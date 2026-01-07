A Baltimore Ravens kedden este menesztette John Harbaugh vezetőedzőt, ezzel lezárva a klub történetének legsikeresebb edzői korszakát.
Egyre mélyebb a PL-csapat válsága: semmiképp sem maradhat bent a West Ham?
A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, miután a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben: a biztonságot jelentő helytől már hét pont távolságra van- közölte a BBC.
A Nottingham Forest elleni keddi mérkőzésen a West Ham 1-0-s vezetés után 2-1-re kikapott, miután a 89. percben Morgan Gibbs-White büntetőből szerzett győztes gólt. Ez a vereség tovább súlyosbította a londoni klub helyzetét, amely folyamatosan a bennmaradásért harcol - ám a helyzete egyre inkább reménytelen.
"Tükörbe kell néznünk és tisztában kell lennünk a helyzetünkkel. A keretből senki sem szeretne a másodosztályban játszani jövőre" - nyilatkozta Tomas Soucek, a csapat középpályása a mérkőzés után.
A West Ham, amely 2023-ban még európai trófeát nyert, az utóbbi időszakban kifejezetten kedvező sorsolást kapott, ám a megszerezhető 12 pontból mindössze egyet gyűjtött be. A csapat sorozatban 10 Premier League-mérkőzés óta nyeretlen, ami 2006-2007 óta a leghosszabb ilyen negatív széria a klub történetében.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
17.
Nottingham Forest
|
21
|
6
|
3
|
12
|
21
|
34
|
-13
|
21
|
18.
West Ham United
|
21
|
3
|
5
|
13
|
22
|
43
|
-21
|
14
|
19.
Burnley
|
20
|
3
|
3
|
14
|
20
|
39
|
-19
|
12
Nuno Espirito Santo vezetőedző, aki szeptemberben váltotta a menesztett Graham Pottert, 16 mérkőzés alatt mindössze 11 pontot szerzett, ami a legrosszabb kezdés bármely West Ham menedzser számára a Premier League-korszakban. A portugál szakember csak két győzelmet tudott felmutatni novemberben.
Rob Green, a West Ham korábbi kapusa szerint változásra van szükség: "Tíz mérkőzés nyeretlenül, és az ember elgondolkodik, honnan jöhet most a megoldás? Nem látom, hogy Nuno maradhatna. Nem látom, hogyan lehet ilyen sokáig nyeretlenül maradni."
A West Ham előtt londoni rangadók következnek a Tottenham és a Chelsea ellen, valamint egy nehéz hazai mérkőzés a Manchester City ellen. Nuno azonban kitart: "Még nincs vége. Folytatnunk kell, hinnünk kell és össze kell tartanunk."
Soucek szerint a játékosok továbbra is támogatják az edzőt: "Mindig a menedzser mögött kell állnunk, egészen a végéig. Nagy segítség lehet számunkra, hiszen már sok mindent elért a Premier League-ben."
A West Ham vezetősége egyelőre kitart Nuno mellett, és aktívan támogatja őt az átigazolási piacon. Pablo Felipe és Taty Castellanos érkezése is a portugál edző kérésére történt. A klub hierarchiája szeretné, ha Nuno kinevezése sikeres lenne, de a kiesés fenyegetése radikálisan megváltoztathatja a helyzetet.
