2026. január 5. hétfő Simon
-2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
focikapus, kapus, gól, kapu, labdarúgás, gyep
Sport

Legendás válogatott kapus távozott: gyászol a focivilág

Pénzcentrum
2026. január 5. 18:44

95 éves korában távozott Colin McDonald, a Burnley legendás kapusa, az angol válogatott egykori játékosa - közölte a BBC.

McDonald 1930 októberében született Buryben, és 1954-ben mutatkozott be a Burnley első csapatában. A klub színeiben összesen 201 mérkőzésen védett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az 1958-as, svédországi világbajnokságon mind a négy angol mérkőzésen pályára lépett, válogatott pályafutása során pedig nyolc alkalommal ölthette magára a nemzeti csapat mezét. A Burnleyhez 1948-ban csatlakozott amatőrként, majd 1950-ben bevonult katonának. Két év szolgálat után tért vissza, ekkor már profi szerződéssel, és rövid időn belül a klub első számú kapusává vált.

1956 decemberében, a Chelsea elleni mérkőzésen bokatörést szenvedett, de sikeres felépülése után 1958-ban bemutatkozhatott az angol válogatottban. A világbajnokságon az angol csapat a csoportkörben Brazíliával, Ausztriával és a Szovjetunióval találkozott. A torna végül rájátszásban, a szovjetek elleni vereséggel ért véget számukra.

McDonald egy évvel később, a Football League és az Ír Liga válogatottjainak dublini mérkőzésén lábtörést szenvedett. Felépülését szövődmények és tüdőgyulladás is nehezítette, ezért 1961 májusában kénytelen volt visszavonulni az aktív játéktól. Visszavonulása után edzőként és különböző klubvezetői, adminisztratív pozíciókban folytatta pályafutását a labdarúgásban.
Címlapkép: Getty Images
#gyász #foci #sport #labdarúgás #elhunyt #világbajnokság #halálhír #válogatott #angol foci #angol válogatott #kapus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:51
18:44
18:29
18:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
2026. január 5.
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
2026. január 5.
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Elhunyt Horváth Csaba
2
2 napja
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
3
2 hete
Horrorbalesetben halt meg a focista: felesége végignézte, nem tudtak segíteni rajta
4
3 napja
F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen
5
2 hete
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfizetés
a biztosítási díj szerződésben vállalt megfizetése. A díj a biztosítási időszak egészére, egy összegben és előre esedékes, de a szerződések általában havi díjfizetést (gyakorlatilag: részletfizetést) tesznek lehetővé. A díjfizetés elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 19:00
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 18:02
Kvíz: Mennyit tudsz az időjárási babonákról? Lássuk, mit ígér az idei évre Gergely, Dorottya vagy Piroska napja!
Agrárszektor  |  2026. január 5. 18:29
Erős, mire készülnek a lengyel termelők: ez egész Európára hatással lehet