Sorsdöntő meccs előtt áll a magyar fociválogatott: meglesz a kötelező győzelem?
Az év talán legfontosabb mérkőzését játssza ma este a magyar labdarúgó-válogatott - ha ki akarunk jutni a jövő nyári amerikai vébére, akkor csak a győzelem elfogadható Örményország ellen.
Szinte kötelezőnek tekinthető a ma esti, Örményország elleni meccsen a győzelem a magyar labdarúgó válogatott számára - legalábbis akkor, ha minimális esélyt meg akar tartani a vb-kijutásra. Marco Rossi csapata Dibusz Dénest, Varga Barnabást és Sallai Rolandot is mellőzni kénytelen ma este, raádásul az örmények szinte mindig képesek kellemetlen meglepetésekre.
Szokás szerint taktikai szempontból igyekszünk felvezetni a 2025-ös év egyik legfontosabb mérkőzését: milyen szerep hárulhat a pályára léő futballistákra, és mire kell figyelni? Okozhatnak rossz meglepetést az örmények, akikkek tétmeccsen még soha nem is találkoztunk korábban? Lássuk, mire számíthatunk ma este.
Kövesd a mérkőzést élőben a Sportonlineon: kattints IDE!
Az első tétmeccs a két ország között
Örményországgal mindeddig csupán egyszer, 2004-ben talákozott a magyar válogatott. 2004-ben, egy ciprusi válogatott tornán 2-0-ra győzött a csapat, amelyet akkor még az egykori német játékoslegenda, Lothar Mätthaus iránytott szövetségi kapitányként. Tétmeccsen tehát még soha nem futottunk össze a mai ellenféllel, épp ezért komoly statisztikai múltat nem lehet kinyerni ebből a párosításból.
Annyit mindenesetre tudni, hogy gyakran képesek meglepetést okozni, ez történt a legutóbbi fordulóban is: hazai pályán legyőzték azt az Írországot, amellyel a magyar válogatott még az első körben is mindössze egy döntetlenre volt képes. Persze a portugálok ellen a papírforma érvényesült, és elég alaposan, 5-0-ra ki is kaptak Ronaldóéktól. Az örmények jelenleg a csoport második helyén állnak három ponttal.
Veszélyes kontrák és Szoboszlai szerepe
Az örmények két gólját két különböző játékos, Grant Leon Ranos és Eduard Spertsian szerezték az írek ellen. Kettejük közül az előbbire érdemes lehet jobban figyelni, ugyanis a Mönchengladbach futballistája szeret gyors ellentámadásokat felépíteni, és pontos passzai is komoly zavart okozhatnak az ellenfél védelmében. Erre jó megoldás lehet, ha egyrészt a magyar válogatott figyel a kontratámadásokra, másrészt nem húzódik ki nagyon, valamint inkább középen zárja le a területeket.
Mivel a támadójáték jelentős emberhiánnyal néz szembe Sallai és Varga eltiltásával, valamennyire elképzelhető, hogy Szoboszlai Dominikra feljebb tolt szerep várhat, vagy a másik lehetőségként az, hogy ismét az egész pályát be kell majd játszania. Ezt a szerepkörét a magyar válogatottban - és idén a Liverpoolban is - többször láthattuk jól leadni, így mindkét esetben nagyon fontos szerephez juthat a csapatkapitány. Az viszont az utolsó pillanatig kérdés lehet, hogy a két kiesett játékost ki pótolja - különösen fontos lenne a több gól szerzése, amit Varga mindig megbízhatóan hozott, így kulcskérdés, kit tesz be Rossi kezdő centernek.
Mit mutat az xG?
A magyar válogatott xG-je (várható gólszám) a selejtezők összességében eddig 0,9 gól meccsenként, de nem állnak sokkal jobban az örmények sem az 1,1-es mutatóval.
Ennek, valamint az eddig mutatott teljesítménynek az alapján inkább a kevés gólra van esély a mérkőzésen - csakhogy mivel a Rossi-csapat szabályos győzelmi kényszerben lép pályára, lehet, hogy szakít az óvatos megközelítéssel, és az első perctől támadólag lép fel.
Az szinte biztosnak látszik, hogy nem vár ránk unalmas meccs. Ha viszont valóban a támadóbb felfogást választja a magyar csapat, akkor a veszélyes örmény kontrákra nagyon kell figyelni - ellenkező esetben ugyanis ha hagyjuk kihasználni a fellazult szerkezetet, akkor a meccs gyorsan rémálomba fordulhat.
A mérkőzés este hat órakor kezdődik Budapesten, a Puskás Arénában. A találkozóra természetesen azonnal elkelt minden belépő, a tévében az M4 Sporton követhetjük a rendkívül fontos vb-selejtezőt.
címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
