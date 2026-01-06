Hivatalossá vált: a Ferencváros 31 éves csatára, Varga Barnabás az AEK Athénhez szerződött.
Dollártízmilliók várhatják Taylor Swift vőlegényét: nem a focival keresné, nagy lehetőséget kaphatna
Travis Kelce előtt több lehetséges út áll: a rosszul sikerült 2025-ös szezon után akár vissza is vonulhat a Kansas City Chiefs csapatától, de dönthet a folytatás mellett is, miközben egyre komolyabban körvonalazódik számára az NFL-kommentátori karrier lehetősége - tudósított a Sporting News.
Travis Kelce sorsa a saját kezében van: a Kansas City Chiefs legendás tight endje dönthet úgy, hogy visszavonul a csapat katasztrofális 2025-ös idénye után, de akár folytathatja is pályafutását, bízva Patrick Mahomes felépülésében és abban, hogy a Chiefs 2026-ban visszatér a csúcsra.
A két alapforgatókönyvön túl azonban más utak is nyitva állnak előtte. Ha úgy dönt, hogy folytatja pályafutását, akár egy másik csapattal is aláírhat – még ha ez jelenleg rendkívül valószínűtlennek tűnik. Visszavonulása esetén viszont egy másik irány is kézenfekvő: a sportközvetítések világa.
Andrew Marchand, a The Athletic újságírója nemrég podcastjában beszélt erről a lehetőségről. "Szerintem Travis Kelce az a típus, aki visszavonulás után biztosan tévézhetne" – mondta Marchand. "Úgy tudom, meccseket szeretne közvetíteni, szóval ezt érdemes figyelni."
Kelce természetesen busás fizetést kapna ezért a munkáért. "Ő olyan ember, aki csak első számú pozíciót fogad el" – vélekedett Marchand. "Évi 10–20 millió dollárt fog keresni, mert ő Travis Kelce."
Mivel az NFL-mérkőzések közvetítési jogai több csatorna és platform között oszlanak meg, bőven akadna olyan pozíció, ahová Kelce azonnal beférne. Minden bizonnyal már most is vannak érdeklődők a műsorszórók világából, és ez valamilyen formában biztosan szerepet játszik majd abban, hogyan dönt a visszavonulásáról. Ráadásul még az sem zárná be előtte a kommentátori karrier ajtaját, ha úgy határozna, hogy még egy-két évre visszatér a pályára – legfeljebb későbbre tolódna a tévés debütálása.
Kelce neve önmagában is hatalmas figyelmet irányítana bármelyik közvetítésre, amit csak erősít, hogy júniusban feleségül veszi Taylor Swift popsztárt. Az eljegyzésről, valamint a gyűrűről a Pénzcentrum is írt korábban, itt idézheted fel:
