Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
Az AC Milan és az Inter Milan megvásárolta a San Siro stadiont, amelyet 99 év után lebontanak, és helyére egy modern, 71 500 férőhelyes arénát építenek - tudósított a BBC.
A két milánói klub 197 millió eurót (173 millió fontot) fizetett a városi önkormányzatnak a világ egyik legnevesebb futballstadionjának tartott létesítményért és a környező területekért. A San Siro állapota az évek során fokozatosan romlott, ezért már évek óta felmerült a lebontás lehetősége.
Az 1947 óta közösen használt stadiont egy kisebb befogadóképességű, de modernebb létesítmény váltja fel. Az új aréna tervezésében részt vesz Sir Norman Foster és David Manica cége is, akik kulcsszerepet játszottak az új Wembley Stadion tervezésében is.
"Számunkra ez történelmi pillanat" - nyilatkozta Paolo Scaroni, a Milan elnöke. "Öt-hat évbe telt, hogy eljussunk idáig. A San Sirót az UEFA kizárta a 2032-es Európa-bajnokság helyszínei közül, mert egyszerűen nem rendelkezik a modern futballhoz szükséges létesítményekkel. Sürgősen szükségünk van egy új stadionra."
A tervek szerint az új stadion látványterveit 2026 első felében teszik közzé, de a befejezés pontos dátumát még nem határozták meg. A stadion megvásárlása kulcsfontosságú lépés mindkét klub számára, hogy visszatérhessenek régi dicsőségükhöz.
Az olasz futball az elmúlt két évtizedben jelentős hanyatláson ment keresztül. A Serie A klubjai gyengébben teljesítenek az európai porondon, a stadionok átlagos látogatottsága jelentősen csökkent, és még a legnevesebb csapatok is jellemzően kevesebbet költenek, mint a Premier League középmezőnye.
Az UEFA adatai szerint a Milan és az Inter a 13. és 14. helyen áll az európai klubok bevételi rangsorában 2024-ben. Mindkét klub valamivel több mint 350 millió fontot termelt, ami körülbelül fele a Manchester City vagy a Manchester United bevételének.
"Az egész olasz futball lemaradásban van a Premier League-hez képest. Ha feltűnik egy új tehetség, általában a Premier League-be igazol, egyszerűen azért, mert ott jobban fizetik" - tette hozzá Scaroni.
A San Siro lebontásának híre világszerte fájdalmat okozott a játékosok és szurkolók körében. Andrij Sevcsenko, aki hét évet töltött a Milanban és Aranylabdát is nyert, így nyilatkozott: "Imádom a San Sirót. A szurkolók teszik olyan különlegessé a stadiont. De úgy gondolom, ez egy nagyon fontos lépés a Milan és az olasz futball jövője szempontjából."
Scaroni becslése szerint a projekt körülbelül 1,5 milliárd euróba (1,3 milliárd fontba) kerül majd, és a jegyek körülbelül hetede vállalati vendéglátásra lesz fenntartva. Emellett nagyobb hangsúlyt fektetnek a nem futballal kapcsolatos események rendezésére is.
"Természetesen a San Siro ikonikus, de e két klub számára a változásnak egyszerűen meg kell történnie" - vélekedik Dan Plumley sportgazdasági szakértő.
