Nem adja fel Max Verstappen: közelít a McLarenekre, meglehet zsinórban az ötödik vb-cím?

Max Verstappen egyre közelebb kerül a világbajnoki címhez, miután az Amerikai Nagydíjon aratott győzelmével jelentősen csökkentette hátrányát a McLaren pilótáival szemben - írta meg a BBC.

A négyszeres világbajnok Verstappen az Amerikai Nagydíj után először ismerte el nyilvánosan, hogy valós esélye van a bajnoki cím megszerzésére. "Az esély biztosan megvan" - nyilatkozta a holland pilóta, aki hozzátette: "Csak ilyen hétvégéket kell produkálnunk a szezon végéig. Tudjuk, hogy tökéletesnek kell lennünk, de ha sikerül, az csodálatos lesz."

A statisztikák Verstappen mellett szólnak: a zandvoorti Holland Nagydíj után még 104 pont hátránya volt Oscar Piastrival szemben, és 70 ponttal maradt el Lando Norristól. Most már csak 40 pont választja el az ausztrál pilótától, aki mindössze 14 ponttal előzi meg csapattársát.

Verstappen maga is hitetlenkedve nyilatkozott az elért eredményekről: "Ha valaki a zandvoorti futam után azt mondta volna, hogy ez fog történni, idiótának neveztem volna. De megtaláltuk a megfelelő beállításokat az autóhoz."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A Red Bull az olasz nagydíj óta, amikor egy továbbfejlesztett padlólemez és első szárny végre megadta Verstappennek az egész évben hiányolt egyensúlyt, a leggyorsabb autóval rendelkezik. Austinban, egy "normál" pályán is győzni tudott, ami különösen aggasztó lehet a McLaren számára.

A hátralévő öt futamon - amelyből kettő sprintverseny - ha Verstappen a jelenlegi ütemben közeledik a McLaren pilótáihoz, akkor megszerezheti sorozatban az ötödik világbajnoki címét, amivel beállítaná Michael Schumacher rekordját.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella bizakodó maradt, kiemelve, hogy Norrisnak "megvolt a tempója a győzelemhez". Norris problémája az volt, hogy a verseny nagy részében Charles Leclerc Ferrari-ja mögött ragadt, és csak öt körrel a vége előtt tudta megelőzni a monacóit.

Miközben Verstappen mindkét McLaren-pilótát üldözi, Norris is közeledik Piastrihoz - a zandvoorti 34 pontos hátrányát több mint felére csökkentette. Piastri az austini hétvégén végig küszködött, de tagadta, hogy a nyomás hatással lenne rá: "A nyomás egész évben jelen volt. Vannak hétvégék, amikor egyszerűen nem jön össze. Még mindig teljesen hiszek abban, hogy megnyerhetem a bajnokságot."

Stella feladata most az, hogy nyugalomban tartsa a csapatot és a pilótákat: "Amit most tapasztalunk - szoros verseny a futamgyőzelmekért és a bajnoki címért - ez a Formula-1 lényege. Folyamat, hogy megszokjuk ezt a fajta nyomást, amit maximális intenzitással és minimális stresszel akarunk megélni."

"Nem akarjuk elveszíteni az örömöt abban, amit csinálunk. Csak biztosítani akarjuk, hogy olyan állapotba kerüljünk, amelyben a legjobban teljesítünk" - tette hozzá a McLaren csapatfőnöke. A világbajnokság most nem pihen, azonnal folytatódik: a hétvégén a mexikói nagydíj jön, amelyről az előzetest itt olvashatod.