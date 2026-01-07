Egyre mélyebb a PL-csapat válsága: semmiképp sem maradhat bent a West Ham?

A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, miután a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben: a biztonságot jelentő helytől már hét pont távolságra van- közölte a BBC.

A Nottingham Forest elleni keddi mérkőzésen a West Ham 1-0-s vezetés után 2-1-re kikapott, miután a 89. percben Morgan Gibbs-White büntetőből szerzett győztes gólt. Ez a vereség tovább súlyosbította a londoni klub helyzetét, amely folyamatosan a bennmaradásért harcol - ám a helyzete egyre inkább reménytelen.

"Tükörbe kell néznünk és tisztában kell lennünk a helyzetünkkel. A keretből senki sem szeretne a másodosztályban játszani jövőre" - nyilatkozta Tomas Soucek, a csapat középpályása a mérkőzés után.

A West Ham, amely 2023-ban még európai trófeát nyert, az utóbbi időszakban kifejezetten kedvező sorsolást kapott, ám a megszerezhető 12 pontból mindössze egyet gyűjtött be. A csapat sorozatban 10 Premier League-mérkőzés óta nyeretlen, ami 2006-2007 óta a leghosszabb ilyen negatív széria a klub történetében.

Anglia West Ham United Piaci érték: 383,25M € Edző: Nuno Espírito Santo Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #18 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 17. Nottingham Forest 21 6 3 12 21 34 -13 21 18. West Ham United 21 3 5 13 22 43 -21 14 19. Burnley 20 3 3 14 20 39 -19 12 Adatlap létrehozva: 2026.01.07.

Nuno Espirito Santo vezetőedző, aki szeptemberben váltotta a menesztett Graham Pottert, 16 mérkőzés alatt mindössze 11 pontot szerzett, ami a legrosszabb kezdés bármely West Ham menedzser számára a Premier League-korszakban. A portugál szakember csak két győzelmet tudott felmutatni novemberben.

Rob Green, a West Ham korábbi kapusa szerint változásra van szükség: "Tíz mérkőzés nyeretlenül, és az ember elgondolkodik, honnan jöhet most a megoldás? Nem látom, hogy Nuno maradhatna. Nem látom, hogyan lehet ilyen sokáig nyeretlenül maradni."

A West Ham előtt londoni rangadók következnek a Tottenham és a Chelsea ellen, valamint egy nehéz hazai mérkőzés a Manchester City ellen. Nuno azonban kitart: "Még nincs vége. Folytatnunk kell, hinnünk kell és össze kell tartanunk."

Soucek szerint a játékosok továbbra is támogatják az edzőt: "Mindig a menedzser mögött kell állnunk, egészen a végéig. Nagy segítség lehet számunkra, hiszen már sok mindent elért a Premier League-ben."

A West Ham vezetősége egyelőre kitart Nuno mellett, és aktívan támogatja őt az átigazolási piacon. Pablo Felipe és Taty Castellanos érkezése is a portugál edző kérésére történt. A klub hierarchiája szeretné, ha Nuno kinevezése sikeres lenne, de a kiesés fenyegetése radikálisan megváltoztathatja a helyzetet.