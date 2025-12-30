2025. december 30. kedd Dávid
2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy csoport égő gyertyák egy templomban, kékes színű padlóháttéren
Sport

Elhunyt Horváth Csaba

Pénzcentrum
2025. december 30. 09:20

41 éves korában elhunyt Horváth Csaba, az NB III Észak-Nyugati csoportjában szereplő Komárom VSE vezetőedzője - tudatta a Komárom Városi Sportegyesület közösségi média posztjában. A szakember 2024 októberében csatlakozott egyesülethez. Azt írták: a hosszan tartó betegséget türelemmel viselte.

"Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott. Nyitottsága, embersége és a csapat iránti elkötelezettsége mély nyomot hagyott játékosainkban, kollégáinkban és az egész klub életében. Bár szakmai munkája is emlékezetes marad, ennél is fontosabb az a tartás, nyugalom és hit, amellyel a mindennapokban jelen volt közöttünk" - írták róla.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Horváth Csaba búcsúztatója 2026. január 8-án, csütörtökön 13:00 órakor lesz, a Győr–Nádorvárosi köztemető új ravatalozójában - írták.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #temetés #betegség #labdarúgás #elhunyt #halálhír #komárom #edző #magyar foci #NB III

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:03
09:45
09:30
09:26
09:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 30.
Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
2025. december 29.
Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
2025. december 29.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 30. kedd
Dávid
1. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Horrorbalesetben halt meg a focista: felesége végignézte, nem tudtak segíteni rajta
2
1 hete
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
3
1 hete
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
4
2 hete
Végre kiderült, folytatja-e Milák Kristóf az úszást: barátján keresztül üzent az olimpiai bajnok
5
3 hete
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási tevékenység
szigorúan szabályozott gazdasági, pénzügyi tevékenység. Szerződésen, jogszabályon vagy tagsági viszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a biztosító megszervezi a veszélyközösséget, matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a biztosítási díjat, meghatározott tartalékot képez, a kockázatokat átvállalja, és szolgáltatásokat teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 07:15
Most mi lesz? Bóvliba tette Budapestet a Moody's: további leminősítést is kaphat a magyar főváros
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 06:29
Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak
Agrárszektor  |  2025. december 30. 08:50
Akkora esőzés jött itt hirtelen, hogy 12 órán át ömlött a víz