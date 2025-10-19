2025. október 20. hétfő Vendel
open-wheel single-seater open-wheel single-seater racing car Race Track Side Lines on Asphalt
Sport

Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen

Pénzcentrum
2025. október 19. 23:19

Október közepén rendezik meg a Mexikói Nagydíjat, a Forma 1 egyik legnépszerűbb versenyét. Lássuk, mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén.

A F1 Mexikói Nagydíj helyszíne Mexikóváros, Mexikó. A pálya hossza 4,304 km, a versenytáv 71 kör, összesen 305.354 km. Az F1-es mexikói nagydíj körrekordját Charles Leclerc tartja, aki a Ferrari autójával futotta meg az 1:18.336-os leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a Ferrari istálló spanyol versenyzője, Carlos Sainz nyerte Lando Norris és Charles Leclerc előtt.

F1 menetrend: Formula-1 mexikói nagydíj M4 Forma 1-közvetítés időpontjai

Az Mexikóváros, Mexikó helyszínen rendezett F1 mexikói nagydíj dátuma: 2025. október 24-25-26.. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:

  • Péntek, október 24.

Első F1 szabadedzés: 20:30–21:30

  • Szombat, október 25.

Második szabadedzés: 0:00-1:00

Harmadik szabadedzés: 19:30–20:30

Forma 1 időmérő edzés: 23:00-0:00

  • Vasárnap, október 26.

F1 futam: 21:00

F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:

  • F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
  • F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
  • Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
  • Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
  • F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
  • Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
  • Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
  • F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
  • Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
  • Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
  • Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
  • Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
  • Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
  • F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
  • F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
  • Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
  • Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
  • F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
  • Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
  • F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
  • Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
  • USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 20-23.
  • Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
  • Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.

Formula-1 szabályváltozások 2025-ben

A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.

Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.

Mi történt eddig a F1-ben 2025-ben?

Az F1, Forma 1 világbajnokság 2025-ös szezonja bővelkedett jelentős pillanatokban. Még a szezon előtt Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazolt, több mint egy évtizednyi Mercedeses versenyzés után. A szezon közepén a Red Bull kirúgta csapatfőnökét, Christian Hornert, aki aztán sírva búcsúzott az istálló alkalmazottjaitól.

A világbajnoki pontversenyt jelenleg Oscar Piastri vezeti Lando Norris és Max Verstappen előtt. A F1 2025-ös világbajnoksága a csapatok számára már eldőlt: a McLaren istálló a Szingapúri Nagydíjon bebíztosította világbajnoki címét. 
Címlapkép: Getty Images
#menetrend #sport #verseny #forma-1 #ferrari #autóverseny #mexikó #max verstappen #lando norris #mclaren #autósport #f1 #oscar piastri #versenynaptár

2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
