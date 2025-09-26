A Pittsburgh Steelers vasárnap Dublinban játszik NFL-mérkőzést, ami különleges jelentőséggel bír a csapatot alapító Rooney család számára.
Egy nagy karrier hivatalos kezdete: aláírta első profi szerződését a Liverpool fiatal titánja
A 17 éves Rio Ngumoha aláírta első profi szerződését a Liverpool FC-vel, miután a Premier League-ben is bemutatkozott a csapatban - számolt be a BBC Sport.
A Liverpool nem hozta nyilvánosságra Ngumoha új szerződésének időtartamát. A fiatal támadó 2024 szeptemberében hagyta el a Chelsea akadémiáját, hogy a Liverpoolhoz csatlakozzon, és azóta már öt alkalommal lépett pályára a felnőtt csapatban.
Januárban Ngumoha lett a Liverpool történetének legfiatalabb kezdőjátékosa, amikor 16 évesen és 135 naposan pályára lépett az Accrington elleni FA Kupa-mérkőzésen, amelyet csapata 4-0-ra nyert meg. A Bajnokok Ligájában is bemutatkozott ebben a hónapban, amikor a Liverpool hazai pályán legyőzte az Atletico Madridot.
A tehetséges játékos különböző korosztályos szinteken képviselte Angliát, és szeptember 3-án debütált az U19-es válogatottban. Bár a Chelsea-nél korosztálya legjobb játékosának tartották és több jelentős szerződést is ajánlottak neki, Ngumoha mégis a Liverpoolhoz igazolt, mert úgy vélte, ott jobb lehetőségei lesznek a felnőtt csapatba kerülésre.
Arne Slot, a Liverpool menedzsere már az idei előszezonban bevette a fiatal játékost a felnőtt keretbe, és kezdőként szerepeltette az Athletic Bilbao elleni augusztusi mérkőzésen - a bal szélen játszó Ngumoha mindössze két perc után gólt szerzett. Korábban az AC Milan elleni mérkőzésen gólpasszt adott, a Yokohama F. Marinos ellen pedig gólt szerzett az ázsiai felkészülési mérkőzéseken.
Ben Foster, korábbi Wrexham-kapus szerint a walesi klub két-három éven belül feljuthat a Premier League-be
Andrzej Bargiel lengyel hegymászó oxigénpalack nélkül síelt le a Mount Everestről, ezzel történelmi rekordot állított fel.
Wayne Rooney egy podcastban elismerte, hogy felesége, Coleen segítsége nélkül alkoholproblémái végzetesek lehettek volna számára.
Kíméletlenül lecsapott a Liverpool a jegyüzérekre: több mint ezer embert kitiltottak, nincs kegyelem
A Liverpool FC az elmúlt két évben 145 ezer jegyfiókot zárt be a jegyüzérkedés elleni küzdelem részeként.
Gareth Bale, a walesi futball-legenda új életet kezdett a visszavonulása óta, amely során a családjára és új szakmai kihívásaira koncentrál
José Mourinho már a második Benfica-meccsén botrányt kavart, amikor élesen bírálta a játékvezetőt a Rio Ave elleni 1-1-es döntetlen után.
Olekszandr Usyk, a nehézsúlyú ökölvívás vitathatatlan bajnoka kihívta Jake Pault egy MMA mérkőzésre, miután befejezi bokszkarrierjét
Romain Grosjean közel öt évvel csaknem végzetes kimenetelű balesete után visszatér a Formula 1-be egy tesztvezetés erejéig
A közvetítésben először úgy tűnt, hogy valamilyen belső nézeteltérés miatt egymást püfölik a román ultrák, de másról volt szó.
Egy döntetlen is elég volt ahhoz, hogy a magyar futsalválogatott tíz év után újra kijusson az Eb-re.
Gulyás Michelle még nem indult el sérülése után a világbajnokságon, de így legalább van ideje pihenni - ezúttal egy varázslatos görög szigetről jelentkezett.
Federica Brignone olasz síző még nem tudja, mikor térhet vissza a versenyzéshez a lábműtétje után.
A FIFA nem tervezi a világbajnokság 64 csapatosra bővítését a 2030-as centenáriumi tornára, annak ellenére, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök New Yorkban tárgyalt erről.
Két korábbi Macarthur Bulls-játékos, Clayton Lewis és Kearyn Baccus 10 000 ausztrál dolláros (6 600 amerikai dollár) pénzbüntetést kapott egy fogadási botrányban való részvételért.
A Major League Baseball 2026-tól bevezeti a robotbírókat a mérkőzéseken, amelyek a vitás helyzetek elbírálásában segítenek majd a játékvezetőknek.
A Premier League-részvényesek legutóbbi találkozóján nem sikerült előrelépést elérni az új költségvetési szabályok bevezetésében.
Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után jelentős váltást hajt végre.
Hugo Ekitike, a Liverpool csatára négy gólt szerzett hét mérkőzésen, de a Southampton elleni Ligakupa-meccsen kiállították.
