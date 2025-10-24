Őszintén vallott nyugdíjazásáról Zacher Gábor: dolgozom tovább, hisz munkaalkoholista vagyok

Dr. Zacher Gábor bejelentette nyugdíjba vonulását, de továbbra is aktívan dolgozik a hatvani sürgősségi osztályon és az Országos Mentőszolgálatnál. Az ország legismertebb orvosa 65 évesen sem tervezi feladni hivatását – derül ki a WMN.hu interjújából.

Bár Dr. Zacher Gábor hivatalosan nyugdíjba vonul, valójában folytatja orvosi tevékenységét. A toxikológus főorvos kihasználja a nyugdíjazással járó előnyöket, miközben továbbra is havi négy alkalommal dolgozik a hatvani sürgősségi osztályon és mentőorvosként is tevékenykedik.

Egyelőre még nem vagyok annyira elhülyülve, és fizikálisan sem vagyok olyan ramaty állapotban, hogy abba kelljen ezt hagynom – nyilatkozta a főorvos, aki nemrég még maratont is futott. Hozzátette, nem is tudná elképzelni, hogy hétből hét napot otthon üljön.

Az elmúlt 40 évben megszokta a pörgést és a rendszertelen életmódot. Fiatal orvosként előfordult, hogy péntek reggeltől hétfőig folyamatosan dolgozott, sosem tapasztalta meg a hagyományos, 8-tól fél 5-ig tartó munkaidőt.

Dr. Zacher saját bevallása szerint munkaalkoholista, aki imádja a munkáját. Különösen élvezi a sürgősségi osztályon végzett tevékenységet, a mentőzést és a szakértői munkát. Fontosnak tartja, hogy múlnak rajta dolgok, különösen az ügyészségi kérdésekben, ahol szakvéleménye akár egy ember felmentését vagy bebörtönzését is eredményezheti.

Címlapfotó: Mohai Balázs, MTI/MTVA

