Komoly változás a női sportban: a NOB megtiltaná a transznemű sportolók részvételét

Az Olimpiai Bizottság 2026-tól megtiltaná a transznemű sportolók részvételét a női versenyeken.

A The Times jelentése szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 2026 elejétől megtiltaná a transznemű és a nemi fejlődési rendellenességgel (DSD) élő sportolók részvételét a női versenyeken. A döntés egy tudományos felülvizsgálat eredménye, amely a férfiként született sportolók tartós fizikai előnyeit vizsgálta.

Korábban az olimpiai sportágak egyénileg dönthettek arról, hogy a csökkentett tesztoszteronszinttel rendelkező transznemű nők versenyezhetnek-e. Ennek eredményeként az atlétika és az úszás már megtiltotta a férfi pubertáson átesett sportolók részvételét, míg más sportágak, például a labdarúgás, nem vezettek be hasonló korlátozásokat.

Az új szabályozás Kirsty Coventry NOB-elnök vezetése alatt lép életbe, aki többször hangsúlyozta elkötelezettségét a "női kategória védelme" mellett. A tervezett intézkedés a transznemű sportolók mellett várhatóan a DSD sportolókra is vonatkozik majd, akik lányként nevelkedtek, de férfi kromoszómákkal és a férfiakéhoz hasonló tesztoszteronszinttel rendelkeznek.

Dr. Jane Thornton, a NOB orvosi és tudományos igazgatója a múlt héten Lausanne-ban tartott NOB-ülésen ismertette a felülvizsgálat eredményeit. Bemutatója szerint azok a transznemű sportolók, akik a tesztoszteronszint csökkentésére irányuló kezeléseken estek át, továbbra is fizikai előnnyel rendelkeznek versenytársaikkal szemben.

Az új szabályzat részleteit még véglegesíteni kell, különös tekintettel a jogi megfelelőségre, de a jelentés szerint az új irányelvet várhatóan 2026 elején teszik közzé. Eddig a NOB politikáját különböző ajánlások és útmutatások határozták meg, nem pedig konkrét jogosultsági kritériumok.

A változtatás a 2024-es párizsi olimpián kialakult jelentős vita után következik, ahol két ökölvívó, az algériai Imane Khelif és a tajvani Lin Yu-Ting aranyérmet nyert, annak ellenére, hogy az előző évi világbajnokságról kizárták őket, mert állítólag nem feleltek meg a nemi alkalmassági kritériumoknak. A NOB által elismert új nemzetközi ökölvívó szövetség, a World Boxing azóta kötelező nemi vizsgálatokat vezetett be.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

