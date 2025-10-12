Még sosem sikerült legyűznünk a portugál válogatottat: most meglehet?

A magyar labdarúgó-válogatott eddigi 15 összecsapásából egyet sem tudott megnyerni Portugália ellen, amellyel kedden játszik világbajnoki selejtezőmérkőzést Lisszabonban.

A két csapat eddigi találkozóin 11 portugál siker mellett négy döntetlen született. Legutóbb, idén szeptemberben a Nemzetek Ligája-győztes portugálok vendégként 3-2-re verték a magyarokat a budapesti vb-selejtezőn.

A két együttes a 2016-os és a 2021-es Európa-bajnokságon is azonos csoportban szerepelt, előbbin az egész franciaországi Eb egyik legszórakoztatóbb meccsén 3-3-as döntetlen született, amellyel a nemzeti együttes megnyerte a négyest, de a későbbi győztes rivális is továbbjutott, négy éve pedig Portugália 3-0-ra diadalmaskodott a magyar fővárosban.

A felek Portugáliában eddig nyolcszor mérkőztek meg, a hazaiak három döntetlen mellett ötször győztek, a legutóbbi három, egyaránt lisszaboni mérkőzésen minden alkalommal 3-0 lett a végeredmény.

