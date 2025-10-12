Annus Adrián, a doppingvétség miatt 2004-ben olimpiai aranyérmétől megfosztott kalapácsvető, hamarosan hazai tehetséget edzhet
Még sosem sikerült legyűznünk a portugál válogatottat: most meglehet?
A magyar labdarúgó-válogatott eddigi 15 összecsapásából egyet sem tudott megnyerni Portugália ellen, amellyel kedden játszik világbajnoki selejtezőmérkőzést Lisszabonban.
A két csapat eddigi találkozóin 11 portugál siker mellett négy döntetlen született. Legutóbb, idén szeptemberben a Nemzetek Ligája-győztes portugálok vendégként 3-2-re verték a magyarokat a budapesti vb-selejtezőn.
A két együttes a 2016-os és a 2021-es Európa-bajnokságon is azonos csoportban szerepelt, előbbin az egész franciaországi Eb egyik legszórakoztatóbb meccsén 3-3-as döntetlen született, amellyel a nemzeti együttes megnyerte a négyest, de a későbbi győztes rivális is továbbjutott, négy éve pedig Portugália 3-0-ra diadalmaskodott a magyar fővárosban.
A felek Portugáliában eddig nyolcszor mérkőztek meg, a hazaiak három döntetlen mellett ötször győztek, a legutóbbi három, egyaránt lisszaboni mérkőzésen minden alkalommal 3-0 lett a végeredmény.
Az eddigi mérkőzések:
- 1926.12.26., Porto: Portugália-Magyarország 3-3 - barátságos
- 1933.01.29., Lisszabon: Portugália-Magyarország 1-0 - barátságos
- 1938.01.09., Lisszabon: Portugália-Magyarország 4-0 - barátságos
- 1956.06.09., Lisszabon: Portugália-Magyarország 2-2 - barátságos
- 1966.07.13., Manchester: Portugália-Magyarország 3-1 - vb-csoportmérkőzés
- 1983.04.13., Coimbra: Portugália-Magyarország 0-0, barátságos
- 1998.09.06., Budapest: Magyarország-Portugália 1-3 - Eb-selejtező
- 1999.10.09., Lisszabon: Portugália-Magyarország 3-0 - Eb-selejtező
- 2009.09.09., Budapest: Magyarország-Portugália 0-1 - vb-selejtező
- 2009.10.10., Lisszabon: Portugália-Magyarország 3-0 - vb-selejtező
- 2016.06.22., Lyon: Magyarország-Portugália 3-3 (1-1) - Eb-csoportmérkőzés
- 2017.03.25., Lisszabon: Portugália-Magyarország 3-0 (2-0) - vb-selejtező
- 2017.09.03., Budapest: Magyarország-Portugália 0-1 (0-0) - vb-selejtező
- 2021.06.15., Budapest: Magyarország-Portugália 0-3 (0-0) - Eb-csoportmérkőzés
- 2025.09.09., Budapest: Magyarország-Portugália 2-3 (1-1) - vb-selejtező
Auston Matthews a második egymást követő évben is a legjobban fizetett NHL-játékos, de a Maple Leafs csillaga hamarosan elveszítheti vezető pozícióját.
A ritkábban bringázó felnőttek többsége – a teljes népesség 16 százaléka – gyakrabban kerékpározna, ha biztonságosabbak lennének a körülmények.
A Manchester United csapata bizakodva készülhet a Liverpool elleni rangadóra, miután a Sunderland elleni győzelemmel javított helyzetén a bajnokságban.
A Shanghai Masters tenisztornán több játékos is feladta a mérkőzését a szélsőséges időjárási körülmények miatt, ami ismét rávilágít a sportág hőséggel kapcsolatos hiányos szabályozására.
A kirúgott Rangers-edző, Russell Martin a Loch Lomond-i tónál pihente ki a kudarcot mindössze egy nappal azután, hogy kirúgta a csapata.
A Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) új programot indított, amely pénzügyi és jogi támogatást nyújt a doppingvizsgálatok és korrupciós nyomozások alá vont játékosoknak.
Predrag Boskovic, az Európai Kézilabda Szövetség alelnöke őrizetbe került Montenegróban.
Az UEFA elnöke, Alekszandr Ceferin figyelmeztetett, hogy a külföldi helyszínekre költöztetett bajnoki mérkőzések veszélyeztetik a labdarúgás jövőjét.
Conor McGregor 18 hónapos eltiltást kapott a UFC doppingszabályzatának megsértése miatt, miután tavaly három alkalommal nem volt elérhető a tesztek elvégzéséhez.
A korábbi Liverpool-legenda szerint a csapat tele volt 'egoista vesztesekkel', és elárulta, hogy többnyire utálta a válogatott szerepléseket.
Cristiano Ronaldo sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett: ő lett az első labdarúgó, aki elérte a dollármilliárdos vagyoni szintet.
Két turnusban is volt a magyar válogatott edzője, többször nyert magyar bajnoki címet klubcsapataival. Az MLSZ saját halottjának tekinti.
Memphis Depay, a holland válogatott gólrekordere nem tudott időben csatlakozni a nemzeti csapathoz, ugyanis ellopták az útlevelét Brazíliában
Egy apát és fiát ugyanazon a napon bocsátották el két különböző csapat vezetőedzői pozíciójából
Bill Belichickkel nem megy a focicsapatnak, lehet, hogy fia veszi át a helyét. A helyzet azonban a szerződések miatt bonyolult.
A két magyar hegymászó pár nap múlva megkísérli a 8167 méter magas csúcs meghódítását, Nagy Mártonnak ezt orvosi konzultáció után egedélyezték.
Tizenhét éven át irányította a magyar női válogatottat, ami azóta is megdöntetlen rekord.
A Liverpool három egymást követő veresége után komoly kérdések merülnek fel Arne Slot csapatának teljesítményével kapcsolatban.
