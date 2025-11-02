Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen

Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat. Cikkünkből most megtudhatod, mikor rendezik a szabadedzéseket, az időmérő edzést és a versenyt, hol nézheted a tévében, és mi történt a tavalyi nagydíjon.

Az F1 Sao Paolo-i Nagydíj helyszíne Interlagos, Sao Paolo, Brazília. A pálya hossza 4,309 km, a versenytáv 71 kör, összesen 305.879 km. Az F1-es brazil nagydíj körrekordját Max Verstappen tartja, aki a Red Bull autójával futotta meg az 1:20.472-as leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a Red Bull istálló holland versenyzője, Max Verstappen nyerte a két Alpine-os, Esteban Ocon és Pierre Gasly előtt.

A brazil nagydíj menetrendje sprintversenyt is tartalmaz, így a megszokottól kicsit eltérő lesz a menetrend.

F1 menetrend: Formula-1 brazil nagydíj M4 Forma 1-közvetítés időpontja

Az Sao Paolo, Brazília helyszínen rendezett F1 brazil nagydíj dátuma: 2025. november 7-8-9. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:

Péntek, november 7.

Első F1 szabadedzés: 15:30–16:30

Sprint időmérő: 19:30-20:14

Szombat, november 8.

Sprintfutam: 15:00-16:00

Forma 1 időmérő edzés: 19:00–20:00

Vasárnap, november 9.

F1 futam: 18:00

F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:

F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.

F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.

Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.

Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.

F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.

Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.

Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.

F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.

Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.

Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.

Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.

Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.

Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.

F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.

F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.

Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.

Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.

F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.

Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.

F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.

Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.

USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 20-23.

Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.

Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.

Formula-1 szabályváltozások 2025-ben

A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.

Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.

Mi történt eddig a F1-ben 2025-ben?

Az F1, Forma 1 világbajnokság 2025-ös szezonja bővelkedett jelentős pillanatokban. Még a szezon előtt Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazolt, több mint egy évtizednyi Mercedeses versenyzés után. A szezon közepén a Red Bull kirúgta csapatfőnökét, Christian Hornert, aki aztán sírva búcsúzott az istálló alkalmazottjaitól.

A világbajnoki pontversenyt jelenleg Lando Norris vezeti Oscar Piastri és Max Verstappen előtt. A F1 2025-ös világbajnoksága a csapatok számára már eldőlt: a McLaren istálló a Szingapúri Nagydíjon bebiztosította világbajnoki címét.