Megint elvesztett egy tanítványt Shane Tusup: van még visszaút az egykori sikeredzőnek?

Újra nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készül Jackl Vivien, a párizsi olimpián is szerepelt, ifjúsági és felnőtt Európa-bajnok úszó.

A 17 esztendős versenyző a Bp. Honvéd sportolójaként ugyan, de ismét Tatabányán edz, Budapestről visszaköltözött a városba, és ott jár iskolába is.

Kocsis Márta, az edző megerősítette, hogy Jackl október eleje óta ismét az ő tanítványa, próbálnak ugyanabba a rendszerbe visszaállni, amelyben tizenkét évig együtt dolgoztak.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb hazai úszótehetsége az év elején igazolt át a Tatabányai Vízmű SE-től a Bp. Honvédhez, s kezdte meg a közös munkát Shane Tusuppal, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka ex-edzőjével, de a várt sikerek elmaradtak.