A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Még sosem sikerült legyűznünk a portugál válogatottat: most meglehet?

2025. október 12. 11:31

A magyar labdarúgó-válogatott eddigi 15 összecsapásából egyet sem tudott megnyerni Portugália ellen, amellyel kedden játszik világbajnoki selejtezőmérkőzést Lisszabonban.

A két csapat eddigi találkozóin 11 portugál siker mellett négy döntetlen született. Legutóbb, idén szeptemberben a Nemzetek Ligája-győztes portugálok vendégként 3-2-re verték a magyarokat a budapesti vb-selejtezőn.

A két együttes a 2016-os és a 2021-es Európa-bajnokságon is azonos csoportban szerepelt, előbbin az egész franciaországi Eb egyik legszórakoztatóbb meccsén 3-3-as döntetlen született, amellyel a nemzeti együttes megnyerte a négyest, de a későbbi győztes rivális is továbbjutott, négy éve pedig Portugália 3-0-ra diadalmaskodott a magyar fővárosban.

A felek Portugáliában eddig nyolcszor mérkőztek meg, a hazaiak három döntetlen mellett ötször győztek, a legutóbbi három, egyaránt lisszaboni mérkőzésen minden alkalommal 3-0 lett a végeredmény.

Az eddigi mérkőzések:

  • 1926.12.26., Porto: Portugália-Magyarország 3-3 - barátságos
  • 1933.01.29., Lisszabon: Portugália-Magyarország 1-0 - barátságos
  • 1938.01.09., Lisszabon: Portugália-Magyarország 4-0 - barátságos
  • 1956.06.09., Lisszabon: Portugália-Magyarország 2-2 - barátságos
  • 1966.07.13., Manchester: Portugália-Magyarország 3-1 - vb-csoportmérkőzés
  • 1983.04.13., Coimbra: Portugália-Magyarország 0-0, barátságos
  • 1998.09.06., Budapest: Magyarország-Portugália 1-3 - Eb-selejtező 
  • 1999.10.09., Lisszabon: Portugália-Magyarország 3-0 - Eb-selejtező
  • 2009.09.09., Budapest: Magyarország-Portugália 0-1 - vb-selejtező
  • 2009.10.10., Lisszabon: Portugália-Magyarország 3-0 - vb-selejtező
  • 2016.06.22., Lyon: Magyarország-Portugália 3-3 (1-1) - Eb-csoportmérkőzés
  • 2017.03.25., Lisszabon: Portugália-Magyarország 3-0 (2-0) - vb-selejtező
  • 2017.09.03., Budapest: Magyarország-Portugália 0-1 (0-0) - vb-selejtező
  • 2021.06.15., Budapest: Magyarország-Portugália 0-3 (0-0) - Eb-csoportmérkőzés
  • 2025.09.09., Budapest: Magyarország-Portugália 2-3 (1-1) - vb-selejtező
Címlapkép: Getty Images
Portfolio Sustainable World 2025
