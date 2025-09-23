Elítélték a Juventus volt vezetőit: itt a verdikt, nem úszták meg olyan olcsón

Felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult a Juventus korábbi vezetői ellen indított csalási ügy, miután a római bíróság elfogadta a vádalkut - jelentette a BBC.

A római bíróság elfogadta a Juventus korábbi vezetőinek vádalkuját egy számviteli csalási ügyben. Andrea Agnelli volt elnök 20 hónap, Fabio Paratici korábbi sportigazgató 18 hónap, Pavel Nedved egykori alelnök pedig 14 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Maurizio Arrivabene korábbi vezérigazgatót felmentették minden vád alól. A Juventust 2023 májusában már vizsgálták az átigazolási ügyletei miatt.

Az olasz törvények szerint a vádalku nem jelent bűnösség elismerést. A korábbi vezetők és a milánói tőzsdén jegyzett Juventus mindvégig tagadták a szabálytalanságokat. A klubra 156 ezer eurós bírságot szabtak ki.

Az ügyészség 2021-ben indított vizsgálatot annak felderítésére, hogy a klub kapott-e illegális jutalékokat játékosátigazolások és kölcsönadások után, illetve félrevezették-e a befektetőket. A hétfői döntéssel az ügy lezárult.

A Juventus közleményben hangsúlyozta, hogy "a vádalku nem jelent felelősség elismerést vagy vállalást". A klub kiemelte "magatartásának helyességét és védekezési érveinek megalapozottságát", és azt, hogy "megfelelőnek tartotta" a vádalku elfogadását "a vállalat, a részvényesek és minden érdekelt fél érdekében". A klub a befektetőkkel is megegyezésre jutott.

A cseh Pavel Nedved 2001 és 2009 között játszott a Juventusnál, 2003-ban Aranylabdát nyert. Paratici 2021-ben a Tottenham Hotspur futballigazgatója lett, de később lemondott, miután az olasz legfelsőbb sportbíróság elutasította a FIFA által kiszabott két és fél éves eltiltása elleni fellebbezését. Eltiltása júliusban járt le.