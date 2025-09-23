Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás.
Elítélték a Juventus volt vezetőit: itt a verdikt, nem úszták meg olyan olcsón
Felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult a Juventus korábbi vezetői ellen indított csalási ügy, miután a római bíróság elfogadta a vádalkut - jelentette a BBC.
A római bíróság elfogadta a Juventus korábbi vezetőinek vádalkuját egy számviteli csalási ügyben. Andrea Agnelli volt elnök 20 hónap, Fabio Paratici korábbi sportigazgató 18 hónap, Pavel Nedved egykori alelnök pedig 14 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Maurizio Arrivabene korábbi vezérigazgatót felmentették minden vád alól. A Juventust 2023 májusában már vizsgálták az átigazolási ügyletei miatt.
Az olasz törvények szerint a vádalku nem jelent bűnösség elismerést. A korábbi vezetők és a milánói tőzsdén jegyzett Juventus mindvégig tagadták a szabálytalanságokat. A klubra 156 ezer eurós bírságot szabtak ki.
Az ügyészség 2021-ben indított vizsgálatot annak felderítésére, hogy a klub kapott-e illegális jutalékokat játékosátigazolások és kölcsönadások után, illetve félrevezették-e a befektetőket. A hétfői döntéssel az ügy lezárult.
KATTINTS a friss sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Juventus közleményben hangsúlyozta, hogy "a vádalku nem jelent felelősség elismerést vagy vállalást". A klub kiemelte "magatartásának helyességét és védekezési érveinek megalapozottságát", és azt, hogy "megfelelőnek tartotta" a vádalku elfogadását "a vállalat, a részvényesek és minden érdekelt fél érdekében". A klub a befektetőkkel is megegyezésre jutott.
A cseh Pavel Nedved 2001 és 2009 között játszott a Juventusnál, 2003-ban Aranylabdát nyert. Paratici 2021-ben a Tottenham Hotspur futballigazgatója lett, de később lemondott, miután az olasz legfelsőbb sportbíróság elutasította a FIFA által kiszabott két és fél éves eltiltása elleni fellebbezését. Eltiltása júliusban járt le.
A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.
Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból.
Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, pedig komoly sanszot kapott jobban felzárkózni a pontversenyben.
Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva.
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére.
Brutális botrány a Premier League-ben: elképesztően pofátlan, mennyiért árulták a jegyeket a nepperek
A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.
A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.
Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.
A új genetikai tesztelési szabályok súlyos következményekkel járnak az érintett sportolók számára, sok esetben karrierjüket derékba törve
A Christie's aukciósház becslése szerint a történelmi dokumentum 3-5 millió dollárt is érhet.
Az NHL játékosok 12 év után térnek vissza a téli olimpiára, ami Gary Bettman NHL-biztos szerint jelentős hatással lesz a ligára.
Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.
Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?
Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral.
Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is