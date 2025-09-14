Fellázadtak a rajongók a rijádi befolyás ellen: forrong a pankráció világa

A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki - tudósított a Wrestling Headlines.

A WWE pénteken Las Vegasból hivatalosan bejelentette, hogy a 2027-es WrestleMania 43 a szaúd-arábiai Rijádban kerül megrendezésre a rijádi szezon részeként. A megállapodás létrejöttében kulcsszerepet játszott John "Big" Gaburick, aki a WWE szaúdi kapcsolattartójaként dolgozik.

Korábbi pletykákkal ellentétben a teljes eseményt Rijádban rendezik meg, nem osztják meg Nashville-lel. Iparági források szerint a WWE "elképesztő" összegű pénzt kap a rendezvényért, bár a pontos dátumot még nem erősítették meg.

A cégen belüli források szerint a WrestleMania-hét szokásos kísérőeseményei - Raw, SmackDown és a WWE Hall of Fame ceremónia - szintén Rijádban lennének. Az NXT esetleges részvételéről egyelőre nincs információ, a tervezés még korai szakaszban van.

A bejelentés azonban jelentős negatív visszhangot váltott ki a rajongók körében. A YouTube-on közzétett hivatalos bejelentés már több mint 12.000 diszlájkot kapott, ami jelzi, hogy a WWE-nek komoly munkája lesz a rajongói ellenállás kezelésében.

Egyes források viszont cáfolták azokat a korábbi híreszteléseket is, melyek szerint Dwayne "The Rock" Johnson rekordösszegű ajánlatot kapott volna egy Cody Rhodes vagy Roman Reigns elleni mérkőzésre a 2027-es WrestleMania-n.