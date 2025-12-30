41 éves korában elhunyt Horváth Csaba, az NB III Észak-Nyugati csoportjában szereplő Komárom VSE vezetőedzője - tudatta a Komárom Városi Sportegyesület közösségi média posztjában. A szakember 2024 októberében csatlakozott egyesülethez. Azt írták: a hosszan tartó betegséget türelemmel viselte.

"Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott. Nyitottsága, embersége és a csapat iránti elkötelezettsége mély nyomot hagyott játékosainkban, kollégáinkban és az egész klub életében. Bár szakmai munkája is emlékezetes marad, ennél is fontosabb az a tartás, nyugalom és hit, amellyel a mindennapokban jelen volt közöttünk" - írták róla.

Horváth Csaba búcsúztatója 2026. január 8-án, csütörtökön 13:00 órakor lesz, a Győr–Nádorvárosi köztemető új ravatalozójában - írták.