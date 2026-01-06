2026. január 6. kedd Boldizsár
Mogyoród, 2024. július 20.Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzése elõtt a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 20-ánMTI/Balogh Zoltán
Sport

Páros lábbal szállt bele volt csapatába Sergio Perez: "a legrosszabb munka volt!"

Pénzcentrum
2026. január 6. 10:13

Sergio Pérez keserű szavakkal értékelte a Red Bullnál töltött négy évét, amikor Max Verstappen csapattársaként versenyzett. A mexikói pilóta egy podcastinterjúban árulta el, mennyire nehéz volt együtt dolgoznia a négyszeres világbajnokkal.

A 35 éves versenyző, aki egyéves kihagyás után a Cadillac új Forma–1-es istállójánál folytatja pályafutását, őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal szembesült a Red Bull Racing kötelékében. Pérez elmondta, tisztában volt vele, milyen helyzetbe kerül, amikor elfogadta az osztrák csapat ajánlatát.

"A legjobb istállóban versenyezhettem, de nagyon bonyolult volt. Max csapattársának lenni a Red Bullnál a létező legrosszabb munka a Forma–1-ben. Mindennel gond volt: amikor gyorsabb voltam Maxnál, abból feszültség lett, és egy rendkívül feszült légkört alakítottak ki. Ha lassú voltam, és Max is lassabb volt a vártnál, akkor megint mindennel probléma volt" – idézte fel a mexikói pilóta a podcastben.

A versenyző 2021-től 2024 végéig állt a Red Bull alkalmazásában, ám szerződését két évvel a lejárta előtt felbontották. Pályafutása legnagyobb sikereit a 2023-as szezonban érte el, amikor Verstappen harmadik világbajnoki címe mögött az összetett pontverseny második helyén zárt. Egy évvel később a holland már negyedszer is világbajnok lett, míg mexikói csapattársa jelentősen visszaesve csupán a nyolcadik helyet szerezte meg az összetettben.

Pérez a Red Bull dominanciájának jövőjéről is határozott véleményt fogalmazott meg.

A legjobb csapatunk volt, de sajnos mindent leromboltak. Úgy gondolom, hogy a következő tíz évben fölényben lehettünk volna a Forma–1-ben, de ennek vége lett

– jelentette ki a veterán versenyző.

Pérez karrierje ugyanakkor nem ér véget: 2025-ben visszatér a Forma–1 rajtrácsára. A Cadillac színeiben folytatja, amely a sorozat 11. csapataként debütál az idei szezonban. Új csapattársa a szintén rutinos finn pilóta, Valtteri Bottas lesz.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#sport #forma-1 #max verstappen #autósport #f1 #red bull #f1hírek

