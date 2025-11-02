2025. november 2. vasárnap Achilles
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
São Paulo út
Sport

Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen

Pénzcentrum
2025. november 2. 22:03

Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat. Cikkünkből most megtudhatod, mikor rendezik a szabadedzéseket, az időmérő edzést és a versenyt, hol nézheted a tévében, és mi történt a tavalyi nagydíjon.

Az F1 Sao Paolo-i Nagydíj helyszíne Interlagos, Sao Paolo, Brazília. A pálya hossza 4,309 km, a versenytáv 71 kör, összesen 305.879 km. Az F1-es brazil nagydíj körrekordját Max Verstappen tartja, aki a Red Bull autójával futotta meg az 1:20.472-as leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a Red Bull istálló holland versenyzője, Max Verstappen nyerte a két Alpine-os, Esteban Ocon és Pierre Gasly előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A brazil nagydíj menetrendje sprintversenyt is tartalmaz, így a megszokottól kicsit eltérő lesz a menetrend. 

F1 menetrend: Formula-1 brazil nagydíj M4 Forma 1-közvetítés időpontja

Az Sao Paolo, Brazília helyszínen rendezett F1 brazil nagydíj dátuma: 2025. november 7-8-9. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:

  • Péntek, november 7.

Első F1 szabadedzés: 15:30–16:30

Sprint időmérő: 19:30-20:14

  • Szombat, november 8.

Sprintfutam: 15:00-16:00

Forma 1 időmérő edzés: 19:00–20:00

  • Vasárnap, november 9.

F1 futam: 18:00

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:

  • F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
  • F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
  • Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
  • Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
  • F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
  • Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
  • Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
  • F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
  • Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
  • Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
  • Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
  • Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
  • Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
  • F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
  • F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
  • Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
  • Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
  • F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
  • Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
  • F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
  • Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
  • USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 20-23.
  • Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
  • Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.

Formula-1 szabályváltozások 2025-ben

A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.

Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.

Mi történt eddig a F1-ben 2025-ben?

Az F1, Forma 1 világbajnokság 2025-ös szezonja bővelkedett jelentős pillanatokban. Még a szezon előtt Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazolt, több mint egy évtizednyi Mercedeses versenyzés után. A szezon közepén a Red Bull kirúgta csapatfőnökét, Christian Hornert, aki aztán sírva búcsúzott az istálló alkalmazottjaitól.

A világbajnoki pontversenyt jelenleg Lando Norris vezeti Oscar Piastri és Max Verstappen előtt. A F1 2025-ös világbajnoksága a csapatok számára már eldőlt: a McLaren istálló a Szingapúri Nagydíjon bebiztosította világbajnoki címét. 
Címlapkép: Getty Images
#sport #november #forma-1 #brazília #ferrari #világbajnokság #autóverseny #max verstappen #lando norris #mclaren #lewis hamilton #brazil #autósport #f1 #oscar piastri #versenynaptár #red bull #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:03
20:03
19:01
17:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 2.
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
2025. november 1.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
2025. november 2.
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
2025. november 2.
Hol ehetsz olcsón Budapesten? Teszten a fővárosi kifőzdék, piacok, filléres étkezdék - megéri?
2025. november 1.
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
NAPTÁR
Tovább
2025. november 2. vasárnap
Achilles
44. hét
November 2.
Halottak napja
November 2.
D-vitamin nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
2
1 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
2 hete
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
4
4 napja
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
5
1 hete
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Káridőponti érték
sajátos biztosítási - és a biztosítási szerződések feltételeiben megfogalmazott - tényleges érték. Viszonylag gyakori szerződési formula. A biztosító a kárt káridőponti (avult) értéken téríti meg. A káridőponti értéket a károsodott vagyontárgy újrabeszerzési árából, vagy újraépítési költségéből számítják ki, az időközi értékcsökkenés, avulás levonásával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 2. 21:03
Így működik a passzív félév: tb-jogviszony, diákigazolvány érvényessége, diákmunka vállalása
Pénzcentrum  |  2025. november 2. 19:01
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Agrárszektor  |  2025. november 2. 18:08
Berobban az ősz az országba: csavart vesz az időjárás a napokban