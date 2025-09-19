Fegyvertartási engedély megszerzése 2025: mi a fegyvertartási engedély szerzés menete, kinek lehet fegyvertartási engedélye Magyarországon és melyek a fegyvertartás szabályai?
Komoly érvágás a válogatottnál: elmeszelte a FIFA Sallait, az örmények ellen sem léphet pályára
Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így az örmények elleni, októberi meccsen sem játszhat.
A nemzetközi szövetség (FIFA) fegyelmi testületének döntéséről a Magyar Labdarúgó Szövetség számolt be pénteken. A határozat értelmében a támadó - aki kihagyta a portugálok elleni hazai mérkőzést - az örmények ellen sem léphet még pályára.
A csapat szeptember 6-án Dublinban 2-2-es döntetlent játszott, Sallait azon a mérkőzésen az 52. percben azonnali piros lappal küldte le a pályáról a játékvezető. Marco Rossi együttese ezt követően, 9-én a Puskás Arénában 3-2-es vereséget szenvedett a portugáloktól. A harmadik fordulóban, az örményekkel október 11-én csap össze a válogatott, ugyancsak hazai környezetben.
A vb-selejtezők eddigi eredményeit, a csoportok állását megtalálod a Sportonlineon!
A magyar csapat két mérkőzést követően egy ponttal a harmadik helyen áll a csoportjában, amelyből az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
Mennyi pénzt keres hetente és évente Szoboszlai Dominik, mennyi ez forintban, és meddig él a liverpooli szerződése?
