2025. október 22. szerda Előd
11 °C Budapest
teniszlabda füves teniszpályán, tenisz, sport, vonal
Sport

Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent

Pénzcentrum
2025. október 22. 19:13

Novak Djokovic bejelentette, hogy nem vesz részt a jövő heti párizsi ATP Masters 1000-es tornán, miután nemrég egy szaúd-arábiai bemutató versenyen lábsérülés miatt kellett feladnia a játékot - közölte az ESPN.

A 24-szeres Grand Slam-bajnok a közösségi médiában tette közzé döntését kedden. Djokovic idén meglehetősen visszafogott versenynaptárt követett, a négy Grand Slam-tornán kívül mindössze nyolc ATP-versenyen indult.

A 38 éves szerb teniszező az idei szezonban mind a négy Grand Slam-tornán az elődöntőig jutott. Május végétől szeptember végéig kizárólag a Roland Garroson, Wimbledonban és a US Openen lépett pályára.

Legutóbbi hivatalos versenyén, a sanghaji ATP Masters 1000-es tornán csípősérülés hátráltatta, és az elődöntőben búcsúzott. A múlt héten a Szaúd-Arábiában rendezett Six Kings Slam bemutatóversenyen, miután kikapott Jannik Sinnertől, a harmadik helyért folytatott mérkőzésen Taylor Fritz ellen egy szett után feladta a játékot.

Az ATP Finals, amelyre Djokovic kvalifikálta magát, de 2024-ben kihagyta, november 9-16. között kerül megrendezésre az olaszországi Torinóban.
Címlapkép: Getty Images
#sport #szerbia #párizs #bejelentés #sérülés #tenisz #szaúd-arábia #teniszező #novak djokovic #grand slam

