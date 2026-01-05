Legendás válogatott kapus távozott: gyászol a focivilág

95 éves korában távozott Colin McDonald, a Burnley legendás kapusa, az angol válogatott egykori játékosa - közölte a BBC.

McDonald 1930 októberében született Buryben, és 1954-ben mutatkozott be a Burnley első csapatában. A klub színeiben összesen 201 mérkőzésen védett.

Az 1958-as, svédországi világbajnokságon mind a négy angol mérkőzésen pályára lépett, válogatott pályafutása során pedig nyolc alkalommal ölthette magára a nemzeti csapat mezét. A Burnleyhez 1948-ban csatlakozott amatőrként, majd 1950-ben bevonult katonának. Két év szolgálat után tért vissza, ekkor már profi szerződéssel, és rövid időn belül a klub első számú kapusává vált.

1956 decemberében, a Chelsea elleni mérkőzésen bokatörést szenvedett, de sikeres felépülése után 1958-ban bemutatkozhatott az angol válogatottban. A világbajnokságon az angol csapat a csoportkörben Brazíliával, Ausztriával és a Szovjetunióval találkozott. A torna végül rájátszásban, a szovjetek elleni vereséggel ért véget számukra.

McDonald egy évvel később, a Football League és az Ír Liga válogatottjainak dublini mérkőzésén lábtörést szenvedett. Felépülését szövődmények és tüdőgyulladás is nehezítette, ezért 1961 májusában kénytelen volt visszavonulni az aktív játéktól. Visszavonulása után edzőként és különböző klubvezetői, adminisztratív pozíciókban folytatta pályafutását a labdarúgásban.