Megjött az ítélet: négy meccsre meszelték el a Fradi kapusát, aki fellökött egy labdaszedőt

A kapus kétszer is bocsánatot kért, de a büntetést így sem kerülhette el. Azt nem tudni, hogy mekkora pénzbüntetést kell fizetnie.

Négy felnőtt bajnokira eltiltották, és pénzbüntetésre is kötelezik Gróf Dávidot, amiért a vasárnapi Újpest-Ferencváros bajnoki derbin az utolsó percekben fellökött egy labdaszedőt - erről ma határozott az MLSZ Fegyelmi Bizottsága.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a Fradi kapusát - aki egyébként a sérülésből lábadozó Dibusz Dénest helyettesítette - gyorsan akart elvégezni egy kirúgást, de a labdaszedő nem adta oda elég gyorsan a játékszert. Gróf már aznap, és még hétfőn is bocsánatot kért a 14 éves fiútól.

Fizz Liga 10. forduló Újpest FC 1 1 Ferencváros Félidő: 0-1 2025. október 19. vasárnap 18:00 | Megyeri uti, Budapest Hazai gólszerzők 63' Aljosa Matko Vendég gólszerzők 22' Barnabás Varga 42 Labdabirtoklási arány 58 89 Támadások 112 68 Veszélyes támadások 77 4 Kaput eltaláló lövések 1 8 Kaput elkerülő lövések 8 5 Szögletek 6 3 Sárga lapok 3 0 Piros lapok 1 0 Büntetők 0 Adatlap létrehozva: 2025.10.22.

A Fradi jelenleg a hatodik a Fizz Ligában, holnap este pedig újabb nagy próbatétel vár rá: az eddig még nyeretlen Salzburg otthonában lépnek pályára az Európa Ligában.