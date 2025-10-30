Hamisított személyazonosságát használva 250 ezer dollár értékű hitelt vett fel Cam Ward, a Tennessee Titans irányítójának nevében két csaló.
Meghozta a végső döntést Postecoglu: egyenes az út a Fradi edzője előtt Glasgowba?
Ange Postecoglou saját közlése szerint nem tér vissza a Celtic élére, a korábbi sikeres edző a Nottingham Forest-nél eltöltött mindössze 39 napos időszak után pihenőt tart - írta meg a Mirror.
Ange Postecoglou elutasította a lehetőséget, hogy visszatérjen a Celtic vezetőedzői pozíciójába, annak ellenére, hogy Brendan Rodgers lemondása után felmerült a neve a potenciális utódok között. A The Scottish Sun értesülései szerint az ausztrál szakember a Nottingham Forest-nél eltöltött rövid és sikertelen időszak után szünetet tart, és átgondolja jövőbeli lehetőségeit.
A 60 éves edző korábban rendkívül sikeres időszakot töltött a skót klubnál, ahol öt jelentős trófeát nyert, köztük két bajnoki címet, egy Skót Kupát és két Skót FA Kupát. Ezt követően a Tottenham kispadjára ült, ahol Európa-ligát nyert, majd a Nottingham Forest vezetőedzője lett, de ott mindössze 39 nap után menesztették.
A Celtic jelenleg ideiglenes megoldásként a korábbi sikeres edzőt, a 73 éves Martin O'Neillt bízta meg a csapat irányításával. O'Neill elmondása szerint késő délután kapta a hívást Dermot Desmond többségi tulajdonostól, és mindössze 10 perce volt dönteni az ajánlatról, amit elfogadott.
Arról nemrégiben írtunk, hogy a Celtic edzőkeresése a magyar bajnoki címvédő, a Fradi számára is járhat áldozatta. A fogadóirodák ugyanis Postecoglu után Robbie Keane-t, a jelenleg a Ferencváros kispadján tevékenykedő vezetőedzőt tartották legesélyesebbnek a munkára:
A skót klub nehéz időszakot él át, jelenleg nyolc ponttal lemaradva a bajnokságot vezető Hearts mögött, és a Bajnokok Ligája selejtezőjében is kudarcot vallottak, miután a kazah Kairat kiejtette őket. Az Európa-ligában nemrég aratták első győzelmüket, amikor 2-1-re legyőzték a tíz emberrel játszó Sturm Grazot.
Luke Littler nem tudott részt venni a szerdai Players Championship versenyen Wiganben, miután egy forgalmi dugó miatt késve érkezett a regisztrációra
Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót.
A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
Az Aston Martin eljárási szabálysértést követett el a költségvetési sapka szabályozásával kapcsolatban, mivel késve nyújtották be a 2024-es szezonra vonatkozó dokumentációjukat.
Rio de Janeiro állam 320 millió euróért kínálja eladásra a Maracanã stadiont, mivel 1,8 milliárd eurós adósságot halmozott fel a brazil központi kormánnyal szemben.
A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya, a legjobban az Arsenal használja ezeket a helyzeteket.
Halálos közlekedési baleset részese volt az Internazionale labdarúgócsapatának cserekapusa, Josep Martinez.
A nyírségi csapat úgy rúgta ki Szabó Istvánt, hogy még a mai edzést is ő tartotta meg - azt még nem tudni, hogy ki lesz...
Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus
José Sa, a Wolverhampton Wanderers kapusa heves szóváltásba keveredett saját szurkolóival a csapat Burnley elleni 3-2-es veresége után.
Ilyet se gyakran látunk: a sztárcsatár felesége fúrhatja meg férje visszatérését a Premier League-be
Harry Kane felesége akadályozhatja a Bayern München csatárának visszatérését a Premier League-be, mivel a család jól érzi magát Németországban.
A fogadóirodák szerint a jelenleg a Ferencvárosnál dolgozó Robbie Keane is esélyes lehet a Celtic megüresedett kispadjára.
A Premier League idei karácsonyi programja jelentősen szűkülhet: előfordulhat, hogy mindössze egyetlen mérkőzést rendeznek a hagyományos Boxing Day-en.
A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmet nyert kedden a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
A világ legjobb teniszezői és a Grand Slam-tornák szervezői között egyre mélyül a konfliktus a pénzdíjak és a játékosok jóléti juttatásai körül.
Akár a jövő év elejéig is nélkülözni lehet kénytelen Kevin De Bruyne játékát az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli.
Irtózatos bundabotrány rázta meg a focit: a bírók is fogadtak a meccsekre, takarítani kezd a szövetség
A török labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indít a fogadáson kapott játékvezetők ellen, miután kiderült, hogy a profi ligákban működő bírók többsége rendelkezik fogadási számlával.
A kirúgást követően az egyetem még tárgyalásokat folytat a több mint 54 millió dolláros végkielégítésről
Megmenekülhet a legendás angol klub? Újabb pontlevonások néznek ki, de nemsokára új tulajt kaphatnak
A Sheffield Wednesday súlyos pénzügyi válságba került, további pontlevonások fenyegetik, de az adminisztrátorok szerint több komoly érdeklődő is van a klub megvásárlására.
