Az idei őszi szünet 11 napos lesz, október 23-tól november 2-ig tart majd,. Így két nappal hosszabb, mint a múlt évi volt. Mutatjuk, hogy mégis...
Erre ki számított? Októberi hőség az F1-ben, veszélyben a pilóták?
Hőségriadót rendelt el a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).
Az éjszakai futam az egyik legnehezebb versenynek számít a sorozatban, az utcai pálya több szempontból is komoly erőpróbát jelent. A 62 körös verseny közel két óráig tart, a sok kanyar és kevés egyenes miatt a pilóták menet közben nem sokat pihenhetnek, folyamatosan összpontosítaniuk kell, különösen a falak közelsége miatt. Ehhez jön még, hogy általában magas a hőmérséklet és a páratartalom, a versenyzők az autóban ülve közel 50 Celsius-fokos hőségnek vannak kitéve.
Az FIA csütörtöki közleményében jelezte: az előrejelzések szerint a hőmérsékleti index a hétvége során 31 Celsius-fok felett lesz, így hőségriadót rendel el. Ezt a szabályt a 2023-as Katari Nagydíj után vezették be, de most először alkalmazzák.
Ez azt jelenti, hogy a pilóták hűtőmellényt viselhetnek - és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezniük a versenygépben - vagy ha erről lemondanak, plusz ballasztsúlyt kell tenniük az autójukba. Ezzel együtt növelik az edzéseken és a versenyen az autók minimumtömegének értékét. A hűtőmellényt egyébként a következő szezontól kötelező lesz viselni ilyen esetekben.
A címvédő Paris Saint-Germain lett az első csapat a nagyobb európai sorozatok történetében, amely három egymást követő idegenbeli mérkőzést nyert meg az FC Barcelona ellen.
Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán a T38-as kategória távolugró számában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.
Az Arsenal ifiedzője, David Horseman egymeccses eltiltást kapott az UEFA-tól egy Athletic Bilbao elleni UEFA Ifjúsági Liga mérkőzésen történt incidens miatt.
A cseh legendát semmi nem állítja meg, nagyon úgy néz ki, hogy még idén is aktív tagja lesz saját klubjának.
A Crystal Palace az egyetlen veretlen csapat a Premier League-ben, 18 mérkőzéses veretlenségi sorozatuk pedig klubrekordot jelent.
Seth Curry megállapodott a Golden State Warriors csapatával egy egyéves szerződésben, így együtt játszhat bátyjával, Stephen Curryvel a következő szezonban - karrierjük során először.
Elégedetlenek a futballszurkolók: emberszámba se veszi őket az UEFA, süket fülekre találnak a kérések
Biztonsági problémákkal szembesülnek a szurkolók az európai labdarúgó mérkőzéseken, több esetben teljesen kitiltják a vendégcsapatok drukkereit a stadionokból és a városokból is.
José Mourinho régi, kedves baráttal találkozott londoni visszatérésekor, és szerencsére kamera is volt a közelben.
Negyedszázada már, hogy elindult egy páratlan történet, a magyar vízipólósok megkezdték a tíz éven át tartó dominanciájukat a sportban.
A Liverpool két egymást követő vereséget szenvedett el, ami Arne Slot vezetőedző időszakának második ilyen mélypontja.
A 42 éves Craig Gordon visszatér a skót válogatottba a Görögország és Fehéroroszország elleni hazai világbajnoki selejtezőkre.
Visszatéréséről beszélt a liverpooli sikerkovács: elmondta, tervez-e újra kispadra ülni Jürgen Klopp
Klopp jól érzi magát jelenlegi munkahelyén, bár sorozatos kritikák érték amiatt, akikhez szerződött.
A milánói városi tanács jóváhagyta a San Siro stadion eladását az AC Milan és az Internazionale számára, ami jelentős előrelépés a klubok saját stadionjának építése...
Nem érdekli, hogy valami kötelező, akkor sem indul: komoly bejelentést tett az egykori világelső teniszező
A korábbi világelső Iga Swiatek szerint a női teniszezők versenynaptára túlzsúfolt, ezért ő a jövőben akár kötelező tornákat is kihagyna egészsége megőrzése érdekében.
A Kairat Almaty történelmi meccset játszik a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában, a kazah csapat első alkalommal kvalifikálta magát a legrangosabb európai kupasorozatba.
Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.
A New York Giants tulajdonosa, John Mara nyilvánosságra hozta, hogy rákkal diagnosztizálták, de a kezelés alatt is aktív marad a csapat irányításában.
Terence Crawford bokszvilágbajnokot fegyverrel kényszerítették ki autójából az omahai rendőrök egy közlekedési ellenőrzés során.
