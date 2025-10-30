2025. október 30. csütörtök Alfonz
Karácsony Gergely: Levelet kaptam Gerendai Károlytól, a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet
Budapest, 2016. augusztus 8.Zacher Gábor, a Honvéd kórház sürgõsségi osztályának vezetõje a Sziget Kft. sajtótájékoztatóján az Országos Mentõszolgálat fõvárosi székházában 2016. augusztus 8-án.MTI Fotó: Mohai Balázs
Sport

Megdöbbentő állítást tett a Fradiról Zacher Gábor: durva, mit látott a kispad mellett

Pénzcentrum
2025. október 30. 18:12

Zacher Gábor, a magyar válogatott és az FTC hazai mérkőzéseinek pit-doktora kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg a Fradi ír edzőjével, Robbie Keane-nel és stábjával kapcsolatban.

A toxikológus a Csakfocinak adott interjújában beszélt a pálya szélén végzett munkájáról, ahol különleges rálátása van a játékosok és edzők viselkedésére.

Zacher Gábor nemrégiben betöltötte a hatvanötöt, vagyis hivatalosan nyugdíjas lett, de mint mondta: esze ágában sincs megállni, dolgozik tovább. A meccsek hangulatáról azt mondta: nagyon élvezi, hogy a kispadok mellett állhat, és bevallotta, hogy bizony oda is szokott nézni.

Ott van a közelemben a VAR-monitor is, néha bele szoktam nézni, amikor ott áll a bíró, hogy éppen mit néz. Nagyon más hangulata van az egésznek, sokkal emberközelibb, hiszen a játékosok is ott járkálnak el mellettem, néha lepacsiznak, köszönnek

– nyilatkozta a mentőorvos.

Zacher meglepetését fejezte ki a Fradinak a ZTE elleni 2-1-es vereségével kapcsolatban, és értetlenségét hangsúlyozta a csapat hazai bajnokságban nyújtott teljesítményét illetően.

Ezzel a játékosállománnyal minden magyar csapatot könnyedén kellene verni, úgy kéne most állnia a Fradinak a bajnokságban, mint a Bundesligában a Bayern Münchennek, amely százszázalékos és szinte már 8 fordulót követően oda lehetne adni neki az aranyérmet

– fogalmazott.

Fizz Liga 11. forduló
Ferencváros
1
2
Zalaegerszegi TE
Félidő: 1-1
2025. október 26. vasárnap 17:30
|
Groupama Aréna, Budapest
Hazai gólszerzők
34' Barnabás Varga
Vendég gólszerzők
41' Alen Skribek, 54' Jose Manuel Calderon Portillo
50
Labdabirtoklási arány
50
104
Támadások
89
74
Veszélyes támadások
46
7
Kaput eltaláló lövések
7
12
Kaput elkerülő lövések
8
9
Szögletek
3
2
Sárga lapok
3
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
Adatlap létrehozva: 2025.10.30.

A kispadok közelében dolgozó orvos az edzők viselkedéséről is beszélt, kiemelve Máté Csabát, akit úriemberként jellemzett. Ezzel szemben kritikusan nyilatkozott a Fradi jelenlegi szakmai stábjáról:

Az írek hihetetlenül sokat köpködnek, mint a lámák, nem tudom, hogy miért. Lehet, a köpködést már az első edzéseken tanítják ott

– mondta Keane-re és ír kollégáira utalva.

A toxikológus megosztotta egyik legmeghatóbb szakmai élményét is, amikor sikeresen újraélesztettek egy korábbi Fradi-játékost a VIP-páholyban. Emellett mesélt egy kevésbé kellemes találkozásról Cristiano Ronaldóval, aki elutasította az aláíráskérését.

Azért természetesen gyorsan túltettem magam ezen, nem vágtam fel az ereimet otthon, mondtam magamban viccesen, hogy akkor így meg sem érdemli, hogy legyen egy közös képünk

– jegyezte meg.

Zacher a következő időszakban is folytatja munkáját, a Fradi Ludogorec elleni Európa Liga mérkőzésén, valamint a magyar válogatott írek elleni világbajnoki selejtezőjén is jelen lesz pitdoktorként. 
Címlapkép: Getty Images
#orvos #foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #zacher gábor #bundesliga #magyar foci #cristiano ronaldo #ferencváros #bayern münchen #VAR

