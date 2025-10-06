Döbbenetes: biciklivel ment fel az Eiffel-torony lépcsőjén, elképesztő rekordot állított fel + videó

Russell Martin mindössze 17 mérkőzés után távozik a Rangers vezetőedzői posztjáról: a klub közleményben jelentette be, hogy az eredmények nem feleltek meg az elvárásoknak.
Aurélien Fontenoy francia kerékpáros és közösségi média sztár új világrekordot állított fel, amikor biciklivel feljutott az Eiffel-torony második emeletére 12 perc 30 másodperc alatt, közel hét perccel megdöntve a 2002-ben felállított korábbi rekordot - közölte a CNN.
A pénteki rekordkísérlet során Fontenoy 686 lépcsőfokot tett meg kerékpárjával, ami különleges technikát igényelt. "Ehhez a kihíváshoz használnom kellett a féket, és össze kellett nyomnom a gumiabroncsot, mivel nincs felfüggesztésem vagy hasonló, ez csak egy merev kerékpár. Így pumpálni kell a fékkel és sokat ugrálni!" - magyarázta a CNN Sportsnak adott interjújában.
A felkészülés hosszú éveket vett igénybe, beleértve a számtalan edzőtermi órát és ugrókötél-gyakorlatokat. Ez nem Fontenoy első ilyen jellegű kihívása - korábban már meghódított más párizsi épületeket, valamint a tallinni tévétornyot is.
A rekordkísérlet megszervezése is komoly kihívást jelentett. "Ezt a kihívást talán három vagy négy évvel ezelőtt kezdtem szervezni" - mondta. "A Covid-19, majd az olimpiai játékok, aztán az építkezések és a torony újrafestése miatt sokat kellett várni a megvalósítással." A döbbenetes rekordról itt láthatsz egy videót:
@aurelienfontenoy ♬ son original - Aurelien Fontenoy
A hosszú előkészületek miatt különösen nagy nyomás nehezedett a 35 éves sportolóra. "Csak egy esélyünk volt. Az utolsó rekord 2002-ben született, és 20 évre volt szükség egy új kísérlet megszervezéséhez. Nem akartam elszalasztani ezt a lehetőséget" - vallotta be.
Fontenoy, aki öt évvel ezelőtt vonult vissza a versenyszerű hegyikerékpározástól, ezekkel a figyelemfelkeltő világrekord-kísérletekkel folyamatosan új kihívásokat keres magának, és népszerűsíti szeretett sportágát. Emellett praktikus oka is van a látványos mutatványoknak: "Amikor olyan kis sportágban vagy, mint a kerékpáros trial, nagyon nehéz csak versenyekből megélni. Meg kell találnunk a módját, hogyan keressünk pénzt vagy találjunk szponzorokat."
A stratégia bevált - Fontenoy-nak mind a TikTokon, mind a YouTube-on több mint egymillió követője van, ahol kihívás-videókat, oktatóanyagokat és kerékpár-bemutatókat tesz közzé. "Az ötletem az volt, hogy több tartalmat készítsek és szélesebb közönséget érjek el. Ez jó módja annak is, hogy megmutassam, mi ez a sport, és valami őrültet csináljak, amit még nem tettek meg ebben a sportágban" - magyarázta.
A francia sportoló még nem fejezte be a rekordok döntögetését. "A tervem az, hogy megmásszam a legnagyobb tornyokat" - mosolyog. "Már kapcsolatban vagyok más tornyokkal a világban. A végső célom a Burdzs Kalifa, a világ legmagasabb tornyának megmászása lesz."
