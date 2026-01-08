Napokon belül összefüggő jég boríthatja a Balatont, miután tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet és az öblökben már megjelent az első jéghártya.
Meghalt Kemény Ferenc
Bő egy hónapja, 93 éves korában elhunyt Kemény Ferenc, a háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány Kemény Dénes édesapja, a magyar vízilabda legendás nevelőedzője.
A hírt csütörtökön Facebook-oldalán tette közzé Kemény Dénes, kiemelve, hogy édesapja, aki csütörtökön lenne 94 éves, maga kérte családja tagjait, "hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, ez így is történt és reméljük, a továbbiakban is így lesz".
Kemény Ferenc olimpiai és világbajnok vízilabdázók sokaságát nevelte ki. Együtt dolgozott többek között az 1975/76-os nagy generáció tagjaival, mint például Kásás Tamással, Biros Péterrel, Kiss Gergellyel, akik később alapemberei voltak a 2000 és 2008 között három olimpiai aranyérmet nyert válogatottnak.
A kiváló szakember - aki 80 éves koráig vezette a magyar szövetség utánpótlás-bizottságát - tekintélyét és szakmai eredményességét mutatja az is, hogy a Magyar Edzők Társasága két éve róla nevezte el nevelőedzői életműdíját.
A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott.
Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a hajdúságiaknál.
A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben.
A Baltimore Ravens kedden este menesztette John Harbaugh vezetőedzőt, ezzel lezárva a klub történetének legsikeresebb edzői korszakát.
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
Mostanra halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miki halála ügyében.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lebonyolításért felelős vezetője szerint jó ütemben haladnak a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia előkészületei.
Dollártízmilliók várhatják Taylor Swift vőlegényét: nem a focival keresné, nagy lehetőséget kaphatna
Travis Kelce-nek a szakértők szerint körvonalazódhat egy új karrier, és ezzel évente húszmillió dollárt is kereshetne.
Hivatalossá vált: a Ferencváros 31 éves csatára, Varga Barnabás az AEK Athénhez szerződött.
Sípcsonttörés miatt műtét vár Josko Gvardiolra, a Manchester City 23 éves horvát védőjére, aki hosszabb időre kidől.
A január 18-án rajtoló Australian Open a tenisz történetének eddigi legnagyobb díjalapját kínálja, ám a játékosok nem elégedettek.
Ruben Amorim viharos távozása a Manchester Unitedtől újabb szégyenfolt Sir Jim Ratcliffe és az Ineos Old Trafford-i korszakán.
Liam Rosenior lett a Chelsea új vezetőedzője: a londoni klubbal 2032-ig szóló szerződést kötött, a partnercsapat Strasbourgtól érkezik.
Sergio Pérez keserű szavakkal értékelte a Red Bullnál töltött négy évét, amikor Max Verstappen csapattársaként versenyzett.
Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája a McLarennél sportigazgatóként folytatja pályafutását, miután korábbi csapatával megállapodtak idő előtti távozásáról.
Korábbi csapattársai, barátai és a volt edzője beszélt megrendülten arról, hogy elhunyt a mindössze 34 esztendős sportoló.
95 éves korában távozott Colin McDonald, a Burnley legendás kapusa, az angol válogatott egykori játékosa.
A lipcsei Gulácsi Péter szombati edzésen elszenvedett térdsérülése nem tűnik súlyosnak, így várhatóan pályára léphet az RB Leipzig hétvégi bajnoki mérkőzésén.
A helyszíni szemle még zajlik, a halál pontos okát a boncolás állapítja meg.