Kiutálták a szurkolók a veterán focistát: fejet hajt a vezetőség, kispadra ültetik

Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után váltást hajt végre: a csapat a következő mérkőzésen a újonc Jaxson Dartot kezdeti irányítóként Russell Wilson helyett - írja a The Guardian.

A New York Giants vezetősége úgy döntött, hogy a következő, Los Angeles Chargers elleni mérkőzésen a csapat újonc irányítója, Jaxson Dart kezd majd Russell Wilson helyett. A döntést két, a helyzettel ismerős forrás erősítette meg.

A Giants a szezon első három mérkőzését elveszítette, miközben a következő ellenfelük, a Chargers még veretlen. Wilson várhatóan a kispad mellé öltözik majd be, míg Jameis Winston marad a harmadik számú irányító a rangsorban.

Brian Daboll vezetőedző hétfőn még nem kötelezte el magát egyik irányító mellett sem, miután Wilson két interceptiont dobott a Kansas City elleni 22-9-es vereség során vasárnap este. Az edző akkor úgy nyilatkozott, hogy a stábjával "mindent értékelnek".

Dart most készül első NFL-kezdésére, miután az elmúlt két héten csak néhány playben kapott lehetőséget. Eddig még nem kísérelt meg passzt, míg Wilson ebben a szezonban 110 kísérletből 65 sikeres átadást mutatott fel 778 yarddal, három touchdownnal és három interceptionnel.

A Giants az első kör végén, a 25. helyen választotta ki Dartot, akit a jövő irányítójának tekintenek. "Az elmúlt két héten is pályára küldtük őt. Nem tennénk be senkit a pályára, akiben nem bízunk" - nyilatkozta Daboll hétfőn Dartról. Dart lesz a New York Giants hatodik különböző (!) kezdő irányítója 2022 óta, Wilson, Daniel Jones, Tommy DeVito, Drew Lock, Tyrod Taylor és Davis Webb után.