Több képből álló HDR panoráma az Anfield Stadionról, amely a híres Shankly kapu fölé magasodik Liverpoolban, az Egyesült Királyságban 2024. október 27-én.
Sport

Egy nagy karrier hivatalos kezdete: aláírta első profi szerződését a Liverpool fiatal titánja

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 16:44

A 17 éves Rio Ngumoha aláírta első profi szerződését a Liverpool FC-vel, miután a Premier League-ben is bemutatkozott a csapatban - számolt be a BBC Sport.

A Liverpool nem hozta nyilvánosságra Ngumoha új szerződésének időtartamát. A fiatal támadó 2024 szeptemberében hagyta el a Chelsea akadémiáját, hogy a Liverpoolhoz csatlakozzon, és azóta már öt alkalommal lépett pályára a felnőtt csapatban.

Januárban Ngumoha lett a Liverpool történetének legfiatalabb kezdőjátékosa, amikor 16 évesen és 135 naposan pályára lépett az Accrington elleni FA Kupa-mérkőzésen, amelyet csapata 4-0-ra nyert meg. A Bajnokok Ligájában is bemutatkozott ebben a hónapban, amikor a Liverpool hazai pályán legyőzte az Atletico Madridot.

A tehetséges játékos különböző korosztályos szinteken képviselte Angliát, és szeptember 3-án debütált az U19-es válogatottban. Bár a Chelsea-nél korosztálya legjobb játékosának tartották és több jelentős szerződést is ajánlottak neki, Ngumoha mégis a Liverpoolhoz igazolt, mert úgy vélte, ott jobb lehetőségei lesznek a felnőtt csapatba kerülésre.

Arne Slot, a Liverpool menedzsere már az idei előszezonban bevette a fiatal játékost a felnőtt keretbe, és kezdőként szerepeltette az Athletic Bilbao elleni augusztusi mérkőzésen - a bal szélen játszó Ngumoha mindössze két perc után gólt szerzett. Korábban az AC Milan elleni mérkőzésen gólpasszt adott, a Yokohama F. Marinos ellen pedig gólt szerzett az ázsiai felkészülési mérkőzéseken.
Címlapkép: Getty Images
#sport #fiatal #szerződés #anglia #bajnokok ligája #premier league #liverpool #chelsea #válogatott #angol foci

