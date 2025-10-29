Eladó a legendás stadion: ennyibe kerül, nyomós oka van az eladási szándéknak

Rio de Janeiro állam 320 millió euróért kínálja eladásra a Maracanã stadiont, mivel 1,8 milliárd eurós adósságot halmozott fel a brazil központi kormánnyal szemben. A nemzeti büszkeség szimbólumából így vált pénzügyi teherré a világ egyik legikonikusabb sportlétesítménye - számolt be a Forbes.

Rio de Janeiro állam kormánya eladná a világ egyik legismertebb sporthelyszínét, a Maracanã stadiont. Az 1950-ben átadott aréna a brazil futball és nemzeti identitás ikonikus szimbóluma, most azonban a tartományi kormány adósságrendezési programjának részévé válhat.

A helyi kormány már korábban a törvényhozás elé terjesztett egy 48 állami tulajdonú ingatlan értékesítéséről szóló javaslatot. A listát nemrég módosították: 16 ingatlan kikerült, 30 új került be – köztük a Maracanã stadion is.

A döntés hátterében a fenntartási költségek drasztikus csökkentésének szándéka áll. Rodrigo Amorim, az állami törvényhozás alkotmányügyi bizottságának elnöke szerint a létesítmény működtetése "vagyonokat emészt fel" – az állam minden egyes mérkőzés után körülbelül 160 ezer eurót (63,5 millió forintot) fizet karbantartásra és üzemeltetésre.

A Maracanã a Flamengo és a Fluminense otthona, de a fenntartás és üzemeltetés költségeit a két klub és az állam közösen viselik. Évente 40-50 mérkőzést rendeznek az arénában, ami nagyjából 6,5 millió euró (2,5 milliárd forint) karbantartási költséget jelent, ennek körülbelül harmada terheli az állami költségvetést.

Amorim szerint a stadion és a hozzá tartozó Aldeia Maracanã-komplexum eladása akár 320 millió eurót (127 milliárd forintot) is hozhat az államkasszába. A szavazásra a következő hetekben kerül sor. A háttérben komoly pénzügyi kényszer húzódik: Rio de Janeiro állam 1,89 milliárd eurós tartozást halmozott fel a szövetségi kormány felé, amelyet 2026-ig kell törlesztenie.

A Maracanã sorsa korábban is viták kereszttüzében állt. 2011-ben Eike Batista, Brazília egykori leggazdagabb embere is megpróbálta megszerezni a stadion üzemeltetési jogát, de az üzlet meghiúsult. A 2014-es labdarúgó-világbajnokság és a 2016-os olimpia után az aréna állami tulajdonban maradt, de azóta is felmerült a magánosítás gondolata.

A stadion minden futballrajongó számára ismert: itt játszották az 1950-es világbajnokság döntőjét, ahol Uruguay 2–1-re legyőzte Brazíliát a legendás "Maracanazo" során. A korabeli adatok szerint közel 200 ezer néző volt jelen – a brazilok szerint ez volt a legnagyobb közönség előtt lejátszott futballmeccs a történelemben.

A stadion eredeti, 200 ezres kapacitása az évtizedek során fokozatosan csökkent a felújításokat követően: 1999–2000 között 103 ezer főre, 2005–2007 között 88 ezer főre, majd a 2010–2013 közötti, világbajnokságra készült átépítés után 78 838 főre. A legutóbbi felújításra 500 millió dollárt (ma 185 milliárd forintnak megfelelő összeget) költöttek.

A stadion eladása a brazil közélet egyik legérzékenyebb témájává vált. Az eladást támogatók szerint racionális döntés a veszteséges állami vagyonok értékesítése, míg a kritikusok szerint a nemzeti büszkeség szimbólumát adnák el egy rövid távú pénzügyi cél érdekében.

A 2016-os riói olimpia után fokozatosan romlott a létesítmény állapota a folyamatos pénzhiány és viták miatt. Az állam, a város és a két albérlő klub folyamatosan a megosztott felelősségről és a költségekről vitatkozott, miközben előfordult, hogy az elmaradt áramszámla-befizetések miatt a szolgáltató lekapcsolta az arénát a hálózatról.

Piaci vevőről egyelőre nincs hír. A stadiont használó klubok tiltakoznak az értékesítés ellen, ráadásul a bonyolult szerződéses konstrukciók miatt nem egyértelmű, hogy egy új tulajdonos hogyan hasznosíthatná az arénát.