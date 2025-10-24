Csökkenő látogatottság, új generációs igények, digitális életmód, egészségtudatos trendek: a fesztiválpiac már nem ugyanaz, mint tíz éve.
Őszintén vallott nyugdíjazásáról Zacher Gábor: dolgozom tovább, hisz munkaalkoholista vagyok
Dr. Zacher Gábor bejelentette nyugdíjba vonulását, de továbbra is aktívan dolgozik a hatvani sürgősségi osztályon és az Országos Mentőszolgálatnál. Az ország legismertebb orvosa 65 évesen sem tervezi feladni hivatását – derül ki a WMN.hu interjújából.
Bár Dr. Zacher Gábor hivatalosan nyugdíjba vonul, valójában folytatja orvosi tevékenységét. A toxikológus főorvos kihasználja a nyugdíjazással járó előnyöket, miközben továbbra is havi négy alkalommal dolgozik a hatvani sürgősségi osztályon és mentőorvosként is tevékenykedik.
Egyelőre még nem vagyok annyira elhülyülve, és fizikálisan sem vagyok olyan ramaty állapotban, hogy abba kelljen ezt hagynom – nyilatkozta a főorvos, aki nemrég még maratont is futott. Hozzátette, nem is tudná elképzelni, hogy hétből hét napot otthon üljön.
Az elmúlt 40 évben megszokta a pörgést és a rendszertelen életmódot. Fiatal orvosként előfordult, hogy péntek reggeltől hétfőig folyamatosan dolgozott, sosem tapasztalta meg a hagyományos, 8-tól fél 5-ig tartó munkaidőt.
Dr. Zacher saját bevallása szerint munkaalkoholista, aki imádja a munkáját. Különösen élvezi a sürgősségi osztályon végzett tevékenységet, a mentőzést és a szakértői munkát. Fontosnak tartja, hogy múlnak rajta dolgok, különösen az ügyészségi kérdésekben, ahol szakvéleménye akár egy ember felmentését vagy bebörtönzését is eredményezheti.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapfotó: Mohai Balázs, MTI/MTVA
Palatinus fürdő területén kialakított fénypark idén „Varázsvilág” tematikával várja az érdeklődőket.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/42. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 730 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 395 millió forintos főnyereményt a 42. játékhéten. Itt vannak az ötös lottó mai nyerőszámai és a nyereményei.
Ősöreg objektum halad át a Naprendszeren idén ősszel: a csillagközi vándor október végén ér közel hozzánk - ekkor figyelhetjük meg a 3I/ATLAS-t
Október 29-én közelíti meg legjobban a Napot a 3I/ATLAS üstökös, mely soha többé nem tér vissza, ez az egy
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Két hétig DiCaprio új filmje vezette a mozis toplistákat, azonban új kihívója akadt. Az őszi szünetben is tartogat sok újdonságot a moziműsor.
Szerencsétlenül indul a hétvége rengeteg magyar számára: külföldiek halászták el az orruk elől a milliókat
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/42. heti, pénteki nyerőszámait.
74 éves korában elhunyt Ace Frehley, a legendás rockzenekar, a Kiss alapító szólógitárosa.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 650 millió forint volt.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/42. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Megszólalt a betegségéről terjengő hírekről Krasznahorkai László: így érzi magát most a friss Nobel-díjas
Krasznahorkai László cáfolja azokat a híreket, hogy egészségi állapota miatt nem jelent meg a Frankfurti Könyvvásár megnyitóján.
A zenekar reményei szerint 2026-ban folytatja a koncertezést, de idén már biztosan nem.
Velük mentené meg a Szigetet Gerendai Károly: Időnyomásban vagyunk, már rég árulni kellene a jegyeket és szervezni a jövő évi fesztivált
Nem egyedül mentené meg a Szigetet Gerendai Károly, hanem például olyan alvállalkozókkal, akiknek megszűnne a bevétele, ha nem lenne feszivál.
Roham indult Krasznahorkai köteteiért, mindent elkapkodtak: jól járhat, aki most adná el a Sátántangó című könyvet?
A szerző Sátántangó című műve azóta elképesztően népszerű lett a kiadó szerint.
Legendás tévécsatorna vonul ki Európából: rengeteg magyar sirathatja kedvencét, teljesen el fog tűnni
A Paramount Global bejelentette, hogy 2025 végéig megszünteti az MTV zenei csatornáit.
Megszólalt a szakértő: ezért van válságban a Sziget és más magyar fesztiválok – meglepő okokat említ
Az idei hazai fesztiválszezon világosan megmutatta: a látogatói szokások és a fogyasztás radikálisan változnak.
A Sziget Fesztivál jövője bizonytalanná vált, miután a szervezők kezdeményezték a fővárossal kötött területfoglalási megállapodás felmondását.
A Sziget közleménye szerint a fesztivál külföldi tulajdonosa úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.
Karácsony Gergely szerint bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.