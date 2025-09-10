Egyre távolodik a Barcelona visszatérése: mégis mi folyik a felújított stadion körül?

A Bayern München 2022-ben megpróbálta leigazolni Lamine Yamalt, még mielőtt a fiatal tehetség bemutatkozott volna a Barcelona felnőtt csapatában
A Barcelona vezetősége bejelentette, hogy a Valencia elleni hazai nyitómeccsüket nem a Camp Nou stadionban rendezik meg - mindössze öt nappal a mérkőzés előtt - írta a The Guardian.
A klub korábban engedélyt kapott, hogy az első három mérkőzését idegenben játssza a stadion felújítási munkálatai miatt, ezt követte a válogatott szünet. Azonban továbbra sem tudták teljesíteni a szükséges engedélyek megszerzéséhez szükséges követelményeket, így már harmadszor nem sikerült betartaniuk a nyilvánosan bejelentett határidőt. A Valencia elleni mérkőzést a mindössze 6000 férőhelyes Johan Cruyff Stadionban rendezik meg, amely a Barcelona Sant Joan Despí edzőközpontjában található a várostól nyugatra.
A klub nem közölte, mikor várható a visszatérés a Camp Nouba, miközben hamarosan a Getafe (szeptember 21.) és a Real Sociedad (szeptember 28.) elleni mérkőzések következnek. Az első hazai Bajnokok Ligája mérkőzésüket október 1-jén játszanák a Paris Saint-Germain ellen.
A helyi és futballszövetségi hatóságok ellenőrei többször is meglátogatták a helyszínt, legutóbb kedden, de a klub még nem kapta meg a befejezett munkálatokról szóló igazolást, amely előfeltétele a stadion hivatalos használatbavételi engedélyének.
A Barcelona egyelőre nem nyithatja meg az új Camp Nout a közönség előtt, annak ellenére sem, hogy a főlelátó és a déli lelátó egy része már működőképes lenne, kezdetben 27 000 fős kapacitással.
A klub megállapodást kötött a városi tanáccsal, hogy februárig használhatják a Montjuic Olimpiai Stadiont. Ez volt a csapat otthona az előző szezonban, és ideiglenesen ezt regisztrálták a Bajnokok Ligájára is, bár ez módosítható, ha a Camp Nou elkészül. A hétvégi használatot azonban megakadályozta egy Post Malone koncert, amelyet pénteken tartanak a stadionban.
A kedden este kiadott rövid közleményben a Barcelona jelezte, hogy "intenzíven dolgoznak" a Camp Nou megnyitásához szükséges engedélyek megszerzésén, és megköszönték a szurkolók türelmét és megértését, de további részleteket nem közöltek. A klub tájékoztatni fogja a szurkolókat a jegyértékesítésről és a beléptetésről.
A Barcelona utoljára 2023 májusában játszott a régi Camp Nouban, a felújítási munkálatok közvetlenül ezután kezdődtek. A munkálatokat a török Limak cég végzi, amely részben azért nyerte el a tendert, mert gyorsabb kivitelezést ígért, mint a többi ajánlattevő. Az eredeti terv szerint a felújított stadionban már tavaly novemberben, a klub 125. évfordulóján 62 000 néző előtt játszhattak volna. A La Liga szabályai szerint a stadionoknak legalább 15 000 férőhellyel kell rendelkezniük, de ebben az esetben kivételt tesznek.
