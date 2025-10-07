Haaland a halhatatlanság felé: elképesztő, amit összehozhat a fiatal norvég

Erling Haaland rekordokat döntöget a Premier League-ben, és a jelenlegi gólszerzési "üteme" alapján várhatóan jelentősen megdönti Alan Shearer 260 gólos rekordját is - írja elemzésében a Sky Sports.

A Manchester City norvég csatára elképesztő formában kezdte a szezont, legutóbb a Brentford elleni győztes góljával folytatta gólgyártását. Jamie Carragher az angol futball "legnagyobb gólszerzőjének" nevezte, míg maga Haaland úgy nyilatkozott a Sky Sportsnak: "Soha nem éreztem magam jobban, mint most".

A számok meggyőzőek: a norvég támadó 11 mérkőzésen 18 gólt szerzett klubjában és válogatottjában ebben a szezonban, ezzel 37-re növelte a naptári évben lőtt góljainak számát. Az év végéig hátralévő lehetséges 22 mérkőzésen várhatóan eléri a 57 gólos karriercsúcsot, megdöntve korábbi 50 gólos rekordját.

A Bajnokok Ligájában már történelmet írt: 49 mérkőzés alatt érte el az 50 gólos határt, messze megelőzve Ruud van Nistelrooy (62 mérkőzés) és Lionel Messi (66 mérkőzés) korábbi rekordját. Összehasonlításképpen: Cristiano Ronaldónak, a BL történetének legeredményesebb góllövőjének 91 mérkőzésre volt szüksége az 50 gól eléréséhez.

A Premier League-ben Haaland 104 mérkőzésen 94 gólt szerzett, ami példátlan gólátlag. Közel áll ahhoz, hogy a bajnokság történetének leggyorsabb játékosa legyen, aki eléri a 100 gólt, megelőzve Alan Shearer 125 mérkőzéses rekordját.

Ha a jelenlegi ütemben folytatja, és figyelembe vesszük átlagos játékidejét, Haaland várhatóan 2030 szeptemberében dönti meg Shearer 260 Premier League-gólos rekordját. Ha a 2034-ig szóló szerződése végéig a Manchester Citynél marad, a projekciók szerint elképesztő, 389 Premier League-gólt szerezhet.

Haaland fejlődése nemcsak a gólszerzésben mutatkozik meg. Pep Guardiola szerint a csatár jobban bekapcsolódik a játékba, nemcsak a befejezésekben, hanem a munkabírásban és a letámadásban is. A hőtérképek azt mutatják, hogy Haaland többet mozog a saját térfelén, többet érinti a labdát, és nagyobb hajlandóságot mutat a védekezésre.

A Manchester City taktikai változtatásai is kedveznek neki. Guardiola nagyobb hangsúlyt fektet az ellentámadásokra és a közvetlen játékra, így Haaland több lehetőséget kap a szabad területek kihasználására, ahol kevés játékos veszélyesebb nála.

"A legjobb formájában van" - mondta Guardiola a Brentford elleni mérkőzés után. "A triplázáskor 50 millió gólt szerzett, de most már a klub része, beilleszkedett. Úgy érzi, hogy 'ez az enyém' most."

A 25 éves csatár nemcsak gólszerzőként fejlődik, hanem a pontrúgások védelmében is kulcsszerepet játszik, több első érintéssel rendelkezik, mint bármelyik csapattársa a Manchester Cityben.