Friss hírek jöttek Gulácsi Péter sérüléséről: játszhat szombaton a magyar hálóőr?

A lipcsei légiós Gulácsi Péter szombati edzésen elszenvedett térdsérülése nem tűnik súlyosnak, így várhatóan pályára léphet az RB Leipzig hétvégi bajnoki mérkőzésén.

Az RB Leipzig szombati edzésén térdsérülést szenvedett Gulácsi Péter, ezért idő előtt be kellett fejeznie a munkát. A német klub egyelőre nem adott részletes tájékoztatást a magyar kapus állapotáról, ugyanakkor biztató, hogy a játékos másnap már könnyített, egyéni edzésprogramot teljesített.

A Sky Sports újságírója, Philipp Hinze a közösségi médiában számolt be arról, hogy a kapus vasárnap délelőtt pihenőt kapott, ugyanakkor információi szerint nem merült fel komolyabb probléma az egészségi állapotát illetően. Az újságíró értesülései alapján a 35 éves hálóőr játékára nem lesz akadály a hétvégi, St. Pauli elleni Bundesliga-találkozón.

🧤Entwarnung bei Peter Gulácsi: Der Keeper pausierte nach leichten Knieproblemen am Vormittag, hebt aber grundsätzlich den Daumen. Keine schwere Verletzung, Einsatz gegen St. Pauli Stand jetzt nicht in Gefahr. @SkySportDE pic.twitter.com/CxwCCcFvoe — Philipp Hinze (@philipphinze24) January 4, 2026

Gulácsi a jelenlegi szezonban tizenöt alkalommal védte a Leipzig kapuját a német élvonalban, csapata pedig jelenleg a tabella negyedik helyén áll.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA