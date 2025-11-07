Két sport, két olimpia: nem mindennapi tettre készül a brit versenyző

Adele Nicoll brit sportolónak különleges kettős karrierje van: súlylökőként és bobpilótaként is nemzetközi sikerekre tör, ahogy a 2026-os téli olimpiára készül - írja a The Guardian.

Egy véletlen találkozás változtatta meg Adele Nicoll életét. A Cardiff Egyetem egykori hallgatója 2020 nyarán, a Covid-korlátozások idején találkozott egy régi egyetemi ismerősével, akivel korábban csak szórakozóhelyeken futottak össze. Egy parkban töltött közös futás során Nicoll megkérte barátját, hogy videózza le, amint sprintel. A közösségi médiára feltöltött felvétel felkeltette egy brit bobversenyző figyelmét, aki megkérdezte tőle, gondolkozott-e már azon, hogy kipróbálja ezt a téli sportágat.

Nicoll, aki akkor alig tudott a bobsportról, ma már a téli olimpiára készül. A 29 éves sportoló nem átlagos téli olimpiai reménység – egyetemi évei alatt súlylökőként kezdte pályafutását, és ezt az álmát sem adta fel. Idén nyáron megszerezte harmadik brit bajnoki címét súlylökésben, és jövőre szinte biztosan képviseli Walest második Nemzetközösségi Játékain.

"Életem során mindenképpen szeretnék nyári olimpián is versenyezni" – mondja Nicoll, aki saját bevallása szerint "mindig mindent csinálni akar". Bobsportolóként három kilót kellett leadnia, hogy megfeleljen a szán súlykorlátainak. Kezdetben tolóként dolgozott Mica McNeill pilóta mellett, akivel együtt megszerezték Nagy-Britannia első női kettes bob Világkupa-érmét 13 év után.

Amikor csak tartalékként választották be a 2022-es téli olimpiai csapatba, úgy döntött, "kezébe veszi saját sorsát" és megtanul szánhajtóként versenyezni. Két éven belül újabb Világkupa-ezüstöt szerzett. "A hagyományos elvárás szerint nyolc év kell ahhoz, hogy valaki világklasszis pilótává váljon. Nekünk két szezon alatt sikerült" – mondja büszkén.

Következő célja a hónap végén kezdődő Világkupa-szezon, ahol reményei szerint kvalifikálja magát a februári milánói téli olimpiára mind monobobban, mind kettes bobban. Az olimpián a legjobb hét közé szeretne kerülni, ami minden idők legjobb eredménye lenne brit női bobversenyző számára. Hosszú távú célja pedig érem szerzése a 2030-as francia alpesi játékokon.

A két sportág egyensúlyban tartása nem egyszerű feladat. A 2022-es Nemzetközösségi Játékok óta csak heti egyszer gyakorol súlylökést Cardiff közelében lévő otthona mellett – ez az időkorlát azonban nem akadályozta meg abban, hogy több brit bajnoki címet szerezzen. UK Sport támogatását csak bobra kapja, így a súlylökés háttérbe szorul.

Bár a két sportág első látásra távol áll egymástól, Nicoll szerint nagyobb az átfedés, mint gondolnánk: "Minél erősebb vagy, annál messzebbre repül a súlygolyó. Ez nagyon jól átültethető a bobra, mert egy 175 kg-os szánt nulláról elindítani, megtörni a tehetetlenséget és elérni a lehető legnagyobb sebességet sok erőt igényel."

Arra a kérdésre, hogy melyik sportágat részesíti előnyben, nem tud válaszolni: "Ha tudnám, melyiket szeretem jobban, nem csinálnám mindkettőt. Szeretem mindkettőt, és őszintén hiszem, hogy képes vagyok mindkettőben magas szinten teljesíteni."