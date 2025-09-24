Hugo Ekitike, a Liverpool csatára négy gólt szerzett hét mérkőzésen, de a Southampton elleni Ligakupa-meccsen kiállították.
Kiutálták a szurkolók a veterán focistát: fejet hajt a vezetőség, kispadra ültetik
Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után váltást hajt végre: a csapat a következő mérkőzésen a újonc Jaxson Dartot kezdeti irányítóként Russell Wilson helyett - írja a The Guardian.
A New York Giants vezetősége úgy döntött, hogy a következő, Los Angeles Chargers elleni mérkőzésen a csapat újonc irányítója, Jaxson Dart kezd majd Russell Wilson helyett. A döntést két, a helyzettel ismerős forrás erősítette meg.
A Giants a szezon első három mérkőzését elveszítette, miközben a következő ellenfelük, a Chargers még veretlen. Wilson várhatóan a kispad mellé öltözik majd be, míg Jameis Winston marad a harmadik számú irányító a rangsorban.
Brian Daboll vezetőedző hétfőn még nem kötelezte el magát egyik irányító mellett sem, miután Wilson két interceptiont dobott a Kansas City elleni 22-9-es vereség során vasárnap este. Az edző akkor úgy nyilatkozott, hogy a stábjával "mindent értékelnek".
KATTINTS a friss hírekért, eredményekért és statokárt a Sportonlinera!
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Dart most készül első NFL-kezdésére, miután az elmúlt két héten csak néhány playben kapott lehetőséget. Eddig még nem kísérelt meg passzt, míg Wilson ebben a szezonban 110 kísérletből 65 sikeres átadást mutatott fel 778 yarddal, három touchdownnal és három interceptionnel.
A Giants az első kör végén, a 25. helyen választotta ki Dartot, akit a jövő irányítójának tekintenek. "Az elmúlt két héten is pályára küldtük őt. Nem tennénk be senkit a pályára, akiben nem bízunk" - nyilatkozta Daboll hétfőn Dartról. Dart lesz a New York Giants hatodik különböző (!) kezdő irányítója 2022 óta, Wilson, Daniel Jones, Tommy DeVito, Drew Lock, Tyrod Taylor és Davis Webb után.
A Premier League-részvényesek legutóbbi találkozóján nem sikerült előrelépést elérni az új költségvetési szabályok bevezetésében.
A Major League Baseball tulajdonosai egyhangúlag jóváhagyták a Tampa Bay Rays eladását Patrick Zalupski ingatlanfejlesztő vezette csoportnak.
Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért.
Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere szerint lehetetlen feladat lehet bármelyik csapatnak megállítani a Liverpoolt a Premier League-címvédésben.
A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.
Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból.
Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, pedig komoly sanszot kapott jobban felzárkózni a pontversenyben.
Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva.
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére.
Brutális botrány a Premier League-ben: elképesztően pofátlan, mennyiért árulták a jegyeket a nepperek
A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.
A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.
Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.
A új genetikai tesztelési szabályok súlyos következményekkel járnak az érintett sportolók számára, sok esetben karrierjüket derékba törve
A Christie's aukciósház becslése szerint a történelmi dokumentum 3-5 millió dollárt is érhet.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is