Budapest, 2025. június 6.Sallai Roland (j) és a svéd Isak Hien a Magyarország - Svédország barátságos labdarúgó-mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. június 6-án. Svédország 2-0-ra nyert.MTI/Illyés Tibor
Sport

Komoly érvágás a válogatottnál: elmeszelte a FIFA Sallait, az örmények ellen sem léphet pályára

MTI
2025. szeptember 19. 10:15

Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így az örmények elleni, októberi meccsen sem játszhat.

A nemzetközi szövetség (FIFA) fegyelmi testületének döntéséről a Magyar Labdarúgó Szövetség számolt be pénteken. A határozat értelmében a támadó - aki kihagyta a portugálok elleni hazai mérkőzést - az örmények ellen sem léphet még pályára.

A csapat szeptember 6-án Dublinban 2-2-es döntetlent játszott, Sallait azon a mérkőzésen az 52. percben azonnali piros lappal küldte le a pályáról a játékvezető. Marco Rossi együttese ezt követően, 9-én a Puskás Arénában 3-2-es vereséget szenvedett a portugáloktól. A harmadik fordulóban, az örményekkel október 11-én csap össze a válogatott, ugyancsak hazai környezetben.

A vb-selejtezők eddigi eredményeit, a csoportok állását megtalálod a Sportonlineon!

A magyar csapat két mérkőzést követően egy ponttal a harmadik helyen áll a csoportjában, amelyből az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#kiállítás #foci #sport #magyar válogatott #vb 2026 #válogatott #vb-selejtezők #selejtező

