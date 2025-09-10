2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2021. május 8. - Barcelona, Spanyolország: A Camp Nou, a híres FC Barcelona stadionja 1957-es elkészülte óta. A 99 354 férőhelyes stadion Spanyolország és Európa legnagyobb stadionja.
Sport

Egyre távolodik a Barcelona visszatérése: mégis mi folyik a felújított stadion körül?

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 16:53

A Barcelona vezetősége bejelentette, hogy a Valencia elleni hazai nyitómeccsüket nem a Camp Nou stadionban rendezik meg - mindössze öt nappal a mérkőzés előtt - írta a The Guardian.

A klub korábban engedélyt kapott, hogy az első három mérkőzését idegenben játssza a stadion felújítási munkálatai miatt, ezt követte a válogatott szünet. Azonban továbbra sem tudták teljesíteni a szükséges engedélyek megszerzéséhez szükséges követelményeket, így már harmadszor nem sikerült betartaniuk a nyilvánosan bejelentett határidőt. A Valencia elleni mérkőzést a mindössze 6000 férőhelyes Johan Cruyff Stadionban rendezik meg, amely a Barcelona Sant Joan Despí edzőközpontjában található a várostól nyugatra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klub nem közölte, mikor várható a visszatérés a Camp Nouba, miközben hamarosan a Getafe (szeptember 21.) és a Real Sociedad (szeptember 28.) elleni mérkőzések következnek. Az első hazai Bajnokok Ligája mérkőzésüket október 1-jén játszanák a Paris Saint-Germain ellen.

KATTINTS a spanyol bajnokság eredményeiért, hírekért a Sportonlinera!

A helyi és futballszövetségi hatóságok ellenőrei többször is meglátogatták a helyszínt, legutóbb kedden, de a klub még nem kapta meg a befejezett munkálatokról szóló igazolást, amely előfeltétele a stadion hivatalos használatbavételi engedélyének.

A Barcelona egyelőre nem nyithatja meg az új Camp Nout a közönség előtt, annak ellenére sem, hogy a főlelátó és a déli lelátó egy része már működőképes lenne, kezdetben 27 000 fős kapacitással.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A klub megállapodást kötött a városi tanáccsal, hogy februárig használhatják a Montjuic Olimpiai Stadiont. Ez volt a csapat otthona az előző szezonban, és ideiglenesen ezt regisztrálták a Bajnokok Ligájára is, bár ez módosítható, ha a Camp Nou elkészül. A hétvégi használatot azonban megakadályozta egy Post Malone koncert, amelyet pénteken tartanak a stadionban.

A kedden este kiadott rövid közleményben a Barcelona jelezte, hogy "intenzíven dolgoznak" a Camp Nou megnyitásához szükséges engedélyek megszerzésén, és megköszönték a szurkolók türelmét és megértését, de további részleteket nem közöltek. A klub tájékoztatni fogja a szurkolókat a jegyértékesítésről és a beléptetésről.

A Barcelona utoljára 2023 májusában játszott a régi Camp Nouban, a felújítási munkálatok közvetlenül ezután kezdődtek. A munkálatokat a török Limak cég végzi, amely részben azért nyerte el a tendert, mert gyorsabb kivitelezést ígért, mint a többi ajánlattevő. Az eredeti terv szerint a felújított stadionban már tavaly novemberben, a klub 125. évfordulóján 62 000 néző előtt játszhattak volna. A La Liga szabályai szerint a stadionoknak legalább 15 000 férőhellyel kell rendelkezniük, de ebben az esetben kivételt tesznek.
Címlapkép: Getty Images
#sport #stadion #klub #barcelona #hazai #stadionok #La Liga #spanyol foci #camp nou #fc barcelona #rendezés #spanyol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:46
17:38
17:31
17:19
17:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
2025. szeptember 10.
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2025. szeptember 10.
Laptop igénylés KRÉTA-ban: hamarosan indul a regisztráció, 2025-ben már csak használt laptop jut?
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
1 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
4
7 napja
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
5
1 hete
Megkopasztja a sztárfocistát az adózás: meglepő, mennyi marad a zsebében a levonások után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tartalékráta
Megmutatja, hogy a kereskedelmi bankoknak az ügyfelek betéteinek mekkora hányadát kell a központi banknál elhelyezni nem kamatozó betétként. Ennek mértékéről az a Monetáris Tanács dönt. A tartalékráta alapvetően a kereskedelmi bankok által nyújtható hitelt korlátozza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 16:15
Feltárta régi csodafegyverének titkát a Tesco: aki így vásárol, az súlyos ezreket takarít meg
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 16:00
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 17:32
Így változtatnák meg a zöldség- és gyümölcsárakat sok boltban: itt a terv