A valaha volt legjobb magyar olimpiai eredményt hozta saját sportágában Nagy Béla, aki járt három vb-n és négy Eb-n is.
Újabb büntetést kaphat az angol kupagyőztes: most a szurkolók borították a bilit
A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg - közölte a BBC.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) sportszerűtlen magatartással vádolta meg a Crystal Palace klubot, miután szurkolói egy olyan molinót mutattak fel, amely Evangelosz Marinakiszt, a Nottingham Forest tulajdonosát ábrázolta, amint fegyvert tart Morgan Gibbs-White középpályás fejéhez.
A Selhurst Parkban augusztusban rendezett 1-1-es Premier League mérkőzésen kifüggesztett transzparensen ez állt: "Mr. Marinakis nem érintett zsarolásban, mérkőzések manipulálásában, drogkereskedelemben vagy korrupcióban." Marinakisz következetesen tagadta az ilyen vádakkal kapcsolatos bármilyen szabálytalanságot. Az üzenetről itt egy kifejező kép:
Az FA azzal vádolja a Palace-t, hogy nem biztosította, hogy szurkolói tartózkodjanak a helytelen, sértő, bántó vagy provokatív viselkedéstől. Bár a vád nem nevezte meg konkrétan a molinót, szigorú szabályok vonatkoznak a rágalmazó, politikai és sértő szlogeneket tartalmazó üzenetekre. A Palace-nek kedd estig van ideje válaszolni a vádra.
Az augusztus 24-i mérkőzés volt az első a csapatok között azóta, hogy a Palace-t az UEFA többklubtulajdonlási szabályainak megsértése miatt az Európa-ligából a Konferencia-ligába sorolta vissza. A sorozatban a Forest vette át a helyüket.
