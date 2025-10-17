Itt a futball legújabb csodagyereke: úgy rúgja a gólokat, mintha nem lenne holnap

Lando Norris súlyos következményekkel néz szembe a McLarennél, miután összeütközött csapattársával, Oscar Piastrival a Szingapúri Nagydíjon.
Francesco Camarda, az AC Milan 17 éves csatára három gólt szerzett első két U21-es válogatott mérkőzésén, ezzel pedig újabb rekordot állított fel - tudósított a BBC.
Camarda neve egyre ismertebb lesz az olasz futballban, és Francesco Pio Esposito mellett ő lehet az Azzurri jövőbeli csatársorának meghatározó alakja. A fiatal tehetség 17 évesen, 6 hónaposan és 18 naposan szerezte első Serie A-gólját a Bologna ellen szeptemberben, miközben kölcsönben szerepel a Leccénél.
Karrierje során már számos rekordot megdöntött: 2023 novemberében ő lett a Serie A történetének legfiatalabb debütálója, amikor 15 évesen, 8 hónaposan és 13 naposan pályára lépett a Milan színeiben a Fiorentina ellen. Ehhez az olasz szövetségnek külön engedélyt kellett adnia, mivel a szabályok szerint 16 év alatti játékosok nem szerepelhetnek az élvonalban.
Paolo Maldini rekordját megdöntve ő lett a Milan legfiatalabb játékosa, majd a következő szezonban 16 évesen és 226 naposan a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott a Club Brugge ellen. A héten pedig az olasz U21-es válogatott legfiatalabb gólszerzője lett, amikor Svédország ellen Panenka-stílusú büntetőt értékesített.
"Néha, amikor hátrébb húzódik, még látszik rajta a technikai nyersesség, de a tizenhatoson belül igazi fenomén" - nyilatkozta róla Massimiliano Favo, aki az U17-es Európa-bajnokságon irányította a fiatal csatárt. "A helyezkedése, labdakezelése és hidegvérűsége olyan képességek, amiket még soha nem láttam ilyen korú játékosnál."
Az U17-es Eb-n Camarda négy gólt szerzett, köztük kettőt a Portugália elleni döntőben, és ő lőtte a döntő büntetőt Anglia ellen a negyeddöntőben. Teljesítményével nemcsak a trófeát, hanem a torna legjobb játékosának járó díjat is kiérdemelte.
A Milan - ahol hétéves kora óta nevelkedik - igyekezett megvédeni őt a reflektorfénytől, miközben a fiatal tehetség hagyta, hogy a pályán nyújtott teljesítménye beszéljen helyette. "Rögtön látszott, hogy különleges. A játékintelligenciája és gondolkodási sebessége kiemelkedő volt" - emlékezett vissza Angelo Carbone, a Milan korábbi utánpótlás-akadémiájának vezetője.
Camarda magabiztosságát jól mutatja egy 2019-es történet is, amikor mindössze 10 évesen üzenetet küldött Zlatan Ibrahimovicnak, bemutatkozva mint "Milan-csatár". A svéd sztár ezt az üzenetet osztotta meg az Instagramon, miután a fiatal megszerezte első Serie A-gólját.
A fiatal tehetség, akinek jobb karján a San Siro Curva Sud szektorának tetoválása látható, rendkívül higgadtan kezeli a rá nehezedő elvárásokat. "Őszintén szólva nem sokat gondolok erre. Az emberek azt mondják, nagyszerű jövő vár rám - én nem. Csak a jelenre koncentrálok, napról napra, próbálom élvezni és a legjobbat nyújtani a klubomnak és a válogatottnak" - nyilatkozta.
A Milan egyértelműen jövőbeli kulcsjátékosként tekint rá - miután elhárították a Real Madrid, a Manchester United és a Manchester City érdeklődését, 2028-ig szóló szerződést kötöttek vele. "Talán nem azonnal, de néhány év múlva top játékos lesz" - jósolja Favo, az olasz U21-es válogatott szövetségi kapitánya.
Camarda kedden az Örményország elleni második U21-es válogatott mérkőzésén újabb két gólt szerzett. A Milan és az olasz válogatott szurkolói most csak figyelhetik, várhatnak és álmodozhatnak - kíváncsian, hogy milyen magasságokba juthat el a fiatal tehetség.
A 2030-as labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítésének terve erős ellenállásba ütközik a dél-amerikai szövetségen (Conmebol) belül.
Tizenegy Premier League-klub kénytelen új főszponzort találni a következő szezonra, ahogy életbe lép a fogadócégek mezreklámjainak tilalma.
A Manchester United nehéz mérkőzéssorozat előtt áll, amely meghatározhatja Ruben Amorim csapatának szezonját.
Nem lesz meg időben a jégcsarnok, ami pedig az olimpián is fontos szerephez jutna majd februárban.
Befejezi versenyzői pályafutását Ariarne Titmus, az ausztrálok négyszeres olimpiai bajnok úszónője.
Egy régi könyvelési ügy miatt kapott másfél év eltiltást az olasz sportvezető, ami most járt le.
Európa topklubjai, köztük több Premier League csapat is tárgyalásokat folytattak a mérkőzésenkénti hat cserelehetőség bevezetéséről.
Thomas Tuchel elfogadta az angol szurkolók kritikus kórusát a Lettország elleni világbajnoki selejtezőn, miután korábban bírálta a Wembley-ben tapasztalt hangulatot.
A londoni Royal Albert Hall különleges sportesemény helyszínévé vált: a héten itt rendezik meg a Grand Sumo Tornát, amelyre negyven japán birkózó érkezett.
Az Aston Martin csapatfőnöke, Andy Cowell cáfolta azokat a híreket, miszerint Fernando Alonso a 2026-os szezon végén visszavonulna a Formula 1-ből
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett és új rekordot állított fel, de Portugália csak döntetlent játszott Magyarországgal.
A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott kedden a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától.
Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel.
A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban.
A megállapodás sportszakmai részét ugyan nem közölték behatóan, de az vbalószínű, hogy nagy dolgok készülnek Újpesten.
Európából és Ázsiából kettő, Afrikából pedig három csapat juthat ma ki a világbajnokságra - összeszedtük a lehetséges forgatókönyveket.
Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász.
