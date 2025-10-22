2025. október 22. szerda Előd
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bírósági koncepció
Sport

Megjött az ítélet: négy meccsre meszelték el a Fradi kapusát, aki fellökött egy labdaszedőt

Pénzcentrum
2025. október 22. 17:52

A kapus kétszer is bocsánatot kért, de a büntetést így sem kerülhette el. Azt nem tudni, hogy mekkora pénzbüntetést kell fizetnie.

Négy felnőtt bajnokira eltiltották, és pénzbüntetésre is kötelezik Gróf Dávidot, amiért a vasárnapi Újpest-Ferencváros bajnoki derbin az utolsó percekben fellökött egy labdaszedőt - erről ma határozott az MLSZ Fegyelmi Bizottsága.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a Fradi kapusát - aki egyébként a sérülésből lábadozó Dibusz Dénest helyettesítette - gyorsan akart elvégezni egy kirúgást, de a labdaszedő nem adta oda elég gyorsan a játékszert. Gróf már aznap, és még hétfőn is bocsánatot kért a 14 éves fiútól.

Fizz Liga 10. forduló
Újpest FC
1
1
Ferencváros
Félidő: 0-1
2025. október 19. vasárnap 18:00
|
Megyeri uti, Budapest
Hazai gólszerzők
63' Aljosa Matko
Vendég gólszerzők
22' Barnabás Varga
42
Labdabirtoklási arány
58
89
Támadások
112
68
Veszélyes támadások
77
4
Kaput eltaláló lövések
1
8
Kaput elkerülő lövések
8
5
Szögletek
6
3
Sárga lapok
3
0
Piros lapok
1
0
Büntetők
0
Adatlap létrehozva: 2025.10.22.

A Fradi jelenleg a hatodik a Fizz Ligában, holnap este pedig újabb nagy próbatétel vár rá: az eddig még nyeretlen Salzburg otthonában lépnek pályára az Európa Ligában.
Címlapkép: Getty Images
#sport #mlsz #pénzbüntetés #magyar foci #újpest #magyar bajnokság #eltiltás #ferencváros #Fizz liga #kapus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:57
17:52
17:44
17:28
17:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 22.
Ez ám az igazi konditerem sokk: így lett luxus edzeni járni Magyarországon 2025-ben
2025. október 22.
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
2025. október 22.
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 22. szerda
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
1 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
3 napja
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
4
1 hete
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
5
2 hete
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
PÉNZÜGYI KISOKOS
EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 17:57
Kvíz: Te tudod, mi történt valójában '56-ban? Ezt kevesen tudják a forradalomról és szabadságharcról!
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 17:44
Nem is sejted, de hemzsegnek a baktériumok ezen a fürdőszobai eszközön: dobd ki még ma!
Agrárszektor  |  2025. október 22. 17:33
Nagy változás jöhet a zártkerti ingatlanok ügyében: sok magyart érint