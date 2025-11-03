2025. november 3. hétfő Győző
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy profi úszó lány úszik hosszú tengelyes stroke stílusban az olimpiai medencében.
Sport

Megint elvesztett egy tanítványt Shane Tusup: van még visszaút az egykori sikeredzőnek?

MTI
2025. november 3. 16:44

Újra nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készül Jackl Vivien, a párizsi olimpián is szerepelt, ifjúsági és felnőtt Európa-bajnok úszó.

A 17 esztendős versenyző a Bp. Honvéd sportolójaként ugyan, de ismét Tatabányán edz, Budapestről visszaköltözött a városba, és ott jár iskolába is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kocsis Márta, az edző megerősítette, hogy Jackl október eleje óta ismét az ő tanítványa, próbálnak ugyanabba a rendszerbe visszaállni, amelyben tizenkét évig együtt dolgoztak.

KATTINTS ide a friss és élő sporteredményekért, hírekért: itt a Sportonline!

Az utóbbi évek egyik legnagyobb hazai úszótehetsége az év elején igazolt át a Tatabányai Vízmű SE-től a Bp. Honvédhez, s kezdte meg a közös munkát Shane Tusuppal, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka ex-edzőjével, de a várt sikerek elmaradtak.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #úszás #párizs #felnőtt #tatabánya #sportoló #edző #úszó #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:04
16:44
16:31
16:17
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 3.
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Németországi munka nyelvtudás nélkül: ezekkel a melókkal egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel
2025. november 3.
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
2
1 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
5 napja
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
1 hete
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
5
2 hete
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
PÉNZÜGYI KISOKOS
Elektronikus pénz
a kártya nem csak a birtokos azonosítását segíti, hanem adattárolója pénzösszeg információt is tartalmaz, amely kisebb összegű vásárlásoknál gyors, kényelmes fizetést tesz lehetővé.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 16:02
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 14:31
A tehetséggondozás nem csak művészeti kérdés, kulturális diplomáciai eszköz is
Agrárszektor  |  2025. november 3. 16:28
Félnek a gazdák visszaköltözni a háború sújtotta övezetbe