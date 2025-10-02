2025. október 2. csütörtök Petra
9 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyors kanyar a játékbergi versenypályán Spielbergben, ausztriában. forma 1, ausztria, versenypálya
Sport

Erre ki számított? Októberi hőség az F1-ben, veszélyben a pilóták?

MTI
2025. október 2. 18:10

Hőségriadót rendelt el a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).

Az éjszakai futam az egyik legnehezebb versenynek számít a sorozatban, az utcai pálya több szempontból is komoly erőpróbát jelent. A 62 körös verseny közel két óráig tart, a sok kanyar és kevés egyenes miatt a pilóták menet közben nem sokat pihenhetnek, folyamatosan összpontosítaniuk kell, különösen a falak közelsége miatt. Ehhez jön még, hogy általában magas a hőmérséklet és a páratartalom, a versenyzők az autóban ülve közel 50 Celsius-fokos hőségnek vannak kitéve.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az FIA csütörtöki közleményében jelezte: az előrejelzések szerint a hőmérsékleti index a hétvége során 31 Celsius-fok felett lesz, így hőségriadót rendel el. Ezt a szabályt a 2023-as Katari Nagydíj után vezették be, de most először alkalmazzák.

Ez azt jelenti, hogy a pilóták hűtőmellényt viselhetnek - és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezniük a versenygépben - vagy ha erről lemondanak, plusz ballasztsúlyt kell tenniük az autójukba. Ezzel együtt növelik az edzéseken és a versenyen az autók minimumtömegének értékét. A hűtőmellényt egyébként a következő szezontól kötelező lesz viselni ilyen esetekben.

Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
EZ IS ÉRDEKELHET
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
A Forma 1 2025-ös szezonjában most a Szingapúri Nagydíj van soron, amit október első hétvégéjén rendeznek meg.
Címlapkép: Getty Images
#hőség #sport #október #verseny #forma-1 #pilóta #celsius #szingapúr #hőségriadó #autósport #f1

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:32
18:27
18:10
18:01
17:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 2.
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
2025. október 2.
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
2025. október 2.
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
NAPTÁR
Tovább
2025. október 2. csütörtök
Petra
40. hét
Október 2.
A mosoly világnapja
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
2
2 hete
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
3
4 napja
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
4
2 hete
Fegyvertartási engedély megszerzése Magyarországon: ezek a szabályok fegyvertartás esetén
5
1 hete
Ma este minden kiderül: átadják a 2025-ös Aranylabdát, vajon kinél köt ki a díj?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 18:01
Kvíz: Jártál már Kecskeméten? Mit tudsz a híres alföldi városról és vidékéről?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 17:46
Meghökkentő dolog derült ki a mekis kóláról: te is észrevetted már a különbséget?
Agrárszektor  |  2025. október 2. 17:27
Megvan, mikor jön nagy csavar az időjárásban: itt a friss előrejelzés