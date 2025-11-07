A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban.
Két sport, két olimpia: nem mindennapi tettre készül a brit versenyző
Adele Nicoll brit sportolónak különleges kettős karrierje van: súlylökőként és bobpilótaként is nemzetközi sikerekre tör, ahogy a 2026-os téli olimpiára készül - írja a The Guardian.
Egy véletlen találkozás változtatta meg Adele Nicoll életét. A Cardiff Egyetem egykori hallgatója 2020 nyarán, a Covid-korlátozások idején találkozott egy régi egyetemi ismerősével, akivel korábban csak szórakozóhelyeken futottak össze. Egy parkban töltött közös futás során Nicoll megkérte barátját, hogy videózza le, amint sprintel. A közösségi médiára feltöltött felvétel felkeltette egy brit bobversenyző figyelmét, aki megkérdezte tőle, gondolkozott-e már azon, hogy kipróbálja ezt a téli sportágat.
Nicoll, aki akkor alig tudott a bobsportról, ma már a téli olimpiára készül. A 29 éves sportoló nem átlagos téli olimpiai reménység – egyetemi évei alatt súlylökőként kezdte pályafutását, és ezt az álmát sem adta fel. Idén nyáron megszerezte harmadik brit bajnoki címét súlylökésben, és jövőre szinte biztosan képviseli Walest második Nemzetközösségi Játékain.
"Életem során mindenképpen szeretnék nyári olimpián is versenyezni" – mondja Nicoll, aki saját bevallása szerint "mindig mindent csinálni akar". Bobsportolóként három kilót kellett leadnia, hogy megfeleljen a szán súlykorlátainak. Kezdetben tolóként dolgozott Mica McNeill pilóta mellett, akivel együtt megszerezték Nagy-Britannia első női kettes bob Világkupa-érmét 13 év után.
Amikor csak tartalékként választották be a 2022-es téli olimpiai csapatba, úgy döntött, "kezébe veszi saját sorsát" és megtanul szánhajtóként versenyezni. Két éven belül újabb Világkupa-ezüstöt szerzett. "A hagyományos elvárás szerint nyolc év kell ahhoz, hogy valaki világklasszis pilótává váljon. Nekünk két szezon alatt sikerült" – mondja büszkén.
Következő célja a hónap végén kezdődő Világkupa-szezon, ahol reményei szerint kvalifikálja magát a februári milánói téli olimpiára mind monobobban, mind kettes bobban. Az olimpián a legjobb hét közé szeretne kerülni, ami minden idők legjobb eredménye lenne brit női bobversenyző számára. Hosszú távú célja pedig érem szerzése a 2030-as francia alpesi játékokon.
A két sportág egyensúlyban tartása nem egyszerű feladat. A 2022-es Nemzetközösségi Játékok óta csak heti egyszer gyakorol súlylökést Cardiff közelében lévő otthona mellett – ez az időkorlát azonban nem akadályozta meg abban, hogy több brit bajnoki címet szerezzen. UK Sport támogatását csak bobra kapja, így a súlylökés háttérbe szorul.
Bár a két sportág első látásra távol áll egymástól, Nicoll szerint nagyobb az átfedés, mint gondolnánk: "Minél erősebb vagy, annál messzebbre repül a súlygolyó. Ez nagyon jól átültethető a bobra, mert egy 175 kg-os szánt nulláról elindítani, megtörni a tehetetlenséget és elérni a lehető legnagyobb sebességet sok erőt igényel."
Arra a kérdésre, hogy melyik sportágat részesíti előnyben, nem tud válaszolni: "Ha tudnám, melyiket szeretem jobban, nem csinálnám mindkettőt. Szeretem mindkettőt, és őszintén hiszem, hogy képes vagyok mindkettőben magas szinten teljesíteni."
A játék új kiadása jelentősen növelheti a női labdarúgás láthatóságát és segíthet felfedezni eddig ismeretlen tehetségeket is - a szakértők szerint legalábbis.
A Forma-1 kötelező kétkiállásos stratégia bevezetését fontolgatja, mely szerint a versenyzőknek mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamokon.
A magyar bajnok Ferencváros leendő ellenfelei közül a Glasgow Rangers az AS Romát fogadja, a Fenerbahce pedig a Viktoria Plzen vendége lesz.
Megelégelték a sok balhét, ajtót mutat sztárjának a Real Madrid: csillagászati összegért távozhat Vinícius Júnior
Vinícius Júnior jövője megpecsételődni látszik a Real Madridnál – a klub vezetése megelégelte a brazil támadó sorozatos fegyelmezetlenségeit.
Amanda Anisimova teniszező karrierje új magaslatokba emelkedett, miután 2023-ban nyolc hónapos szünetet tartott kiégés és mentális problémák miatt.
Az AC Milan és az Inter Milan megvásárolta a San Siro stadiont, amelyet 99 év után lebontanak, és helyére egy modern, 71 500 férőhelyes arénát...
Két, az NBA-ben használt cipő modellje is megérkezett a Decathlonba - egy Tiktoker most elment felpróbálni őket.
A legendás tréner szerint a Pool súlyos hibát követett el, ami még sokba kerülhet a szezonban.
Destiny Udogie, a Tottenham Hotspur védője fegyveres fenyegetés áldozata lett Észak-Londonban, miközben egy barátjával tartózkodott az utcán.
A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg
A valaha volt legjobb magyar olimpiai eredményt hozta saját sportágában Nagy Béla, aki járt három vb-n és négy Eb-n is.
Cristiano Ronaldo hamarosan visszavonulhat a labdarúgástól, de előtte még szeretné elérni az 1000 gólos álomhatárt és részt venni a jövő évi világbajnokságon.
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt.
Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni.
Súlyos anyagi problémákkal küzd a női kézilabda NB I-ben szereplő Dunaújvárosi Kohász KA csapatát működtető gazdasági társaság.
A Fizz Ligát jelenleg vezető DVSC hivatalosan is megerősítette, hogy tárgyalások folynak egy angol befektetővel, aki tulajdonrészt szerezne a labdarúgócsapatban.
David Beckhamet hivatalosan lovaggá ütötte III. Károly király a futballban és a brit társadalomban nyújtott szolgálataiért.
Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe.