2025. november 5. szerda Imre
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Milánó, Olaszország â 2022. március 15.: A Giuseppe Meazza stadion Milánóban, Olaszországban, san siro, miláno, inter, ac milan
Sport

Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan

Pénzcentrum
2025. november 5. 18:44

Az AC Milan és az Inter Milan megvásárolta a San Siro stadiont, amelyet 99 év után lebontanak, és helyére egy modern, 71 500 férőhelyes arénát építenek - tudósított a BBC.

A két milánói klub 197 millió eurót (173 millió fontot) fizetett a városi önkormányzatnak a világ egyik legnevesebb futballstadionjának tartott létesítményért és a környező területekért. A San Siro állapota az évek során fokozatosan romlott, ezért már évek óta felmerült a lebontás lehetősége.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az 1947 óta közösen használt stadiont egy kisebb befogadóképességű, de modernebb létesítmény váltja fel. Az új aréna tervezésében részt vesz Sir Norman Foster és David Manica cége is, akik kulcsszerepet játszottak az új Wembley Stadion tervezésében is.

"Számunkra ez történelmi pillanat" - nyilatkozta Paolo Scaroni, a Milan elnöke. "Öt-hat évbe telt, hogy eljussunk idáig. A San Sirót az UEFA kizárta a 2032-es Európa-bajnokság helyszínei közül, mert egyszerűen nem rendelkezik a modern futballhoz szükséges létesítményekkel. Sürgősen szükségünk van egy új stadionra."

Kapcsolódó cikkeink:

A tervek szerint az új stadion látványterveit 2026 első felében teszik közzé, de a befejezés pontos dátumát még nem határozták meg. A stadion megvásárlása kulcsfontosságú lépés mindkét klub számára, hogy visszatérhessenek régi dicsőségükhöz.

Az olasz futball az elmúlt két évtizedben jelentős hanyatláson ment keresztül. A Serie A klubjai gyengébben teljesítenek az európai porondon, a stadionok átlagos látogatottsága jelentősen csökkent, és még a legnevesebb csapatok is jellemzően kevesebbet költenek, mint a Premier League középmezőnye.

Az UEFA adatai szerint a Milan és az Inter a 13. és 14. helyen áll az európai klubok bevételi rangsorában 2024-ben. Mindkét klub valamivel több mint 350 millió fontot termelt, ami körülbelül fele a Manchester City vagy a Manchester United bevételének.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

"Az egész olasz futball lemaradásban van a Premier League-hez képest. Ha feltűnik egy új tehetség, általában a Premier League-be igazol, egyszerűen azért, mert ott jobban fizetik" - tette hozzá Scaroni.

A San Siro lebontásának híre világszerte fájdalmat okozott a játékosok és szurkolók körében. Andrij Sevcsenko, aki hét évet töltött a Milanban és Aranylabdát is nyert, így nyilatkozott: "Imádom a San Sirót. A szurkolók teszik olyan különlegessé a stadiont. De úgy gondolom, ez egy nagyon fontos lépés a Milan és az olasz futball jövője szempontjából."

Scaroni becslése szerint a projekt körülbelül 1,5 milliárd euróba (1,3 milliárd fontba) kerül majd, és a jegyek körülbelül hetede vállalati vendéglátásra lesz fenntartva. Emellett nagyobb hangsúlyt fektetnek a nem futballal kapcsolatos események rendezésére is.

"Természetesen a San Siro ikonikus, de e két klub számára a változásnak egyszerűen meg kell történnie" - vélekedik Dan Plumley sportgazdasági szakértő.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #építkezés #sport #stadion #olaszország #futball #európa-bajnokság #uefa #manchester united #premier league #manchester city #olasz foci #ac milan #serie a #milano

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:14
18:57
18:44
18:32
18:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 5.
Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
2025. november 5.
Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör – kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó
2025. november 5.
Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
NAPTÁR
Tovább
2025. november 5. szerda
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
2
1 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
1 hete
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
2 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a legidősebb olimpiai bajnok, Keleti Ágnestől vette át a címet
5
3 napja
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkanélküliségi ráta
 A 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli)népesség százalékában. (ILO definíció.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 18:57
Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 18:02
Kvíz: Tudtad, hogy itt is lehet tornádó, árvíz, földrengés? Mit tudsz a legdurvább magyar katasztrófákról?
Agrárszektor  |  2025. november 5. 18:33
Veszélyes időjárás jön: erre jobb, ha mindenki felkészül itthon