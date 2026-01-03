Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete

Nyolcvan éves korában elhunyt Dimitar Penev, a bolgár labdarúgás legendás alakja, aki szövetségi kapitányként az 1994-es világbajnokságon a negyedik helyig vezette nemzeti csapatát. A gyászhírt szombaton közölte a Bolgár Labdarúgó-szövetség.

Dimitar Penev hosszas betegeskedést követően hunyt el: játékosként és edzőként egyaránt maradandót alkotott a bolgár futballban. A Bolgár Labdarúgó-szövetség közleménye szerint a sportember nyolcvanéves korában távozott az élők sorából.

Penev aktív pályafutása során a CSZKA Szófia hátvédeként 364 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ezeken huszonötször volt eredményes. A klubbal összesen tizenhárom trófeát nyert, teljesítményét pedig két alkalommal is azzal ismerték el, hogy Bulgária legjobb labdarúgójává választották. A bolgár válogatottban kilencven alkalommal szerepelt, és három világbajnokságon képviselte hazáját. Pályára lépett az 1966-os angliai, az 1970-es mexikói és az 1974-es NSZK-beli tornán is.

Visszavonulása után edzői pályára lépett. Elsőként a CSZKA Szófia kispadján dolgozott, majd külföldön is szerzett tapasztalatot Kuvaitban és Szaúd-Arábiában.

Legnagyobb sikere azonban a bolgár válogatott szövetségi kapitányaként fűződik a nevéhez. Irányításával a nemzeti csapat az 1994-es, Egyesült Államokban rendezett világbajnokságon a negyedik helyen végzett, ami mindmáig a bolgár labdarúgás történetének legkiemelkedőbb eredménye. Munkásságát később azzal is elismerték, hogy a 20. század legkiválóbb bolgár edzőjének választották.