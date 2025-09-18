2025. szeptember 18. csütörtök Diána
A teniszpálya vonalai
Sport

Rákkal küzd a legendás teniszező: súlyos állapotáról vallott Björn Borg

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 11:45

Bjorn Borg, a 69 éves teniszlegenda bejelentette, hogy rendkívül agresszív prosztatarákkal diagnosztizálták. A 11-szeres Grand Slam-győztes önéletrajzában vallotta be betegségét, hangsúlyozva, hogy minden nap úgy fog küzdeni, "mintha egy wimbledoni döntő lenne" - írja a BBC.

A korábbi világelső svéd teniszező a BBC Breakfast műsorában elmondta, hogy 2023-ban diagnosztizálták a betegséggel, miután évekig rendszeresen járt szűrővizsgálatokra. "Beszéltem az orvossal, és azt mondta, ez tényleg nagyon rossz. Közölte, hogy alvó ráksejtjeim vannak, és a jövőben harcolnom kell majd" - nyilatkozta Borg.

A teniszlegenda 2024-ben műtéten esett át, és bár pszichológiailag nehéznek nevezte a diagnózist, igyekszik pozitívan állni a helyzethez. "Hathavonta járok ellenőrzésre. Két héttel ezelőtt volt a legutóbbi vizsgálatom. Ez olyasmi, amivel együtt kell élnem" - tette hozzá.

Borg karrierje során 66 egyéni címet nyert, köztük 11 Grand Slam-trófeát, mielőtt váratlanul visszavonult 25 éves korában. Öt egymást követő wimbledoni győzelmet aratott 1976 és 1980 között, valamint hat Roland Garros-diadalt 1974 és 1981 között.

Az 1980-as wimbledoni döntőjét John McEnroe ellen - amelyben az amerikai hét meccslabdát hárított egy közel négyórás csatában - minden idők egyik legjobb teniszmeccsének tartják. "Az a döntő volt a legkielégítőbb mérkőzés, amit valaha játszottam. Minden megvolt benne" - emlékezett vissza Borg.

Visszavonulása után nehéz időszakon ment keresztül. "Nem volt tervem. Az embereknek manapság van útmutatásuk. Én elveszett voltam a világban" - vallotta be. Küzdött a drogokkal, gyógyszerekkel és alkohollal is, hogy elmeneküljön a valóság elől.

Bár 1991 és 1993 között megpróbált visszatérni a profi teniszhez, egyetlen mérkőzést sem sikerült nyernie. "Sokszor voltam közel a halálhoz, de rendbe hoztam az életemet. Nagyon elégedett vagyok magammal" - zárta gondolatait a teniszlegenda.
Címlapkép: Getty Images
