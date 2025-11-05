2025. november 5. szerda Imre
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Foci asszisztens vonalbíró játékvezető nő a zászlóval a játéktéren, mozgásban.
Sport

Újabb büntetést kaphat az angol kupagyőztes: most a szurkolók borították a bilit

Pénzcentrum
2025. november 5. 14:23

A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg - közölte a BBC.

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) sportszerűtlen magatartással vádolta meg a Crystal Palace klubot, miután szurkolói egy olyan molinót mutattak fel, amely Evangelosz Marinakiszt, a Nottingham Forest tulajdonosát ábrázolta, amint fegyvert tart Morgan Gibbs-White középpályás fejéhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Selhurst Parkban augusztusban rendezett 1-1-es Premier League mérkőzésen kifüggesztett transzparensen ez állt: "Mr. Marinakis nem érintett zsarolásban, mérkőzések manipulálásában, drogkereskedelemben vagy korrupcióban." Marinakisz következetesen tagadta az ilyen vádakkal kapcsolatos bármilyen szabálytalanságot. Az üzenetről itt egy kifejező kép:

Az FA azzal vádolja a Palace-t, hogy nem biztosította, hogy szurkolói tartózkodjanak a helytelen, sértő, bántó vagy provokatív viselkedéstől. Bár a vád nem nevezte meg konkrétan a molinót, szigorú szabályok vonatkoznak a rágalmazó, politikai és sértő szlogeneket tartalmazó üzenetekre. A Palace-nek kedd estig van ideje válaszolni a vádra.

Anglia
Crystal Palace
Piaci érték: 484,53M
Edző: Oliver Glasner
Jelenlegi helyezés: #9
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
8.
Manchester United
10
5
2
3
17
16
1
17
9.
Crystal Palace
10
4
4
2
14
9
5
16
10.
Brighton
10
4
3
3
17
15
2
15
Adatlap létrehozva: 2025.11.05.

Az augusztus 24-i mérkőzés volt az első a csapatok között azóta, hogy a Palace-t az UEFA többklubtulajdonlási szabályainak megsértése miatt az Európa-ligából a Konferencia-ligába sorolta vissza. A sorozatban a Forest vette át a helyüket. 
Címlapkép: Getty Images
#bírság #foci #sport #fa #szabálytalanság #vád #uefa #premier league #európa liga #angol foci #szurkolók #crystal palace #angol bajnokság #nottingham forest

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:35
14:23
14:14
14:04
13:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 5.
Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
2025. november 5.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
2025. november 4.
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
NAPTÁR
Tovább
2025. november 5. szerda
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
2
1 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
7 napja
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
2 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a legidősebb olimpiai bajnok, Keleti Ágnestől vette át a címet
5
3 napja
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján, egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal eladni, az opció kötelezettje pedig köteles azt megvásárolni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 14:14
Kína felforgatja a globális AI versenyt: szigorú döntést hoztak, foghatja a fejét az USA
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 14:04
Kiderült: ennyiért veszik meg Gerendai Károlyék a Sziget fesztivált, 15 évig fizethet az eddigi tulajdonosnak
Agrárszektor  |  2025. november 5. 13:31
Kedvezmények az agrárhitelezésben - Részletek az Agrárszektor Konferencián