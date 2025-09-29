Nuno Espirito Santo kinevezése a West Ham élére a csapat játékstílusának újragondolását jelzi, miközben a klub a Premier League 19. helyén áll.
Videón, ahogy kebabozóban bunyózik a dartsvilágbajnok: mibe keveredett Michael van Gerwen?
Michael van Gerwen, a háromszoros dartsvilágbajnok egy gyorsétteremben történt verekedés közepén találta magát, miután egy szóváltás tettlegességig fajult - közölte a Daily Mail.
A közösségi médiában terjedő videófelvételen látható, ahogy a holland dartslegenda egy ötfős dulakodás közepén áll egy kebabozó pultjánál. A felvételen az látszik, amint Van Gerwen egy sapkás férfival dulakodik, majd elhúzódik a helyzettől.
A sportoló a Darts News-nak nyilatkozva igyekezett tisztázni a történteket: "Egy kellemes este után enni akartunk valamit, és sajnos olyan helyzetbe kerültem, amit szívesen elkerültem volna. A férfi a konyha felől jött felém, nem én mentem oda hozzá, miután szóváltásba keveredtünk. Az emberek drámaibbnak állítják be a történteket, mint amilyen valójában volt, ami sajnálatos." Van Gerwen hozzátette: "Ahogy látható, az emberek azonnal közbeléptek, és a helyzet megoldódott. Később még beszéltem is a férfi unokaöccsével, és tisztáztuk a dolgokat, mielőtt távoztunk." A videót itt nézheted meg:
Az incidens a dartsozó ritka szabad hétvégéjén történt, miután visszalépett a Swiss Darts Trophy versenyétől. Nem derült ki pontosan, hol töltötte az estét a verekedés előtt.
Az eset egy különösen nehéz időszakban történt a sportoló életében, aki májusban jelentette be, hogy tíz éves házassága véget ért. Van Gerwen és felesége, Daphne két gyermeket nevelnek – Mike-ot és Zoe-t. A dartsozó a szakítás miatt korábban néhány tornáról is visszalépett, hogy feldolgozhassa a történteket. Van Gerwen várhatóan a jövő héten tér vissza a versenyzéshez Leicesterben, ahol a Players Championship Finals kvalifikációjáért küzd majd.
Egy jó nagy falkányi birka vette birtokba az angol csapat pályáját, és eléggé otthon is érezték magukat - a meccset el sem lehetett ezután kezdeni.
Marozsán Fábián két szettben kikapott Jannik Sinnertől, így a negyeddöntőben fejezte be a szereplését a pekingi tenisztornán.
Jose Mourinho visszatér a Stamford Bridge-re, ezúttal a Benfica vezetőedzőjeként a Chelsea elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.
A Forma 1 2025-ös szezonjában most a Szingapúri Nagydíj van soron, amit október első hétvégéjén rendeznek meg.
Az NFL-es edzői fizetések jelentősen emelkedtek, a liga felének éves bére már legalább 10 millió dollár.
Újabb felvásárlási ajánlat érkezett a Tottenhamre, de a klub nem enged: újra közölték, hogy nem eladók.
A FIFA forradalmi változtatást tervez a büntetőrúgások szabályaiban, amely megszüntetné a kipattanó labdák utáni ismételt lövések lehetőségét.
A Liverpool tulajdonosa, a Fenway Sports Group (FSG) teljes egészében kifizette Diogo Jota szerződését a tragikus körülmények között elhunyt játékos családjának.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa a csapat 8%-át értékesíti két befektetői csoportnak.
Graham Pottert menesztették a West Ham vezetőedzői posztjáról mindössze kilenc hónap után.
A Sunderland FC sikeres átalakulásában teljesen új ötletek és szokások is szerepet játszanak.
Donald Trump jelezte, hogy átköltöztetné a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit, ha bármelyik amerikai rendező várost nem tartaná biztonságosnak.
A 17 éves Rio Ngumoha aláírta első profi szerződését a Liverpool FC-vel, miután a Premier League-ben is bemutatkozott a csapatban.
A Pittsburgh Steelers vasárnap Dublinban játszik NFL-mérkőzést, ami különleges jelentőséggel bír a csapatot alapító Rooney család számára.
A 21 éves Billy Vigar múlt szombaton, egy bajnoki mérkőzésen szenvedett súlyos agysérülést.
A teljes magyar lakosság klasszikus pénzügyi vagyona eltörpül az európai futballóriások értéke mögött.
Sergio Busquets, a spanyol válogatott és a Barcelona korábbi csapatkapitánya bejelentette, hogy az idei MLS-szezon végén, decemberben visszavonul a profi labdarúgástól.
Az UEFA már a jövő héten dönthet Izrael felfüggesztéséről a nemzetközi labdarúgótornákról, amelyet régóta követelnek mind a sportvilágon belülről, mind azon kívülről.
