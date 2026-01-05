2026. január 5. hétfő Simon
-2 °C Budapest
Gulácsi Péter kapus a magyar válogatott edzésén a telki edzõközpontban 2024. szeptember 2-án. A magyar csapat a labdarúgó Nemzetek Ligájában Németország ellen szeptember 7-én Düsseldorfban lép pályára
Sport

Friss hírek jöttek Gulácsi Péter sérüléséről: játszhat szombaton a magyar hálóőr?

Pénzcentrum
2026. január 5. 17:51

A lipcsei légiós Gulácsi Péter szombati edzésen elszenvedett térdsérülése nem tűnik súlyosnak, így várhatóan pályára léphet az RB Leipzig hétvégi bajnoki mérkőzésén.

Az RB Leipzig szombati edzésén térdsérülést szenvedett Gulácsi Péter, ezért idő előtt be kellett fejeznie a munkát. A német klub egyelőre nem adott részletes tájékoztatást a magyar kapus állapotáról, ugyanakkor biztató, hogy a játékos másnap már könnyített, egyéni edzésprogramot teljesített.

A Sky Sports újságírója, Philipp Hinze a közösségi médiában számolt be arról, hogy a kapus vasárnap délelőtt pihenőt kapott, ugyanakkor információi szerint nem merült fel komolyabb probléma az egészségi állapotát illetően. Az újságíró értesülései alapján a 35 éves hálóőr játékára nem lesz akadály a hétvégi, St. Pauli elleni Bundesliga-találkozón.

Gulácsi a jelenlegi szezonban tizenöt alkalommal védte a Leipzig kapuját a német élvonalban, csapata pedig jelenleg a tabella negyedik helyén áll. 

Németország  |  2025-2026
Bundesliga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Bayern München
41
2.
Borussia Dortmund
32
3.
Bayer Leverkusen
29
4.
RB Leipzig
29
5.
TSG Hoffenheim
27
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Harry Kane
(Bayern München)
19
2.
Luis Díaz
(Bayern München)
8
3.
Deniz Undav
(VfB Stuttgart)
8
4.
Jonathan Burkardt
(Eintracht Frankfurt)
8
5.
Michael Olise
(Bayern München)
7
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.01.05.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#sport #németország #magyar válogatott #sérülés #bundesliga #gulácsi péter #német foci #kapus

