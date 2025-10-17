Itt a futball legújabb csodagyereke: úgy rúgja a gólokat, mintha nem lenne holnap

Francesco Camarda, az AC Milan 17 éves csatára három gólt szerzett első két U21-es válogatott mérkőzésén, ezzel pedig újabb rekordot állított fel - tudósított a BBC.

Camarda neve egyre ismertebb lesz az olasz futballban, és Francesco Pio Esposito mellett ő lehet az Azzurri jövőbeli csatársorának meghatározó alakja. A fiatal tehetség 17 évesen, 6 hónaposan és 18 naposan szerezte első Serie A-gólját a Bologna ellen szeptemberben, miközben kölcsönben szerepel a Leccénél.

Karrierje során már számos rekordot megdöntött: 2023 novemberében ő lett a Serie A történetének legfiatalabb debütálója, amikor 15 évesen, 8 hónaposan és 13 naposan pályára lépett a Milan színeiben a Fiorentina ellen. Ehhez az olasz szövetségnek külön engedélyt kellett adnia, mivel a szabályok szerint 16 év alatti játékosok nem szerepelhetnek az élvonalban.

Paolo Maldini rekordját megdöntve ő lett a Milan legfiatalabb játékosa, majd a következő szezonban 16 évesen és 226 naposan a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott a Club Brugge ellen. A héten pedig az olasz U21-es válogatott legfiatalabb gólszerzője lett, amikor Svédország ellen Panenka-stílusú büntetőt értékesített.

"Néha, amikor hátrébb húzódik, még látszik rajta a technikai nyersesség, de a tizenhatoson belül igazi fenomén" - nyilatkozta róla Massimiliano Favo, aki az U17-es Európa-bajnokságon irányította a fiatal csatárt. "A helyezkedése, labdakezelése és hidegvérűsége olyan képességek, amiket még soha nem láttam ilyen korú játékosnál."

Az U17-es Eb-n Camarda négy gólt szerzett, köztük kettőt a Portugália elleni döntőben, és ő lőtte a döntő büntetőt Anglia ellen a negyeddöntőben. Teljesítményével nemcsak a trófeát, hanem a torna legjobb játékosának járó díjat is kiérdemelte.

A Milan - ahol hétéves kora óta nevelkedik - igyekezett megvédeni őt a reflektorfénytől, miközben a fiatal tehetség hagyta, hogy a pályán nyújtott teljesítménye beszéljen helyette. "Rögtön látszott, hogy különleges. A játékintelligenciája és gondolkodási sebessége kiemelkedő volt" - emlékezett vissza Angelo Carbone, a Milan korábbi utánpótlás-akadémiájának vezetője.

Camarda magabiztosságát jól mutatja egy 2019-es történet is, amikor mindössze 10 évesen üzenetet küldött Zlatan Ibrahimovicnak, bemutatkozva mint "Milan-csatár". A svéd sztár ezt az üzenetet osztotta meg az Instagramon, miután a fiatal megszerezte első Serie A-gólját.

A fiatal tehetség, akinek jobb karján a San Siro Curva Sud szektorának tetoválása látható, rendkívül higgadtan kezeli a rá nehezedő elvárásokat. "Őszintén szólva nem sokat gondolok erre. Az emberek azt mondják, nagyszerű jövő vár rám - én nem. Csak a jelenre koncentrálok, napról napra, próbálom élvezni és a legjobbat nyújtani a klubomnak és a válogatottnak" - nyilatkozta.

A Milan egyértelműen jövőbeli kulcsjátékosként tekint rá - miután elhárították a Real Madrid, a Manchester United és a Manchester City érdeklődését, 2028-ig szóló szerződést kötöttek vele. "Talán nem azonnal, de néhány év múlva top játékos lesz" - jósolja Favo, az olasz U21-es válogatott szövetségi kapitánya.

Camarda kedden az Örményország elleni második U21-es válogatott mérkőzésén újabb két gólt szerzett. A Milan és az olasz válogatott szurkolói most csak figyelhetik, várhatnak és álmodozhatnak - kíváncsian, hogy milyen magasságokba juthat el a fiatal tehetség.