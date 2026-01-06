2026. január 6. kedd Boldizsár
Stuttgart, 2024. június 19.Varga Barnabás (elöl) és a német Toni Kroos a labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának 2. fordulójában játszott Németország - Magyarország mérkõzésen a stuttgarti MHP Arénában 2024. június 19-én.MTI/K
Sport

Most jelentették be: Görögországban folytatja a Fradi gólvágója, Varga Barnabás

Pénzcentrum
2026. január 6. 17:43

Hivatalossá vált: a Ferencváros 31 éves csatára, Varga Barnabás az AEK Athénhez szerződött. A görög élvonalbeli klub kedden a Facebook-oldalán jelentette be az átigazolást, ahol a támadó már új mezében, magyar nyelvű üdvözlettel szerepel. Sajtóértesülések szerint a transzferdíj összege mintegy 4,5 millió euró.

Az átigazolás véglegesítésével lezárult a Ferencváros és az AEK Athén közötti tárgyalássorozat. A görög klub közösségi oldalán közzétett bejegyzésben a magyar csatár már új csapata szerelésében látható, a képen pedig magyarul köszöntik: "Isten hozott!" felirattal. A megállapodás pénzügyi részleteit egyik fél sem hozta nyilvánosságra, de a sajtóban korábban 4,5 millió eurós vételárról jelentek meg információk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 28-szoros magyar válogatott játékos hosszú távra kötelezte el magát új klubjához, szerződése 2029-ig érvényes.

Nagyon boldog vagyok és izgatott. Szeretném megköszönni az elnöknek és a csapatnak a bizalmat. Az első pillanattól kezdve mindenki nagyon kedvesen fogadott. A legjobbamat akarom nyújtani, sok gólt szeretnék szerezni az AEK mezében, és remélem, hogy a szezon végén egy vagy több trófeát is megnyerünk

– idézi Varga Barnabást az athéni klub közleménye.

Varga Barnabás kimagasló teljesítményt nyújtott ferencvárosi időszaka alatt. Az elmúlt két szezonban egyaránt a góllövőlista élén végzett az NB I-ben: előbb 26, majd 20 találattal. A mostani idényben sem lassított, 18 bajnoki mérkőzésen tíz gólt szerzett, amivel holtversenyben a második helyen áll a hazai góllövőlistán. Az Európa-liga csoportkörében is bizonyított, hat meccsen négy alkalommal volt eredményes. A válogatottban eddig 13 gólig jutott.

Varga Barnabás
Csapata: Ferencváros
Posztja: támadó
Nemzetisége: magyar
Életkora: 32 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 3M €
Adatlap létrehozva: 2026.01.06.

A Ferencváros sportigazgatója vegyes érzelmekkel búcsúzott a csapat egyik kulcsjátékosától.

Az egyik oldalról sajnáljuk, hogy elveszítünk egy nagyon fontos futballistát. Másrészt meg kell jegyezni, hogy amikor eldöntöttük, komoly összegért leigazoljuk Barnit, kevesen gondolták, hogy ilyen sikeres együttműködés veszi ezzel kezdetét. Végül így lett: az elmúlt két és fél évben együtt nagy sikereket értünk el. Nagyon nagy dolog, és ritkaságnak számít, hogy valakit 31 évesen ilyen jelentős transzferdíjért, ekkora haszonnal tud egy klub értékesíteni

– értékelte az átigazolást Hajnal Tamás.

A sportvezető a megállapodás hazai futballra gyakorolt hatását is hangsúlyozta, majd jókívánságait fejezte ki.

Örülünk, hogy Barni pályafutása ezen szakaszában ilyen előnyös szerződést tudott kötni. Köszönünk mindent, amit a Fradiért tett, és természetesen sok sikert kívánunk neki a folytatáshoz!

– fogalmazott Hajnal.

Varga Barnabás egy jelenleg is sikeres csapathoz érkezik. A 13-szoros görög bajnok AEK Athén 15 forduló után vezeti hazája élvonalbeli bajnokságát, decemberben pedig kivívta a továbbjutást a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe. Az együttest Marko Nikolics irányítja, aki 2017 és 2019 között a Videoton FC vezetőedzőjeként is dolgozott. Az athéni klubnak korábban is volt magyar kötődése: futballozott ott többek között Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián, míg Puskás Ferenc vezetőedzőként tevékenykedett a csapatnál.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
