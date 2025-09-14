Varga Barnabás duplázott, Cristiano Ronaldo pedig büntetőből szerzett gólt, de végül Cancelo gólja döntött a Puskás Arénában.
Fellázadtak a rajongók a rijádi befolyás ellen: forrong a pankráció világa
A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki - tudósított a Wrestling Headlines.
A WWE pénteken Las Vegasból hivatalosan bejelentette, hogy a 2027-es WrestleMania 43 a szaúd-arábiai Rijádban kerül megrendezésre a rijádi szezon részeként. A megállapodás létrejöttében kulcsszerepet játszott John "Big" Gaburick, aki a WWE szaúdi kapcsolattartójaként dolgozik.
Korábbi pletykákkal ellentétben a teljes eseményt Rijádban rendezik meg, nem osztják meg Nashville-lel. Iparági források szerint a WWE "elképesztő" összegű pénzt kap a rendezvényért, bár a pontos dátumot még nem erősítették meg.
A cégen belüli források szerint a WrestleMania-hét szokásos kísérőeseményei - Raw, SmackDown és a WWE Hall of Fame ceremónia - szintén Rijádban lennének. Az NXT esetleges részvételéről egyelőre nincs információ, a tervezés még korai szakaszban van.
A bejelentés azonban jelentős negatív visszhangot váltott ki a rajongók körében. A YouTube-on közzétett hivatalos bejelentés már több mint 12.000 diszlájkot kapott, ami jelzi, hogy a WWE-nek komoly munkája lesz a rajongói ellenállás kezelésében.
Egyes források viszont cáfolták azokat a korábbi híreszteléseket is, melyek szerint Dwayne "The Rock" Johnson rekordösszegű ajánlatot kapott volna egy Cody Rhodes vagy Roman Reigns elleni mérkőzésre a 2027-es WrestleMania-n.
Sokan kritizálták a "Tuchelballt", ám az angolok most öles léptekkel haladnak a vb-részvétel felé.
A fogadók óvatosak az esti, portugálok elleni meccs előtt: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.
Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.
A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban.
Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki...
Fernando Santosnak esze ágában nem volt lemondani a súlyos verés után sem, de az azeri szövetség nem így gondolta, és már az első selejtező után...
Elmondta Szoboszlai Dominik, mire számítsunk a portugálok ellen: "mindenki tegye ki a szívét, lelkét!"
Először találkozik a pályán gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldoval Szoboszlai, aki azonban elvárásokat is megfogalmazott csapattársai felé.
A Tottenham Hotspur vezetősége határozottan elutasított két felvásárlási ajánlatot, és megerősítette, hogy a csapat nem eladó.
Andre Onana, a Manchester United kapusa kölcsönben a török Trabzonsporhoz igazol, miután a klubnál "feleslegessé" vált.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
Verstappent már a rajtnál sem lehetett megfogni, nagyon simán húzta be a monzai versenyt. A két McLaren azonban nem hagyja felzárkózni az összetettben.
