betörő betörés a házba
Sport

Megint betörtek a Chelsea sztárjához: gyermekei is otthon voltak, kevésen múlott a súlyos baj

Pénzcentrum
2025. november 11. 18:17

Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont  otthon tartózkodott gyermekeivel. A támadók meglepődhettek azon, hogy a ház nem üres, így értéktárgyak nélkül menekültek el - számolt be a Daily Mail.

A betörési kísérlet szombat este körülbelül 7 órakor történt, egy órával azelőtt, hogy a Chelsea a Wolverhampton Wanderers ellen játszott volna a Premier League-ben. Sterling és családja sértetlenül megúszta a megrázkódtatást, és rendőrségi feljelentést tettek az ügyben. A jelentések szerint maszkos férfiak próbáltak betörni a házukba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Úgy tudni, a betörők nem tudtak értéktárgyakat elvinni, mivel meglepte őket, hogy a ház nem volt üres. Sterling szóvivője megerősítette az incidenst: "Megerősíthetjük, hogy Raheem Sterling otthoni betörés áldozata lett ezen a hétvégén. Azt is megerősíthetjük, hogy ő és gyermekei otthon tartózkodtak az eset idején. Hálásak vagyunk, hogy megerősíthetjük: ő és szerettei is biztonságban vannak."

A Thames Valley-i rendőrség közleményben jelezte, hogy alapos nyomozást folytatnak, és kérik, hogy aki információval rendelkezik vagy gyanús személyeket látott a környéken, jelentkezzen a rendőrségen. A Chelsea tud az incidensről és támogatást nyújt a játékosnak.

Anglia
Chelsea
Piaci érték: 1 140M
Edző: Enzo Maresca
Jelenlegi helyezés: #3
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
2.
Manchester City
11
7
1
3
23
8
15
22
3.
Chelsea
11
6
2
3
21
11
10
20
4.
Sunderland
11
5
4
2
14
10
4
19
Adatlap létrehozva: 2025.11.11.

A 30 éves, 82-szeres angol válogatott labdarúgó nem először szenved el hasonló támadást. A 2022-es katari világbajnokság alatt Sterling kénytelen volt elhagyni az angol válogatott táborát, miután otthonát kirabolták, és körülbelül 300 000 font értékű ékszert és órát loptak el. 2023-ban három albán állampolgárt neveztek meg gyanúsítottként a rablással kapcsolatban, akiket további 32 betöréssel is összefüggésbe hoztak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Sterling ebben a szezonban még nem lépett pályára a Chelsea színeiben, és jelenleg nem szerepel a csapat keretében sem. A labdarúgó hosszú ideje együtt él partnerével, Paige Miliannel és gyermekeikkel.
Címlapkép: Getty Images
