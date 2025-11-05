2025. november 5. szerda Imre
Újabb szomorú hír jött: elment a legendás magyar olimpikon

MTI
2025. november 5. 13:53

A valaha volt legjobb magyar olimpiai eredményt hozta saját sportágában Nagy Béla, aki járt három vb-n és négy Eb-n is.

Életének 82. évében elhunyt Nagy Béla, aki a magyar íjászok közül a legjobb eredményt érte el ötkarikás játékokon azzal, hogy 1980-ban Moszkvában az ötödik helyen végzett.

A magyar szövetség honlapja szerdai beszámolójában kiemelte: a tizenhatszoros magyar bajnok, az íjászsport örökös bajnoka két olimpián szerepelt, a moszkvai előtt az 1972-es müncheni játékokon vett részt, emellett három világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte Magyarországot.

Az egykori olimpikon búcsúztatására november 19-én, 11.15-kor kerül sor a Pesterzsébeti temetőben, polgári szertartás keretében.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #gyász #sport #temetés #magyar #elhunyt #sportoló #gyászhír #olimpikon

