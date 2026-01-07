2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
London, Egyesült Királyság - 2024. november 13: A West Ham United Football Club stadionja, egy profi labdarúgó klub, székhelye: Stratford, East London.
Sport

Egyre mélyebb a PL-csapat válsága: semmiképp sem maradhat bent a West Ham?

Pénzcentrum
2026. január 7. 12:11

A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, miután a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben: a biztonságot jelentő helytől már hét pont távolságra van- közölte a BBC.

A Nottingham Forest elleni keddi mérkőzésen a West Ham 1-0-s vezetés után 2-1-re kikapott, miután a 89. percben Morgan Gibbs-White büntetőből szerzett győztes gólt. Ez a vereség tovább súlyosbította a londoni klub helyzetét, amely folyamatosan a bennmaradásért harcol - ám a helyzete egyre inkább reménytelen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Tükörbe kell néznünk és tisztában kell lennünk a helyzetünkkel. A keretből senki sem szeretne a másodosztályban játszani jövőre" - nyilatkozta Tomas Soucek, a csapat középpályása a mérkőzés után.

A West Ham, amely 2023-ban még európai trófeát nyert, az utóbbi időszakban kifejezetten kedvező sorsolást kapott, ám a megszerezhető 12 pontból mindössze egyet gyűjtött be. A csapat sorozatban 10 Premier League-mérkőzés óta nyeretlen, ami 2006-2007 óta a leghosszabb ilyen negatív széria a klub történetében.

Anglia
West Ham United
Piaci érték: 383,25M €
Edző: Nuno Espírito Santo
Jelenlegi helyezés: #18
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
17.
Nottingham Forest
21
6
3
12
21
34
-13
21
18.
West Ham United
21
3
5
13
22
43
-21
14
19.
Burnley
20
3
3
14
20
39
-19
12
Adatlap létrehozva: 2026.01.07.

Nuno Espirito Santo vezetőedző, aki szeptemberben váltotta a menesztett Graham Pottert, 16 mérkőzés alatt mindössze 11 pontot szerzett, ami a legrosszabb kezdés bármely West Ham menedzser számára a Premier League-korszakban. A portugál szakember csak két győzelmet tudott felmutatni novemberben.

Rob Green, a West Ham korábbi kapusa szerint változásra van szükség: "Tíz mérkőzés nyeretlenül, és az ember elgondolkodik, honnan jöhet most a megoldás? Nem látom, hogy Nuno maradhatna. Nem látom, hogyan lehet ilyen sokáig nyeretlenül maradni."

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A West Ham előtt londoni rangadók következnek a Tottenham és a Chelsea ellen, valamint egy nehéz hazai mérkőzés a Manchester City ellen. Nuno azonban kitart: "Még nincs vége. Folytatnunk kell, hinnünk kell és össze kell tartanunk."

Soucek szerint a játékosok továbbra is támogatják az edzőt: "Mindig a menedzser mögött kell állnunk, egészen a végéig. Nagy segítség lehet számunkra, hiszen már sok mindent elért a Premier League-ben."

A West Ham vezetősége egyelőre kitart Nuno mellett, és aktívan támogatja őt az átigazolási piacon. Pablo Felipe és Taty Castellanos érkezése is a portugál edző kérésére történt. A klub hierarchiája szeretné, ha Nuno kinevezése sikeres lenne, de a kiesés fenyegetése radikálisan megváltoztathatja a helyzetet.
Címlapkép: Getty Images
#sport #válság #labdarúgás #kiesés #premier league #angol foci #vereség #west ham united #vezetőedző #edzőváltás #nottingham forest

