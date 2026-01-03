Venus Williams 45 évesen pályára lép az Australian Openen, ezzel ő lesz a torna történetének legidősebb női versenyzője
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
Nyolcvan éves korában elhunyt Dimitar Penev, a bolgár labdarúgás legendás alakja, aki szövetségi kapitányként az 1994-es világbajnokságon a negyedik helyig vezette nemzeti csapatát. A gyászhírt szombaton közölte a Bolgár Labdarúgó-szövetség.
Dimitar Penev hosszas betegeskedést követően hunyt el: játékosként és edzőként egyaránt maradandót alkotott a bolgár futballban. A Bolgár Labdarúgó-szövetség közleménye szerint a sportember nyolcvanéves korában távozott az élők sorából.
Penev aktív pályafutása során a CSZKA Szófia hátvédeként 364 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ezeken huszonötször volt eredményes. A klubbal összesen tizenhárom trófeát nyert, teljesítményét pedig két alkalommal is azzal ismerték el, hogy Bulgária legjobb labdarúgójává választották. A bolgár válogatottban kilencven alkalommal szerepelt, és három világbajnokságon képviselte hazáját. Pályára lépett az 1966-os angliai, az 1970-es mexikói és az 1974-es NSZK-beli tornán is.
Visszavonulása után edzői pályára lépett. Elsőként a CSZKA Szófia kispadján dolgozott, majd külföldön is szerzett tapasztalatot Kuvaitban és Szaúd-Arábiában.
Legnagyobb sikere azonban a bolgár válogatott szövetségi kapitányaként fűződik a nevéhez. Irányításával a nemzeti csapat az 1994-es, Egyesült Államokban rendezett világbajnokságon a negyedik helyen végzett, ami mindmáig a bolgár labdarúgás történetének legkiemelkedőbb eredménye. Munkásságát később azzal is elismerték, hogy a 20. század legkiválóbb bolgár edzőjének választották.
A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.
Legutóbb másfél hete műtötték, a bal térdében lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operáció sikeres volt, a rehabilitáció várhatóan egy hónapig tart.
Életveszélyes műtéten esett át a brazil focilegenda szilveszterkor: emiatt volt szükség a beavatkozásra
A legendás brazil balhátvéd szívproblémáira egy rutinvizsgálat során derült fény.
A szaúdi bajnokság rangadóján az Al-Ettifaq hazai pályán fogadta a listavezető Al-Naszr együttesét.
Ilyen aztán nem minden nap történik a kézilabdában! Időn túli szabaddobásból mentett pontot a magyar csapat
mérkőzés végkimenetele drámai körülmények között alakult ki.
Megszólalt Varga Barnabás menedzsere a csatár átigazolásáról: meglepő helyekről keresik a magyar klasszist
Az ideális klubprofilról Paunoch egyértelművé tette, hogy Varga számára olyan csapatot képzel el, amely támadó felfogású futballt játszik.
Az adómentességről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag korábban már elfogadta a vonatkozó javaslatot.
A klub döntése értelmében az új vezetőedző 2025. december 30-tól dolgozik az első csapatnál, és már a téli felkészülést is ő vezényli le.
Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.
Új csatárt igazolt a Manchester City: mélyen a zsebükbe nyúltak, tőle várja Guardiola a bajnoki címet
A megbeszélések várhatóan a héten folytatódnak, mivel a City szeretné lezárni a 25 éves szélső szerződtetését a január 1-jén nyíló átigazolási időszakban.
Kimondta Cristiano Ronaldo, ekkor fog visszavonulni a profi futballtól: ezt a cél még el akarja érni a portugál legenda
Még komoly céljai vannak a portugál támadónak.
Sallói Dániel idén megkapta az amerikai állampolgárságot, és jövő nyáron amerikai menyasszonyát veszi feleségül, így véglegesen a tengerentúlon tervezi leélni az életét.
Anthony Joshua brit nehézsúlyú bokszoló autóbalesetet szenvedett Nigériában.
A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain futballcsapatából öten is bekerültek az IFFHS 2025-ös álomválogatottjába.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
2025 sem volt mentes a hatalmas sportteljesítményektől, az óriási sztoriktól sem. Most összegyűjtöttünk néhányat, hogy velünk együtt tekints vissza a 2025-ös sportévre.
Armand Duplantis olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó svéd rúdugró végzett az élen az európai hírügynökségek 2025 legjobb európai sportolóiról rendezett szavazásán.
Újabb fordulatot vett a török labdarúgást megrázó fogadási botrány, amely október végén robbant ki.