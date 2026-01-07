Új többségi tulajdonos a Lokinál: brit tulaj vette át az irányítást

Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a magyar élvonalbeli labdarúgócsapatnál, az igazgatóság élére pedig Mark Stott került.

Tulajdonosváltás történt a magyar labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC-nél. A klub szerda esti közleménye szerint a Stott Capital Hungary Kft. vásárolta meg az egyesület irányító, többségi tulajdonrészét. A DVSC Futball Zrt.-nél jelenleg is folyamatban van a jegyzett tőke emelése. A klub várakozásai szerint a folyamat lezárulta megerősíti a pénzügyi hátteret, és megteremti a fenntartható sportfejlesztés feltételeit.

Az új többségi tulajdonos, a Stott Capital Hungary Kft. egy Magyarországon bejegyzett társaság, amelyet teljes egészében a brit Stott Capital (Phoenix) Limited birtokol. Ez utóbbi cég az angol harmadosztályú Stockport County FC tulajdonosa is, ugyanakkor a debreceni klub tájékoztatása szerint a két futballcsapat egymástól függetlenül fog működni.

Magyarország Debreceni VSC Piaci érték: 9,43M € Edző: Sergio Navarro Bajnokság: OTP Bank Liga Jelenlegi helyezés: #4 OTP Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 3. Paksi FC 18 9 6 3 39 26 13 33 4. Debreceni VSC 18 9 4 5 26 21 5 31 5. Puskás Akadémia 18 8 4 6 24 23 1 28 Adatlap létrehozva: 2026.01.07.

Jonathan Vaughan, a Stott Capital képviselője a befektetés kapcsán úgy fogalmazott: "A Debreceni VSC egy nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban. Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk e történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk."

Vaughan hangsúlyozta, hogy a klub napi működése változatlan marad.

Fontos kiemelni, hogy a klub működésében minden a megszokott módon folytatódik. Az elkövetkező hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni a klub vezetésével annak érdekében, hogy világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki. Ezek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére fognak összpontosítani, olyan jövőt építve, amelyben a szurkolók a pályán és azon kívül is hihetnek

– mondta.

A Stott Capital Mark Stott családi befektetési vállalkozása, amely alapvetően hosszú távú befektetésekben érdekelt. A cégcsoport sportbefektetésekben, infrastrukturális projektekben, valamint brit és európai ingatlanfejlesztésekben rendelkezik tapasztalattal. Sportportfóliójukban a Stockport County mellett megtalálható a The Pro Football Academy nevű edzőszervezet, valamint az F2 labdarúgó médiaplatform, amely világszerte több mint 30 millió követővel rendelkezik.

A tulajdonosváltás nyomán átszervezték a debreceni klub igazgatóságát is. A testület létszámát hét főre bővítették, a tagokat kétéves időtartamra választották meg. Az igazgatóság elnöki pozícióját Mark Stott tölti be.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA