Sípcsonttörés miatt műtét vár Josko Gvardiolra, a Manchester City 23 éves horvát védőjére, aki hosszabb időre kidől.
Most jelentették be: Görögországban folytatja a Fradi gólvágója, Varga Barnabás
Hivatalossá vált: a Ferencváros 31 éves csatára, Varga Barnabás az AEK Athénhez szerződött. A görög élvonalbeli klub kedden a Facebook-oldalán jelentette be az átigazolást, ahol a támadó már új mezében, magyar nyelvű üdvözlettel szerepel. Sajtóértesülések szerint a transzferdíj összege mintegy 4,5 millió euró.
Az átigazolás véglegesítésével lezárult a Ferencváros és az AEK Athén közötti tárgyalássorozat. A görög klub közösségi oldalán közzétett bejegyzésben a magyar csatár már új csapata szerelésében látható, a képen pedig magyarul köszöntik: "Isten hozott!" felirattal. A megállapodás pénzügyi részleteit egyik fél sem hozta nyilvánosságra, de a sajtóban korábban 4,5 millió eurós vételárról jelentek meg információk.
A 28-szoros magyar válogatott játékos hosszú távra kötelezte el magát új klubjához, szerződése 2029-ig érvényes.
Nagyon boldog vagyok és izgatott. Szeretném megköszönni az elnöknek és a csapatnak a bizalmat. Az első pillanattól kezdve mindenki nagyon kedvesen fogadott. A legjobbamat akarom nyújtani, sok gólt szeretnék szerezni az AEK mezében, és remélem, hogy a szezon végén egy vagy több trófeát is megnyerünk
– idézi Varga Barnabást az athéni klub közleménye.
Varga Barnabás kimagasló teljesítményt nyújtott ferencvárosi időszaka alatt. Az elmúlt két szezonban egyaránt a góllövőlista élén végzett az NB I-ben: előbb 26, majd 20 találattal. A mostani idényben sem lassított, 18 bajnoki mérkőzésen tíz gólt szerzett, amivel holtversenyben a második helyen áll a hazai góllövőlistán. Az Európa-liga csoportkörében is bizonyított, hat meccsen négy alkalommal volt eredményes. A válogatottban eddig 13 gólig jutott.
A Ferencváros sportigazgatója vegyes érzelmekkel búcsúzott a csapat egyik kulcsjátékosától.
Az egyik oldalról sajnáljuk, hogy elveszítünk egy nagyon fontos futballistát. Másrészt meg kell jegyezni, hogy amikor eldöntöttük, komoly összegért leigazoljuk Barnit, kevesen gondolták, hogy ilyen sikeres együttműködés veszi ezzel kezdetét. Végül így lett: az elmúlt két és fél évben együtt nagy sikereket értünk el. Nagyon nagy dolog, és ritkaságnak számít, hogy valakit 31 évesen ilyen jelentős transzferdíjért, ekkora haszonnal tud egy klub értékesíteni
– értékelte az átigazolást Hajnal Tamás.
A sportvezető a megállapodás hazai futballra gyakorolt hatását is hangsúlyozta, majd jókívánságait fejezte ki.
Örülünk, hogy Barni pályafutása ezen szakaszában ilyen előnyös szerződést tudott kötni. Köszönünk mindent, amit a Fradiért tett, és természetesen sok sikert kívánunk neki a folytatáshoz!
– fogalmazott Hajnal.
Varga Barnabás egy jelenleg is sikeres csapathoz érkezik. A 13-szoros görög bajnok AEK Athén 15 forduló után vezeti hazája élvonalbeli bajnokságát, decemberben pedig kivívta a továbbjutást a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe. Az együttest Marko Nikolics irányítja, aki 2017 és 2019 között a Videoton FC vezetőedzőjeként is dolgozott. Az athéni klubnak korábban is volt magyar kötődése: futballozott ott többek között Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián, míg Puskás Ferenc vezetőedzőként tevékenykedett a csapatnál.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája a McLarennél sportigazgatóként folytatja pályafutását, miután korábbi csapatával megállapodtak idő előtti távozásáról.
Korábbi csapattársai, barátai és a volt edzője beszélt megrendülten arról, hogy elhunyt a mindössze 34 esztendős sportoló.
95 éves korában távozott Colin McDonald, a Burnley legendás kapusa, az angol válogatott egykori játékosa.
A lipcsei Gulácsi Péter szombati edzésen elszenvedett térdsérülése nem tűnik súlyosnak, így várhatóan pályára léphet az RB Leipzig hétvégi bajnoki mérkőzésén.
A helyszíni szemle még zajlik, a halál pontos okát a boncolás állapítja meg.
Spanyol sajtóhírek szerint Lionel Messi rövid időre visszatérhet Európába: az amerikai bajnokság februári rajtjáig a Liverpoolnál folytathatja pályafutását.
Dudás Miklós ígéretes sportkarriert tudhatott maga előtt, végül szerzett is világbajnoki aranyat. Évekkel ezelőtt fejezte be az élsportot egy eltiltás után.
Novak Djokovic kilép a saját maga alapította Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert már nem tud azonosulni a szervezet jelenlegi irányvonalával.
Mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakozó.
Luke Littler 18 éves korára nyert egymást követő két dartsvilágbajnokságot, most arról beszélt, elérhetőnek tartja-e a legendás Phil Taylor 16 világbajnoki címének megdöntését.
A Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt, miután a csapat jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben
Az utolsó perceket tölti állásában a United edzője? Most már tényleg lejárhatott a türelem, utódot keres a klub
Rúben Amorim helyzete egyre bizonytalanabb a Manchester Unitednél, miután nyílt konfliktus alakult ki közte és Jason Wilcox sportigazgató között.
Drámai mezőnygól-kihagyás, nagy győzelmek és egymás eredményinek fontossága: így alakult az NFL legutolsó alapszakaszhete.
A többszörös világbajnok brit nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury ismét visszatérésre készül: közösségi oldalán jelezte, hogy Thaiföldön kezdte meg felkészülését következő mérkőzésére.
Az IFFHS közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal.
Bombaként robbant a hír Andalúziában: Sergio Ramos befektetői csoport élén a Sevilla FC megvásárlására készül.
Nagyon nagy bajban van ez a népszerű sport 2026 elején: egyre több szupersztár sokall be, itt a vég kezdete?
Több teniszcsillag is egyre hangosabban követeli a teniszidény lerövidítését, alig pár nappal az első idei Grand Slam-torna kezdése előtt.
Súlyos bokasérülés miatt nem játszhat a január 15-én kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon Krakovszki Zsolt.