Debrecen, 2024. október 19.Batik Bence, Ferenczi János és Dzsudzsák Balázs (b-j), miután a szurkolók levetették velük a mezüket a labdarúgó OTP Bank Liga 10. fordulójában játszott Debreceni VSC - Paksi FC mérkõzés után a debreceni Na
Sport

Új többségi tulajdonos a Lokinál: brit tulaj vette át az irányítást

MTI
2026. január 7. 13:23

Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a magyar élvonalbeli labdarúgócsapatnál, az igazgatóság élére pedig Mark Stott került.

Tulajdonosváltás történt a magyar labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC-nél. A klub szerda esti közleménye szerint a Stott Capital Hungary Kft. vásárolta meg az egyesület irányító, többségi tulajdonrészét. A DVSC Futball Zrt.-nél jelenleg is folyamatban van a jegyzett tőke emelése. A klub várakozásai szerint a folyamat lezárulta megerősíti a pénzügyi hátteret, és megteremti a fenntartható sportfejlesztés feltételeit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új többségi tulajdonos, a Stott Capital Hungary Kft. egy Magyarországon bejegyzett társaság, amelyet teljes egészében a brit Stott Capital (Phoenix) Limited birtokol. Ez utóbbi cég az angol harmadosztályú Stockport County FC tulajdonosa is, ugyanakkor a debreceni klub tájékoztatása szerint a két futballcsapat egymástól függetlenül fog működni.

Magyarország
Debreceni VSC
Piaci érték: 9,43M €
Edző: Sergio Navarro
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #4
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
3.
Paksi FC
18
9
6
3
39
26
13
33
4.
Debreceni VSC
18
9
4
5
26
21
5
31
5.
Puskás Akadémia
18
8
4
6
24
23
1
28
Adatlap létrehozva: 2026.01.07.

Jonathan Vaughan, a Stott Capital képviselője a befektetés kapcsán úgy fogalmazott: "A Debreceni VSC egy nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban. Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk e történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk."

Vaughan hangsúlyozta, hogy a klub napi működése változatlan marad.

Fontos kiemelni, hogy a klub működésében minden a megszokott módon folytatódik. Az elkövetkező hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni a klub vezetésével annak érdekében, hogy világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki. Ezek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére fognak összpontosítani, olyan jövőt építve, amelyben a szurkolók a pályán és azon kívül is hihetnek

– mondta.

A Stott Capital Mark Stott családi befektetési vállalkozása, amely alapvetően hosszú távú befektetésekben érdekelt. A cégcsoport sportbefektetésekben, infrastrukturális projektekben, valamint brit és európai ingatlanfejlesztésekben rendelkezik tapasztalattal. Sportportfóliójukban a Stockport County mellett megtalálható a The Pro Football Academy nevű edzőszervezet, valamint az F2 labdarúgó médiaplatform, amely világszerte több mint 30 millió követővel rendelkezik.

A tulajdonosváltás nyomán átszervezték a debreceni klub igazgatóságát is. A testület létszámát hét főre bővítették, a tagokat kétéves időtartamra választották meg. Az igazgatóság elnöki pozícióját Mark Stott tölti be.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
