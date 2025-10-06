Súlyos betegségéről vallott az angol válogatott legendája: sírva jelentette be a hírt

Feszültség a McLarennél a konstruktőri bajnoki cím megszerzése közben: Norris és Piastri között konfliktus alakult ki a Szingapúri Nagydíjon.
Lewis Moody, az angol rögbiválogatott 2003-ban világbajnok játékosa bejelentette, hogy motoros neuron betegséget (MND) diagnosztizáltak nála - közölte a Daily Mail.
A 71-szeres válogatott Moody, aki Sir Clive Woodward 2003-as világbajnok csapatának tagja volt, két héttel ezelőtt kapta meg a diagnózist. A betegséget akkor fedezték fel, amikor edzés közben gyengeséget észlelt a vállában, amit a fizioterápia nem tudott orvosolni. A későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy az MND károsította az agyában és gerincvelőjében lévő idegeket.
"Különös, mert úgy érzem, semmi bajom nincs. Nem érzem magam betegnek vagy rosszul. A tüneteim nagyon enyhék. Kis izomsorvadás van a kezemben és a vállamban. Még mindig képes vagyok bármit és mindent megcsinálni. És remélhetőleg ez így is marad, ameddig csak lehetséges" - nyilatkozta Moody.
A korábbi rögbijátékos elmondta, hogy a legnehezebb pillanat az volt, amikor 17 és 15 éves fiainak, Dylannek és Ethannek kellett elmondania a diagnózist. "A kanapén ültünk könnyek között" - emlékezett vissza a szívszorító pillanatra.
Moody a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában hangsúlyozta: "Nagyon nehéz volt feldolgozni ezt, és hatalmas sokk volt számomra és családom számára. Jól érzem magam, és arra koncentrálok, hogy pozitív maradjak, éljek, és megbirkózzak a változásokkal, ahogy jönnek."
A korábbi játékos, aki 1996 és 2010 között 223 mérkőzésen szerepelt a Leicester színeiben, és két európai kupát, valamint hét bajnoki címet nyert, azt is bejelentette, hogy a jövőben az MND-vel kapcsolatos jótékonysági kezdeményezéseket is támogatni kíván.
Az MND egy ritka, az agyat és az idegrendszert érintő betegség, amely végzetes kimenetelű. Korábban több neves rögbijátékos, köztük Joost van der Westhuizen, Doddie Weir és Rob Burrow is elhunyt a betegség következtében, míg Ed Slater, a Gloucester és Leicester korábbi játékosa szintén MND-vel küzd.
A rögbivilág számos képviselője fejezte ki támogatását Moody iránt. Bill Sweeney, az RFU vezérigazgatója kijelentette: "Mélyen elszomorított és megdöbbentett minket a hír, hogy Lewisnál motoros neuron betegséget diagnosztizáltak. Az egész rögbiközösség mellette áll és támogatni fogja őt és családját ebben a nehéz időszakban."
Moody korábbi csapattársai, Leon Lloyd és Geordan Murphy adománygyűjtő oldalt indítottak, hogy támogassák őt és családját, valamint a hozzájuk kapcsolódó jótékonysági szervezeteket.
