Egy nagy karrier hivatalos kezdete: aláírta első profi szerződését a Liverpool fiatal titánja

A 17 éves Rio Ngumoha aláírta első profi szerződését a Liverpool FC-vel, miután a Premier League-ben is bemutatkozott a csapatban - számolt be a BBC Sport.

A Liverpool nem hozta nyilvánosságra Ngumoha új szerződésének időtartamát. A fiatal támadó 2024 szeptemberében hagyta el a Chelsea akadémiáját, hogy a Liverpoolhoz csatlakozzon, és azóta már öt alkalommal lépett pályára a felnőtt csapatban.

Januárban Ngumoha lett a Liverpool történetének legfiatalabb kezdőjátékosa, amikor 16 évesen és 135 naposan pályára lépett az Accrington elleni FA Kupa-mérkőzésen, amelyet csapata 4-0-ra nyert meg. A Bajnokok Ligájában is bemutatkozott ebben a hónapban, amikor a Liverpool hazai pályán legyőzte az Atletico Madridot.

A tehetséges játékos különböző korosztályos szinteken képviselte Angliát, és szeptember 3-án debütált az U19-es válogatottban. Bár a Chelsea-nél korosztálya legjobb játékosának tartották és több jelentős szerződést is ajánlottak neki, Ngumoha mégis a Liverpoolhoz igazolt, mert úgy vélte, ott jobb lehetőségei lesznek a felnőtt csapatba kerülésre.

Arne Slot, a Liverpool menedzsere már az idei előszezonban bevette a fiatal játékost a felnőtt keretbe, és kezdőként szerepeltette az Athletic Bilbao elleni augusztusi mérkőzésen - a bal szélen játszó Ngumoha mindössze két perc után gólt szerzett. Korábban az AC Milan elleni mérkőzésen gólpasszt adott, a Yokohama F. Marinos ellen pedig gólt szerzett az ázsiai felkészülési mérkőzéseken.