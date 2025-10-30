Meghozta a végső döntést Postecoglu: egyenes az út a Fradi edzője előtt Glasgowba?

Ange Postecoglou saját közlése szerint nem tér vissza a Celtic élére, a korábbi sikeres edző a Nottingham Forest-nél eltöltött mindössze 39 napos időszak után pihenőt tart - írta meg a Mirror.

Ange Postecoglou elutasította a lehetőséget, hogy visszatérjen a Celtic vezetőedzői pozíciójába, annak ellenére, hogy Brendan Rodgers lemondása után felmerült a neve a potenciális utódok között. A The Scottish Sun értesülései szerint az ausztrál szakember a Nottingham Forest-nél eltöltött rövid és sikertelen időszak után szünetet tart, és átgondolja jövőbeli lehetőségeit.

A 60 éves edző korábban rendkívül sikeres időszakot töltött a skót klubnál, ahol öt jelentős trófeát nyert, köztük két bajnoki címet, egy Skót Kupát és két Skót FA Kupát. Ezt követően a Tottenham kispadjára ült, ahol Európa-ligát nyert, majd a Nottingham Forest vezetőedzője lett, de ott mindössze 39 nap után menesztették.

A Celtic jelenleg ideiglenes megoldásként a korábbi sikeres edzőt, a 73 éves Martin O'Neillt bízta meg a csapat irányításával. O'Neill elmondása szerint késő délután kapta a hívást Dermot Desmond többségi tulajdonostól, és mindössze 10 perce volt dönteni az ajánlatról, amit elfogadott.

Arról nemrégiben írtunk, hogy a Celtic edzőkeresése a magyar bajnoki címvédő, a Fradi számára is járhat áldozatta. A fogadóirodák ugyanis Postecoglu után Robbie Keane-t, a jelenleg a Ferencváros kispadján tevékenykedő vezetőedzőt tartották legesélyesebbnek a munkára:

A skót klub nehéz időszakot él át, jelenleg nyolc ponttal lemaradva a bajnokságot vezető Hearts mögött, és a Bajnokok Ligája selejtezőjében is kudarcot vallottak, miután a kazah Kairat kiejtette őket. Az Európa-ligában nemrég aratták első győzelmüket, amikor 2-1-re legyőzték a tíz emberrel játszó Sturm Grazot.