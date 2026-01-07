A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben.
Új többségi tulajdonos a Lokinál: brit tulaj vette át az irányítást
Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a magyar élvonalbeli labdarúgócsapatnál, az igazgatóság élére pedig Mark Stott került.
Tulajdonosváltás történt a magyar labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC-nél. A klub szerda esti közleménye szerint a Stott Capital Hungary Kft. vásárolta meg az egyesület irányító, többségi tulajdonrészét. A DVSC Futball Zrt.-nél jelenleg is folyamatban van a jegyzett tőke emelése. A klub várakozásai szerint a folyamat lezárulta megerősíti a pénzügyi hátteret, és megteremti a fenntartható sportfejlesztés feltételeit.
Az új többségi tulajdonos, a Stott Capital Hungary Kft. egy Magyarországon bejegyzett társaság, amelyet teljes egészében a brit Stott Capital (Phoenix) Limited birtokol. Ez utóbbi cég az angol harmadosztályú Stockport County FC tulajdonosa is, ugyanakkor a debreceni klub tájékoztatása szerint a két futballcsapat egymástól függetlenül fog működni.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
3.
Paksi FC
|
18
|
9
|
6
|
3
|
39
|
26
|
13
|
33
|
4.
Debreceni VSC
|
18
|
9
|
4
|
5
|
26
|
21
|
5
|
31
|
5.
Puskás Akadémia
|
18
|
8
|
4
|
6
|
24
|
23
|
1
|
28
Jonathan Vaughan, a Stott Capital képviselője a befektetés kapcsán úgy fogalmazott: "A Debreceni VSC egy nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban. Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk e történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk."
Vaughan hangsúlyozta, hogy a klub napi működése változatlan marad.
Fontos kiemelni, hogy a klub működésében minden a megszokott módon folytatódik. Az elkövetkező hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni a klub vezetésével annak érdekében, hogy világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki. Ezek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére fognak összpontosítani, olyan jövőt építve, amelyben a szurkolók a pályán és azon kívül is hihetnek
– mondta.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Stott Capital Mark Stott családi befektetési vállalkozása, amely alapvetően hosszú távú befektetésekben érdekelt. A cégcsoport sportbefektetésekben, infrastrukturális projektekben, valamint brit és európai ingatlanfejlesztésekben rendelkezik tapasztalattal. Sportportfóliójukban a Stockport County mellett megtalálható a The Pro Football Academy nevű edzőszervezet, valamint az F2 labdarúgó médiaplatform, amely világszerte több mint 30 millió követővel rendelkezik.
A tulajdonosváltás nyomán átszervezték a debreceni klub igazgatóságát is. A testület létszámát hét főre bővítették, a tagokat kétéves időtartamra választották meg. Az igazgatóság elnöki pozícióját Mark Stott tölti be.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott.
Hivatalossá vált: a Ferencváros 31 éves csatára, Varga Barnabás az AEK Athénhez szerződött.
Sípcsonttörés miatt műtét vár Josko Gvardiolra, a Manchester City 23 éves horvát védőjére, aki hosszabb időre kidől.
A január 18-án rajtoló Australian Open a tenisz történetének eddigi legnagyobb díjalapját kínálja, ám a játékosok nem elégedettek.
Ruben Amorim viharos távozása a Manchester Unitedtől újabb szégyenfolt Sir Jim Ratcliffe és az Ineos Old Trafford-i korszakán.
Liam Rosenior lett a Chelsea új vezetőedzője: a londoni klubbal 2032-ig szóló szerződést kötött, a partnercsapat Strasbourgtól érkezik.
Sergio Pérez keserű szavakkal értékelte a Red Bullnál töltött négy évét, amikor Max Verstappen csapattársaként versenyzett.
Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája a McLarennél sportigazgatóként folytatja pályafutását, miután korábbi csapatával megállapodtak idő előtti távozásáról.
Korábbi csapattársai, barátai és a volt edzője beszélt megrendülten arról, hogy elhunyt a mindössze 34 esztendős sportoló.
95 éves korában távozott Colin McDonald, a Burnley legendás kapusa, az angol válogatott egykori játékosa.
A lipcsei Gulácsi Péter szombati edzésen elszenvedett térdsérülése nem tűnik súlyosnak, így várhatóan pályára léphet az RB Leipzig hétvégi bajnoki mérkőzésén.
A helyszíni szemle még zajlik, a halál pontos okát a boncolás állapítja meg.
Spanyol sajtóhírek szerint Lionel Messi rövid időre visszatérhet Európába: az amerikai bajnokság februári rajtjáig a Liverpoolnál folytathatja pályafutását.
Dudás Miklós ígéretes sportkarriert tudhatott maga előtt, végül szerzett is világbajnoki aranyat. Évekkel ezelőtt fejezte be az élsportot egy eltiltás után.
Novak Djokovic kilép a saját maga alapította Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert már nem tud azonosulni a szervezet jelenlegi irányvonalával.
Mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakozó.
Luke Littler 18 éves korára nyert egymást követő két dartsvilágbajnokságot, most arról beszélt, elérhetőnek tartja-e a legendás Phil Taylor 16 világbajnoki címének megdöntését.
A Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt, miután a csapat jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben