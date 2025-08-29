A Kajrat Almati játékosai a világ legjobb játékosaival csaphatnak össze ősszel a Bajnokok Ligájában, és amikor meglátták, ki érkezik hozzájuk, nem bírtak az érzelmeikkel.
Távozik a portugál sztáredző, José Mourinho: Törökországban is kitelt az ideje
José Mourinho alig több mint egy év után távozott a Fenerbahçe vezetőedzői posztjáról, két nappal azt követően, hogy a török klub kiesett a Bajnokok Ligája rájátszásából a Benfica ellen - jelentette a BBC.
A Fenerbahçe közleményben jelentette be, hogy "útjaik elváltak" a 62 éves portugál szakemberrel, és megköszönték munkáját. "Sok sikert kívánunk neki jövőbeli karrierjéhez" - tették hozzá.
Mourinho egyetlen szezonjában a második helyre vezette a török csapatot a bajnokságban, azonban munkáját számos ellentmondásos esemény árnyékolta be. A bajnok Galatasaray februárban "rasszista kijelentések" miatt büntetőeljárást kezdeményezett ellene egy 0-0-s döntetlen után, amit Mourinho határozottan tagadott, sőt, 1,9 millió lírás kártérítési pert indított a vádak miatt.
KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
A portugál edző gyakran bírálta a török bajnokság játékvezetését, amiért egy alkalommal négy mérkőzéses eltiltást kapott, amit később két meccsre csökkentettek. Egy Manchester United elleni 1-1-es Európa Liga mérkőzés után, ahol kiállították, Mourinho kijelentette, hogy a Fenerbahçe után szívesen edzene "egy angol tabella alján lévő csapatot", hogy ne kelljen UEFA-versenyeken szerepelnie.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Mourinho a Fenerbahçe előtt három évet töltött az AS Románál, ahol 2022-ben Konferencia Ligát nyert - a klub egyetlen európai trófeáját. Korábban a Chelsea-nél két időszakban három bajnoki címet szerzett, valamint Bajnokok Ligáját is nyert az Interrel és a Portóval. 2017-ben a Manchester Uniteddel Európa Liga-győzelmet ünnepelhetett, ami a klub máig utolsó európai trófeája.
Legendás skót csapattal, Premier League-ben szereplő klubbal és Szoboszlai Dominik volt csapatával is megmérkőzik a Fradi a második számű európai kupasorozatban.
Alaposan felbolydult csütörtök este a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság, amikor a Dallas Cowboys elcserélte Micah Parsons sztárvédőjét a Green Bay Packershez.
Nagyon fontos hír jött a budapesti Bajnokok Ligája-döntőről: minden szurkolót érint, most közölte az UEFA
A családos szurkolók érdekében hozták meg a döntést, valószínűleg most sokan meg is könnyebbülnek. A változtatás már jövő májusban életbe is lép.
A United már a második körben kipottyant a Ligakupából, és ezzel tovább szorult a hurok a vezetőedző nyaka körül.
Az előny a Győrnél van, miután 2-1-re győzni tudtak az első meccsen. Megnéztük a statisztikákat, és megpróbálunk rájönni arra, hogy kinek van nagyobb esélye a...
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a keddi napon az NB II-ben szereplő Kecskemét menesztette Gera Zoltán a vezetőedzői posztról.
Érik a Premier League történetének legnagyobb csalási botránya: maffiamódszerrel játszották le előre a meccseket a játékosok?
Egy korábbi rendőrségi vezető szerint Premier League-játékosok is érintettek lehetnek mérkőzések manipulálásában
Lewis Hamilton nehéz időszakon megy keresztül a Ferrarihoz való átigazolása óta, annak ellenére, hogy a szezon elején biztatóan indult a kínai sprintfutam-győzelmével.
Travis Kelce se sajnálta a pénzt a Taylor Swiftnek adott eljegyzési gyűrűre, de valaki még őt is lepipálja, ha luxusról van szó.
Még fordítani is tudott a West Ham a keddi Ligakupa-meccsen, de aztán megint veszített - a feszültséget már a mindig higgadt kapitány sem bírja.
A legendás sportkommentátor hét világbajnokságot közvetített pályafutása során, emellett rengeteg angol klubnál, valamint a tévéből is jól ismerték.
Minden, amit a válogatott újoncairól tudni kell: ki az a Molnár Zsombor, Tóth Barna, Lukács Dániel, Ötvös Bence?
Molnár Rajmund, Ötvös Bence, Tóth Barna és Lukács Dániel egyaránt komoly teljesítményt raktak le az asztalra, ami válogatott meghívót ért a szeptemberi selejtezők előtt.
Alan Shearer szerint a Unitednek már ezen a hétvégén meg kell kezdenie a győzelmek gyártását, mert később ez mind nehezebb lesz.
Kilvinger Levente sikeres próbajáték után költözik Rómába, ahol a határ tényleg a csillagos ég.
A Tampa Bay Buccaneers kivágta a csapatból Desmond Watsont, az NFL történetének legnehezebbként számon tartott játékosát, miután nem tudott megfelelő mértékben lefogyni.
A Fradinak idegenben kellene csodát tennie a BL-főtábláért, de a statisztikák nem sok jót ígérnek. Megfordíthatják a történelmet Bakuban? #Fradi #BL
A Wizz Air légitársaság lett a világbajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi labdarúgó-válogatott főszponzora.
Az NFL-sztár és a világ talán legnépszerűbb énekesnője két éve járnak, az esküvő dátuma még nem ismert.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.