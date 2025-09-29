2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Budapest
Siker célba találás cél elérés koncepció háttér - három dartsnyíl középen, bulls eye, darts, sport
Sport

Videón, ahogy kebabozóban bunyózik a dartsvilágbajnok: mibe keveredett Michael van Gerwen?

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 18:11

Michael van Gerwen, a háromszoros dartsvilágbajnok egy gyorsétteremben történt verekedés közepén találta magát, miután egy szóváltás tettlegességig fajult - közölte a Daily Mail.

A közösségi médiában terjedő videófelvételen látható, ahogy a holland dartslegenda egy ötfős dulakodás közepén áll egy kebabozó pultjánál. A felvételen az látszik, amint Van Gerwen egy sapkás férfival dulakodik, majd elhúzódik a helyzettől.

A sportoló a Darts News-nak nyilatkozva igyekezett tisztázni a történteket: "Egy kellemes este után enni akartunk valamit, és sajnos olyan helyzetbe kerültem, amit szívesen elkerültem volna. A férfi a konyha felől jött felém, nem én mentem oda hozzá, miután szóváltásba keveredtünk. Az emberek drámaibbnak állítják be a történteket, mint amilyen valójában volt, ami sajnálatos." Van Gerwen hozzátette: "Ahogy látható, az emberek azonnal közbeléptek, és a helyzet megoldódott. Később még beszéltem is a férfi unokaöccsével, és tisztáztuk a dolgokat, mielőtt távoztunk." A videót itt nézheted meg:

Az incidens a dartsozó ritka szabad hétvégéjén történt, miután visszalépett a Swiss Darts Trophy versenyétől. Nem derült ki pontosan, hol töltötte az estét a verekedés előtt.

Az eset egy különösen nehéz időszakban történt a sportoló életében, aki májusban jelentette be, hogy tíz éves házassága véget ért. Van Gerwen és felesége, Daphne két gyermeket nevelnek – Mike-ot és Zoe-t. A dartsozó a szakítás miatt korábban néhány tornáról is visszalépett, hogy feldolgozhassa a történteket. Van Gerwen várhatóan a jövő héten tér vissza a versenyzéshez Leicesterben, ahol a Players Championship Finals kvalifikációjáért küzd majd.
Címlapkép: Getty Images
#videó #sport #gyorsétterem #verekedés #youtube #sportoló #darts #sportbotrány

