Újabb büntetést kaphat az angol kupagyőztes: most a szurkolók borították a bilit

A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg - közölte a BBC.

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) sportszerűtlen magatartással vádolta meg a Crystal Palace klubot, miután szurkolói egy olyan molinót mutattak fel, amely Evangelosz Marinakiszt, a Nottingham Forest tulajdonosát ábrázolta, amint fegyvert tart Morgan Gibbs-White középpályás fejéhez.

A Selhurst Parkban augusztusban rendezett 1-1-es Premier League mérkőzésen kifüggesztett transzparensen ez állt: "Mr. Marinakis nem érintett zsarolásban, mérkőzések manipulálásában, drogkereskedelemben vagy korrupcióban." Marinakisz következetesen tagadta az ilyen vádakkal kapcsolatos bármilyen szabálytalanságot. Az üzenetről itt egy kifejező kép:

Az FA azzal vádolja a Palace-t, hogy nem biztosította, hogy szurkolói tartózkodjanak a helytelen, sértő, bántó vagy provokatív viselkedéstől. Bár a vád nem nevezte meg konkrétan a molinót, szigorú szabályok vonatkoznak a rágalmazó, politikai és sértő szlogeneket tartalmazó üzenetekre. A Palace-nek kedd estig van ideje válaszolni a vádra.

Anglia Crystal Palace Piaci érték: 484,53M Edző: Oliver Glasner Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #9 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 8. Manchester United 10 5 2 3 17 16 1 17 9. Crystal Palace 10 4 4 2 14 9 5 16 10. Brighton 10 4 3 3 17 15 2 15 Adatlap létrehozva: 2025.11.05.

Az augusztus 24-i mérkőzés volt az első a csapatok között azóta, hogy a Palace-t az UEFA többklubtulajdonlási szabályainak megsértése miatt az Európa-ligából a Konferencia-ligába sorolta vissza. A sorozatban a Forest vette át a helyüket.