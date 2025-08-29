2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Távozik a portugál sztáredző, José Mourinho: Törökországban is kitelt az ideje

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 12:44

José Mourinho alig több mint egy év után távozott a Fenerbahçe vezetőedzői posztjáról, két nappal azt követően, hogy a török klub kiesett a Bajnokok Ligája rájátszásából a Benfica ellen - jelentette a BBC.

A Fenerbahçe közleményben jelentette be, hogy "útjaik elváltak" a 62 éves portugál szakemberrel, és megköszönték munkáját. "Sok sikert kívánunk neki jövőbeli karrierjéhez" - tették hozzá.

Mourinho egyetlen szezonjában a második helyre vezette a török csapatot a bajnokságban, azonban munkáját számos ellentmondásos esemény árnyékolta be. A bajnok Galatasaray februárban "rasszista kijelentések" miatt büntetőeljárást kezdeményezett ellene egy 0-0-s döntetlen után, amit Mourinho határozottan tagadott, sőt, 1,9 millió lírás kártérítési pert indított a vádak miatt.



A portugál edző gyakran bírálta a török bajnokság játékvezetését, amiért egy alkalommal négy mérkőzéses eltiltást kapott, amit később két meccsre csökkentettek. Egy Manchester United elleni 1-1-es Európa Liga mérkőzés után, ahol kiállították, Mourinho kijelentette, hogy a Fenerbahçe után szívesen edzene "egy angol tabella alján lévő csapatot", hogy ne kelljen UEFA-versenyeken szerepelnie.

Mourinho a Fenerbahçe előtt három évet töltött az AS Románál, ahol 2022-ben Konferencia Ligát nyert - a klub egyetlen európai trófeáját. Korábban a Chelsea-nél két időszakban három bajnoki címet szerzett, valamint Bajnokok Ligáját is nyert az Interrel és a Portóval. 2017-ben a Manchester Uniteddel Európa Liga-győzelmet ünnepelhetett, ami a klub máig utolsó európai trófeája.
Címlapkép: Getty Images
