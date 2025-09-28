Brutális, mennyit keresnek a fociedzők ebben a bajnokságban: dollármilliókat visznek haza

Az NFL-es edzői fizetések jelentősen emelkedtek, a liga felének éves bére már legalább 10 millió dollár. A listát Andy Reid vezeti 20 millió dolláros éves fizetéssel, őt követi Sean Payton és Jim Harbaugh - írta a Sportico.

Az NFL-ben a kezdő játékosok fizetési plafonja korlátozza a tehetséges fiatalok szerződéseit, akiknek nincs alkupozíciójuk a csapatokkal szemben. Az edzőkre azonban ez nem vonatkozik, amit az idei év kiválóan szemléltet.

A Chicago Bears januárban szerződtette Ben Johnsont, miután három évig a Detroit Lions erőteljes támadójátékát irányította. A 39 éves Johnson több állásajánlat közül választhatott, miután Chicagóban, Jacksonville-ben, Las Vegasban és New Englandben is interjúzott. Az eredmény: ötéves szerződés évi 13 millió dolláros átlagfizetéssel. Összehasonlításképpen: a 2025-ös NFL Draft első választottja, Cam Ward, pozíciója alapján 12,1 millió dolláros éves átlagfizetést kapott.

Johnson a tizedik helyen áll holtversenyben az NFL legjobban fizetett edzői között. A nála többet keresők összesen 118 év NFL vezetőedzői tapasztalattal rendelkeznek. A listát a Kansas City Chiefs edzője, Andy Reid vezeti, aki 27. szezonját tölti NFL-vezetőedzőként, és második egymást követő évben a liga legjobban fizetett edzője 20 millió dolláros éves átlagfizetéssel.

Az idei top 10-es lista alsó határa 13 millió dollár, szemben a 2024-es 9 millió dolláros határral. A liga edzőinek fele már legalább 10 millió dollárt keres az új szerződtetések és szerződéshosszabbítások után. A fizetési adatok a becsült alapbért tartalmazzák bónuszok nélkül, beleértve a Ravens edzője, John Harbaugh és az Eagles edzője, Nick Sirianni legutóbbi szerződéshosszabbításainak éves átlagértékét is.

Johnson, Aaron Glenn és Liam Coen mind első vezetőedzői állásukhoz jutottak a 2025-ös szezonra, és legalább évi 10 millió dolláros szerződést kaptak. Glenn (12 millió dolláros éves átlagfizetéssel) szintén a Lionst hagyta el, hogy a New York Jets edzője legyen, míg Coen (10 millió dollár) a Jacksonville Jaguarsnál kötött ki, miután korábban a Tampa Bay Buccaneers támadókoordinátora volt.

A 2025-ös szezon hét új edzővel indult – ugyanannyival, mint tavaly, ami megfelel a történelmi átlagnak. Az NFL a világ leggazdagabb sportligája, 23 milliárd dolláros bevétellel, és a csapatok átlagos értéke 7,13 milliárd dollár a Sportico értékelése szerint. A tulajdonosok azonban kevés türelmet mutatnak a milliárdos franchise-ok arcai iránt, ha a vereségek száma növekszik. Jelenleg csak 11 olyan edző van, aki legalább négy teljes szezont töltött jelenlegi pozíciójában.

Az NFL edzői fizetések az egekbe szöktek, de még mindig csak töredékét teszik ki a legjobb játékosok bérének. Dak Prescott a legmagasabb fizetésű játékos 60 millió dolláros éves átlaggal, és 106 játékos keres többet Reid éves fizetésénél.

Az NFL legjobban fizetett edzői listáját Andy Reid vezeti 20 millió dollárral, őt követi Sean Payton 18 millióval, majd John Harbaugh 17 millióval. Jim Harbaugh és Mike Tomlin holtversenyben a negyedik helyen állnak 16-16 millió dollárral, míg Sean McVay és Nick Sirianni 15-15 millió dollárral a hatodik helyen osztoznak. Kyle Shanahan és Mike Vrabel 14-14 millió dollárral a nyolcadik helyen állnak, míg Ben Johnson és Kevin O'Connell 13-13 millió dollárral zárják a top 10-et.

