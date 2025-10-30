Megdöbbentő állítást tett a Fradiról Zacher Gábor: durva, mit látott a kispad mellett

Bernie Ecclestone, a 95 éves Formula–1 legenda eladta egyik luxusjachtját és egy másikat is piacra dobott, miután nemrég 500 millió font értékű autógyűjteményétől is megvált.
A toxikológus a Csakfocinak adott interjújában beszélt a pálya szélén végzett munkájáról, ahol különleges rálátása van a játékosok és edzők viselkedésére.
Zacher Gábor nemrégiben betöltötte a hatvanötöt, vagyis hivatalosan nyugdíjas lett, de mint mondta: esze ágában sincs megállni, dolgozik tovább. A meccsek hangulatáról azt mondta: nagyon élvezi, hogy a kispadok mellett állhat, és bevallotta, hogy bizony oda is szokott nézni.
Ott van a közelemben a VAR-monitor is, néha bele szoktam nézni, amikor ott áll a bíró, hogy éppen mit néz. Nagyon más hangulata van az egésznek, sokkal emberközelibb, hiszen a játékosok is ott járkálnak el mellettem, néha lepacsiznak, köszönnek
– nyilatkozta a mentőorvos.
Zacher meglepetését fejezte ki a Fradinak a ZTE elleni 2-1-es vereségével kapcsolatban, és értetlenségét hangsúlyozta a csapat hazai bajnokságban nyújtott teljesítményét illetően.
Ezzel a játékosállománnyal minden magyar csapatot könnyedén kellene verni, úgy kéne most állnia a Fradinak a bajnokságban, mint a Bundesligában a Bayern Münchennek, amely százszázalékos és szinte már 8 fordulót követően oda lehetne adni neki az aranyérmet
– fogalmazott.
A kispadok közelében dolgozó orvos az edzők viselkedéséről is beszélt, kiemelve Máté Csabát, akit úriemberként jellemzett. Ezzel szemben kritikusan nyilatkozott a Fradi jelenlegi szakmai stábjáról:
Az írek hihetetlenül sokat köpködnek, mint a lámák, nem tudom, hogy miért. Lehet, a köpködést már az első edzéseken tanítják ott
– mondta Keane-re és ír kollégáira utalva.
A toxikológus megosztotta egyik legmeghatóbb szakmai élményét is, amikor sikeresen újraélesztettek egy korábbi Fradi-játékost a VIP-páholyban. Emellett mesélt egy kevésbé kellemes találkozásról Cristiano Ronaldóval, aki elutasította az aláíráskérését.
Azért természetesen gyorsan túltettem magam ezen, nem vágtam fel az ereimet otthon, mondtam magamban viccesen, hogy akkor így meg sem érdemli, hogy legyen egy közös képünk
– jegyezte meg.
Zacher a következő időszakban is folytatja munkáját, a Fradi Ludogorec elleni Európa Liga mérkőzésén, valamint a magyar válogatott írek elleni világbajnoki selejtezőjén is jelen lesz pitdoktorként.
