Esővel és lehűléssel kezdődik november első hete, majd keddtől már nyugodt, csendes őszi idő várható csapadék nélkül - olvasható a friss előrejelzésben.
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat. Cikkünkből most megtudhatod, mikor rendezik a szabadedzéseket, az időmérő edzést és a versenyt, hol nézheted a tévében, és mi történt a tavalyi nagydíjon.
Az F1 Sao Paolo-i Nagydíj helyszíne Interlagos, Sao Paolo, Brazília. A pálya hossza 4,309 km, a versenytáv 71 kör, összesen 305.879 km. Az F1-es brazil nagydíj körrekordját Max Verstappen tartja, aki a Red Bull autójával futotta meg az 1:20.472-as leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a Red Bull istálló holland versenyzője, Max Verstappen nyerte a két Alpine-os, Esteban Ocon és Pierre Gasly előtt.
A brazil nagydíj menetrendje sprintversenyt is tartalmaz, így a megszokottól kicsit eltérő lesz a menetrend.
F1 menetrend: Formula-1 brazil nagydíj M4 Forma 1-közvetítés időpontja
Az Sao Paolo, Brazília helyszínen rendezett F1 brazil nagydíj dátuma: 2025. november 7-8-9. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:
- Péntek, november 7.
Első F1 szabadedzés: 15:30–16:30
Sprint időmérő: 19:30-20:14
- Szombat, november 8.
Sprintfutam: 15:00-16:00
Forma 1 időmérő edzés: 19:00–20:00
- Vasárnap, november 9.
F1 futam: 18:00
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár
A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:
- F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
- F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
- Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
- Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
- F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
- Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
- Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
- F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
- Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
- Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
- Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
- Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
- Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
- F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
- F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
- Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
- Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
- F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
- Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
- F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
- Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
- USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 20-23.
- Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
- Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.
Formula-1 szabályváltozások 2025-ben
A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.
Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.
Mi történt eddig a F1-ben 2025-ben?
Az F1, Forma 1 világbajnokság 2025-ös szezonja bővelkedett jelentős pillanatokban. Még a szezon előtt Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazolt, több mint egy évtizednyi Mercedeses versenyzés után. A szezon közepén a Red Bull kirúgta csapatfőnökét, Christian Hornert, aki aztán sírva búcsúzott az istálló alkalmazottjaitól.
A világbajnoki pontversenyt jelenleg Lando Norris vezeti Oscar Piastri és Max Verstappen előtt. A F1 2025-ös világbajnoksága a csapatok számára már eldőlt: a McLaren istálló a Szingapúri Nagydíjon bebiztosította világbajnoki címét.
A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.
Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta arra figyelmeztet, hogy a klubok akár versenysorozatokból is visszaléphetnek a túlzsúfolt menetrend miatt.
A Liverpool menedzsere kijelentette, hogy elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban még aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló keret mélységével kapcsolatban.
Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban.
A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy pályázatot nyújtott be a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő megrendezésére, amelyeknek a Puskás Aréna adna otthont.
Az Aberdeen FC új sportigazgatót nevezett ki Lutz Pfannenstiel személyében, aki meglehetősen színes élettel és karrierrel rendelkezik.
Magnus Carlsen kiemelkedő teljesítménnyel nyerte meg a St. Louis-i Champions Showdown négyfős elitversenyét.
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vezetője felszólította amerikai partnereit, hogy lépjenek fel az Enhanced Games ellen.
Phil Foden jogi lépéseket tett, miután az interneten hamis híreket terjesztettek gyermekeiről.
Zacher Gábor, a magyar válogatott és az FTC hazai mérkőzéseinek pit-doktora kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg a Fradi ír edzőjével, Robbie Keane-nel és stábjával kapcsolatban.
Bernie Ecclestone, a 95 éves Formula–1 legenda eladta egyik luxusjachtját és egy másikat is piacra dobott, miután nemrég 500 millió font értékű autógyűjteményétől is megvált.
Az Újpest a kiesőzónából várja a bajnokság hétvégi folytatását, és most már nem csak a játékkal, hanem egymással is foglalkozik edző és játékos.
Az NFL-ben szereplő Detroit Lions sztárjátékosa, Aidan Hutchinson rekordösszegű szerződéshosszabbítást írt alá csapatával.
A szurkolók oda-vissza inkább repülnének Jerevánba, és az érdeklődés akkora volt, hogy a társaság meghirdetett egy plusz járatot.
Michael Jordan kritizálta a terhelés gyakorlatát az NBA-ben, hangsúlyozva, hogy a játékosoknak kötelességük a szurkolóknak játszani, ha fizikailag képesek rá.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.