Újfajta edzésmódszer bevezetésével, főként mentálisan terhelte csapatát Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.
Megjött az ítélet: négy meccsre meszelték el a Fradi kapusát, aki fellökött egy labdaszedőt
A kapus kétszer is bocsánatot kért, de a büntetést így sem kerülhette el. Azt nem tudni, hogy mekkora pénzbüntetést kell fizetnie.
Négy felnőtt bajnokira eltiltották, és pénzbüntetésre is kötelezik Gróf Dávidot, amiért a vasárnapi Újpest-Ferencváros bajnoki derbin az utolsó percekben fellökött egy labdaszedőt - erről ma határozott az MLSZ Fegyelmi Bizottsága.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a Fradi kapusát - aki egyébként a sérülésből lábadozó Dibusz Dénest helyettesítette - gyorsan akart elvégezni egy kirúgást, de a labdaszedő nem adta oda elég gyorsan a játékszert. Gróf már aznap, és még hétfőn is bocsánatot kért a 14 éves fiútól.
A Fradi jelenleg a hatodik a Fizz Ligában, holnap este pedig újabb nagy próbatétel vár rá: az eddig még nyeretlen Salzburg otthonában lépnek pályára az Európa Ligában.
Egy havi korlátlan bérlet ára Budapesten sokszor 30 ezer forint is lehet, de vidéken találni ennél kedvezőbb lehetőségeket.
Crosby már majdnem 1900 pontnál jár, amivel most lett a pittshburghi csapat legeredményesebb hokisa.
A Liverpool magyar középpályása a ma esti BL-meccs előtt azt mondta: a csapatnak össze kell tartania, mos jobban, mint bármikor.
A Bajnokok Ligája keddi játéknapján 43 gól született, öt piros lapot osztottak ki és hat büntetőt ítéltek meg, amelyekből ötöt értékesítettek a csapatok.
A UK Athletics (UKA) 2017 óta először zárt nyereséggel - két évvel azután, hogy a csőd szélére került a szervezet.
Mike Evans, a Tampa Bay elkapója vélhetően nem jut idén 1 000 elkapott yard fölé, ami egyedi rekorddöntést hozhatott volna neki.
Október 27-én, 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott november 16-i, Írország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésére.
Kompany a vezetőség, a játékosok és a szurkolók bizalmát is élvezi, most újabb évekre kötelezte el magát a csapat élén.
A Charlotte Chess Center, ahol vezetőedzőként dolgozott, hétfőn jelentette be Daniel Naroditsky halálát.
A Nottingham Forest Sean Dyche-ot nevezte ki új vezetőedzőjének, aki 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá a klubbal.
A Brentford 2-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet a Premier League-ben - ez a londoni csapat számára már az ötödik egymást követő hazai vereség volt.
A Mjallby 2-0-ra legyőzte az IFK Göteborgot, ezzel bebiztosítva története első bajnoki címét a svéd élvonalban.
Hetekre kidőlt a Manchester City vezére: megerősítette Guardiola, sokáig nem lesz bevethető a sztárjátékos
Rodri továbbra sem játszhat a Manchester Cityben, Guardiola megerősítette, hogy a spanyol középpályás kihagyja a Villarreal és az Aston Villa elleni mérkőzéseket is.
Egy egyesült arab emírségekbeli befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen nagykövetük a Manchester United felvásárlási kísérletében.
Max Verstappen egyre közelebb kerül a világbajnoki címhez, miután az Amerikai Nagydíjon aratott győzelmével jelentősen csökkentette hátrányát a McLaren pilótáival szemben.
A Liverpool negyedik egymást követő vereségét szenvedte el, miután a Manchester United több mint kilenc év után először győzött az Anfielden..
Graham Potter lett a svéd labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, aki rövid távú szerződéssel segíti a csapatot a világbajnoki kvalifikációs küzdelmekben.
A zöld-fehérek kapusa fellökött egy labdaszedőt a vasárnap esti Derbin, így várhatóan több meccses eltiltást kap majd.
